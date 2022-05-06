Ev tekstilcileri İtalya’dan umutlu döndü

DÜNYA (BURSA) - Türk tekstilinin dünya pazarlarındaki payını artırma çalışmalarına büyük önem veren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), pandemi nedeniyle verilen aradan sonra uluslararası fuarlara fiziki katılım etkinliklerine hız kazandırdı. Modanın merkezi Milano’da düzenlenen ve dünyanın en prestijli ev tekstili fuarlarından Proposte ve International Observatory fuarlarına toplam 26 firma ile katılan UTİB, düzenlediği Sektörel Ticaret Heyeti ile de yeni iş birliklerinin kapısını araladı. Ticaret Heyeti’ne Türkiye’den katılan 20 firma, önemli alıcılarla birebir görüşerek, son teknoloji ile üretilen tasarımlarını tanıttı ve yeni bağlantılara imza attılar. UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Fuarların uzun bir aradan sonra fiziki olarak düzenlenmesi de ilgiyi artırdı. Firmalarımız başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan çok önemli alıcılar yaptıkları birebir görüşmelerle, yeni ticari bağlantılar ve yeni pazarlara girme fırsatı yakaladılar. İki fuarın, sektörün ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracağına inanıyorum” dedi.

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Türkiye’nin ev tekstili sektöründe önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, “Türk tekstilinin en önemli alt sektörlerinden olan ev tekstili, 2021 yılında 201 ülke ve bölgeye bir önceki yıla oranla yüzde 25,5’lik bir artışla 3 milyar 125 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmeyi başardı. UTİB üyeleri ise yine aynı dönemde 157 ülkeye, bir önceki yıla oranla yüzde 27’lik bir artışla 640 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. Birçok alışkanlıkları değiştiren Pandemi, insanların evlerine bakış açısını da değiştirdi. Pandemi tamamen ortadan kalksa bile insanlar evlerini eskisi gibi görmeyecekler ve yenilik ihtiyacı doğacak. Bu da ev tekstili sektörümüzün ihracat potansiyelini artıracak. Sektör olarak başta fuarlar olmak üzere tanıtım çalışmalarına hız vermemiz halinde kısa sürede 4-5 milyar dolara ulaşmak mümkün. Bu nedenle Proposte ve Observatory Fuarları sektör için önemli iki organizasyon, bu fuarların hemen ardından 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Hometex Fuarı’nda dünya markalarını ağırlayacağız. UTİB olarak her yıl olduğu gibi birbirinden farklı organizasyonlar ile sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.