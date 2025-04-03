Ev ve mutfak eşyaları ‘Meydan’da buluşacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Ev ve yaşam eşyaları sektö­rü, online satış için yeni bir projeyi hayata geçir­meye hazırlanıyor. Online alış­veriş harcamalarındaki artış, markaların e-ticarete olan yatı­rımlarını artırıyor. Birçok mar­ka e-pazar yerleri üzerinden tü­keticiye ulaşırken, kimi marka­lar maliyetler nedeniyle sadece kendi online siteleri üzerinden satışı tercih ediyor.

E-pazar yer­lerinin yüksek komisyonların­dan şikâyet eden sektörler, alter­natif çözümler arayışına giriyor. Ev ve yaşam eşyaları sektörü de yeni bir online satış platformu­nu hayata geçirerek, sektör pay­daşlarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Sektörün üst ör­gütlerinden Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GE­EM), Meydan markasıyla sektö­rel pazar yeri kurma hazırlığın­da. Elektronik ticaretin çok hız­lı gelişmesiyle sektörün de buna adapte olmak zorunda olduğu­nu söyleyen GEEM Yönetim Ku­rulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Ancak birçok paydaşımız e-pa­zar yerlerindeki yüksek komis­yonlardan şikâyetçi. Biz de bu­na bir nebze çözüm bulmak için projeler geliştiriyoruz. Tescilli Meydan markamız da buradan doğdu” dedi.

Kümelenmenin bir adımı olacak

Platformun faaliyete başlama­sıyla üretici, perakendeci olan ti­cari markalara katkı sağlayaca­ğını dile getiren Şahin, tüm pay­daşların Meydan’da buluşması için çalışacaklarını belirtti. Pro­je yurt içinde başarıya ulaştıktan sonra komşu ülkelerle birlikte yurt dışına taşımayı amaçladık­larını kaydeden Şahin, “Bugün bi­zim düşüncemiz yarın diğer sek­tör paydaşlarımızın da düşüncesi olacaktır. Daha büyük işleri hep beraber yapmayı arzu ediyoruz.

GEEM olarak kurulduğumuzdan beri diğer sektör paydaşlarımızla beraber yol almamız gerektiğini dile getiriyoruz” diye konuştu. Bu noktada kümelenme çağrısı ya­pan Şahin, şunları paylaştı: “Bi­zim kümelenmemiz lazım. Yani bazı derneklerimiz perakendeye, bazıları ihracatçıları korumaya, bazıları da ithalatla ilgili koruma politikalarına odaklanabilir. Ya da tam tersi pazar paylaşabiliriz. Bir takım görevleri aynı anda he­pimizin üstlenmemesi gerektiği­ni düşünüyoruz.”

Danışmanlık hizmeti de verilecek

“Burada kırmızı çizgilerimizi kaldırıp ortak akılla sektörümüz için tek bir masada ortak proje­ler üretmeliyiz” diyen Ahmet Çı­ğır Şahin, konjonktürün de bunu gerektirdiğini vurguladı. Hayata geçirecekleri dijital platformun da bu anlamda bir adım olduğunu söyleyen Şahin, “E-ticaretle ilgili sıkıntı yaşayan üreticilerimize, markalarımıza proje kapsamın­da danışmanlık vermeyi hem de ücretsiz platform kullanımı ile ilgili yazılımcı paydaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Meydan için altyapı hizmeti sunan bazı yazılım fir­malarıyla çalıştıklarını aktaran GEEM Başkanı Şahin, birkaç ay içerisinde projenin sonuçlanma­sını beklediklerini iletti. Şahin, mobil ödeme ve mobil tahsilat alanlarında da bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.