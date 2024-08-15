Ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı 1,8 milyar dolara ulaştı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Ocak-Temmuz dönemi ihracat rakamlarını açıkladı.

Temmuz ayı ihracat verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış gösterirken, 2024 yılı haziran ayına kıyasla yüzde 20 gibi ciddi bir artış kaydederek 262 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, son beş yılın en yüksek temmuz ayı ihracat performansı olarak öne çıktı. Sektörün Ocak-Temmuz dönemi ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1’lik düşüşle 1 milyar 789 milyon dolara ulaştı. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, 2024 yılının ilk yedi ayına genel olarak bakıldığında, toplam sektör ihracatında yüzde 3,1'lik bir düşüş gözlemlense de, Temmuz ayındaki olumlu performansın genel trende dair umut verici sinyaller verdiğini söyledi. Özger, sektörün dünya pazarında karşılaştığı zorluklara rağmen büyümeye devam etmek için yenilikçi stratejiler geliştirdiğini ifade etti.

Alt ürün gruplarında performanslar farklılık gösterdi

Alt ürün grupları bazında değerlendirildiğinde, elektrikli ürün grubu yüzde 3,9'luk bir artışla sektörün en iyi performans gösteren kategorisi olarak dikkat çekti. Ancak diğer alt gruplarda düşüşler yaşanmaya devam etti. 2024 yılının ilk yedi ayında metal ürün grubunda yüzde 6, plastik grubunda yüzde 2,8, seramik grubunda yüzde 18,7 ve cam ürün grubunda yüzde 8,8 oranında düşüşler kaydedildi. Bu düşüşler, sektörün genel performansını olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldı.

Elektrikli ev ve mutfak eşyalarında birim ihracat değeri yüzde 2 arttı

Sektör için önemli bir gösterge olan birim ihracat değerinde de değişiklikler yaşandı. 2023 yılının Ocak-Temmuz döneminde 3,85 $/kg olan birim ihracat değeri, 2024 yılında yüzde 1,1 düşüşle 3,81 $/kg’ye geriledi. Özellikle elektrikli ev ve mutfak eşyaları kategorisinde birim ihracat değeri yüzde 2 artarak 4,53 $/kg’dan 4,62 $/kg’ye yükseldi. Ancak, diğer alt ürün gruplarında birim fiyatların gerilemesi, ihracatçıların zorlu piyasa koşullarına uyum sağlama çabası içinde olduğunu gösterdi.

“Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü dünya pazarının liderlerinden biri”

EVSİD’in, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ile gerçekleştirdiği URGE Projesi dahilinde 3-6 Ağustos 2024 tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen AGHA Melbourne Gift Fair Fuarı’na 20 firma ile katılım sağladığının bilgisini paylaşan Özger, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel pazarlarda daha geniş bir yer edinmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe dünya pazarının liderlerinden biri olduğunu vurgularken, ürünlerin başarısının yanı sıra gelişen satış ve pazarlama tekniklerine de dikkat çekti. Özger, bu başarının sürdürülebilir olabilmesi için sektördeki firmaların yorulmadan çalışmaya devam edeceğini, ancak devletin de ihracatçılar önündeki engelleri kaldırması gerektiğini belirtti. Özger, “Sektör, zorlu piyasa koşullarına rağmen büyümeye devam ediyor ve gelecekte daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyor” dedi.