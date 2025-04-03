Ev ve mutfak eşyaları ‘Meydan’da buluşacak
Son yıllarda artan e-ticaret, markaları yeni arayışlara yönlendiriyor. E-pazar yerlerindeki komisyonları yüksek bulan ev ve yaşam eşyaları sektörü de Meydan adında yeni bir dijital platformla tüketicilere ulaşmaya hazırlanıyor. Projenin, tüm sektör paydaşlarının buluşacağı bir platform olması amaçlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Ev ve yaşam eşyaları sektörü, online satış için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Online alışveriş harcamalarındaki artış, markaların e-ticarete olan yatırımlarını artırıyor. Birçok marka e-pazar yerleri üzerinden tüketiciye ulaşırken, kimi markalar maliyetler nedeniyle sadece kendi online siteleri üzerinden satışı tercih ediyor.
E-pazar yerlerinin yüksek komisyonlarından şikâyet eden sektörler, alternatif çözümler arayışına giriyor. Ev ve yaşam eşyaları sektörü de yeni bir online satış platformunu hayata geçirerek, sektör paydaşlarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
Sektörün üst örgütlerinden Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM), Meydan markasıyla sektörel pazar yeri kurma hazırlığında. Elektronik ticaretin çok hızlı gelişmesiyle sektörün de buna adapte olmak zorunda olduğunu söyleyen GEEM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin, “Ancak birçok paydaşımız e-pazar yerlerindeki yüksek komisyonlardan şikâyetçi. Biz de buna bir nebze çözüm bulmak için projeler geliştiriyoruz. Tescilli Meydan markamız da buradan doğdu” dedi.
Kümelenmenin bir adımı olacak
Platformun faaliyete başlamasıyla üretici, perakendeci olan ticari markalara katkı sağlayacağını dile getiren Şahin, tüm paydaşların Meydan’da buluşması için çalışacaklarını belirtti. Proje yurt içinde başarıya ulaştıktan sonra komşu ülkelerle birlikte yurt dışına taşımayı amaçladıklarını kaydeden Şahin, “Bugün bizim düşüncemiz yarın diğer sektör paydaşlarımızın da düşüncesi olacaktır. Daha büyük işleri hep beraber yapmayı arzu ediyoruz.
GEEM olarak kurulduğumuzdan beri diğer sektör paydaşlarımızla beraber yol almamız gerektiğini dile getiriyoruz” diye konuştu. Bu noktada kümelenme çağrısı yapan Şahin, şunları paylaştı: “Bizim kümelenmemiz lazım. Yani bazı derneklerimiz perakendeye, bazıları ihracatçıları korumaya, bazıları da ithalatla ilgili koruma politikalarına odaklanabilir. Ya da tam tersi pazar paylaşabiliriz. Bir takım görevleri aynı anda hepimizin üstlenmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”
Danışmanlık hizmeti de verilecek
“Burada kırmızı çizgilerimizi kaldırıp ortak akılla sektörümüz için tek bir masada ortak projeler üretmeliyiz” diyen Ahmet Çığır Şahin, konjonktürün de bunu gerektirdiğini vurguladı. Hayata geçirecekleri dijital platformun da bu anlamda bir adım olduğunu söyleyen Şahin, “E-ticaretle ilgili sıkıntı yaşayan üreticilerimize, markalarımıza proje kapsamında danışmanlık vermeyi hem de ücretsiz platform kullanımı ile ilgili yazılımcı paydaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Meydan için altyapı hizmeti sunan bazı yazılım firmalarıyla çalıştıklarını aktaran GEEM Başkanı Şahin, birkaç ay içerisinde projenin sonuçlanmasını beklediklerini iletti. Şahin, mobil ödeme ve mobil tahsilat alanlarında da bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı.