Ev tekstili fuarında CNR çatlağı

Türk ev tekstili sektörü, 180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Türkiye global pazarda Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra dördüncü sırada geliyor. Sektörün bu denli büyük bir potansiyele ulaşmasında fuarların yadsınamaz bir yere sahip olduğunu söyleyen Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Böylesine büyük bir potansiyele sahip bir sektörün çatı kuruluşu olarak, dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS’i 25 yıldır biz düzenliyoruz. Fuar, her yıl Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya kadar 180 ülkeden binden fazla firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor, sektörün kalbi burada atıyor.” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle fuarın 2020’de iki kez ertelendiğini anımsatan Bayram, “20 - 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacağı aylar önceden ilan edilen EVTEKS Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı, fuar partnerimiz İstanbul Fuarcılık A.Ş’yi de bünyesinde bulunduran CNR Holding tarafından, pandemi şartları gerekçe gösterilerek, TETSİAD’ın bilgisi dışında ve Fuar Komitesi’nin de yazılı onayı olmadan, 2022 yılına ertelendiği şeklinde bir karar alındı. Ancak bu karar, imzalanan protokole aykırıdır ve gayri yasaldır. Zira, TETSİAD ile İstanbul Fuarcılık A.Ş. arasında 06.12.2015 tarihinde imzalan protokole ek protokolün 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, fuarın ertelenmesi halinin tarafların karşılıklı mutabakatına tabii kılındığı, Fuar Komitesi’nin yazılı onayı olmadan fuar tarihinin tek taraflı değiştirilmesinin söz konusu olmayacağı hükme bağlanmıştır.” şeklinde konuştu.

“TOBB’un herhangi bir kararı yok”

İstanbul Fuarcılık A.Ş’nin böyle bir karar almasının hem uluslararası nitelikteki fuarlarının marka değerine, hem sektörlerinin prestijine hem de Türkiye’nin dünya ticari hayatındaki saygınlığına büyük bir darbe vurduğunu söyleyen Bayram, “Ayrıca, İstanbul Fuarcılık A.Ş’nin, uluslararası nitelikteki bir fuarı, protokole aykırı bir şekilde erteleme kararı almasına gerekçe olarak pandemi şartlarını göstermesi, kendi uygulamalarıyla tamamen çelişmektedir.” dedi.

Bayram, fuarların pandemi nedeniyle ertelenmesinde karar mercii olan TOBB’un da bu yönde bir kararının veya tavsiyesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında yapılacak

Düzenledikleri fuarın dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olduğuna dikkat çeken Bayram, şöyle devam etti: “Organizasyonumuzu bundan böyle, Hometex Ev Tekstili Ve Aksesuarları Fuarı adı altında, 17 - 21 Mayıs 2022 tarihlerinde, TETSİAD ve KFA Fuarcılık organizasyonu ile İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımı ile gerçekleştireceğiz. Buradan da anlaşılacağı üzere CNR Holding’in ve bünyesinde bulunan İstanbul Fuarcılık A.Ş’nin önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz fuarla hiçbir ilgisi kalmamıştır. Bir konunun altını daha özellikle çizmek istiyoruz. Küresel salgın nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen bu yıl 20 - 24 Eylül tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen, ancak tek taraflı olarak tekrar ertelendiği duyurulan fuar için, İstanbul Fuarcılık A.Ş ile sözleşme yaparak katılım bedellerini ödeyen katılımcıların, bu ücretlerinin geri iadesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için İstanbul Fuarcılık A.Ş’ye yönelik her türlü hukuki takip başlatacağız. Üyemiz olsun olmasın, hiçbir katılımcımızın hakkını hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa yedirtmeyeceğiz. Hem TETSİAD olarak hem de katılımcılar olarak, haklarımızın iadesi için ticaret mahkemelerinde gerekli davaları açacağız. Ayrıca, 09.12.2005 tarihinde 2004/18291 numarasıyla tescil olunan ve tasfiye halindeki CNR Uluslararası Fuarcılık ve Tic. A.Ş. ile ortaklık markamız niteliğinde bulunan ‘EVTEKS’ markamızın tüm haklarını geri almak için Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29. maddesi kapsamında yasal işlem başlatacağız.”