Ev ve mutfak eşyaları sektörü yükselişe geçti

Avrupa'da yaşanan sıkıntılara rağmen hem Mart ayındaki yükselişin hem de ihracat birim değerindeki yüzde 1.4 artışın sektör için umut verici olduğu belirtiliyor. Sektörün ana pazarı olan Avrupa'daki durgunluk nedeniyle yıla düşüşle başladıklarını ancak mart ayında yaşanan bu artışın sektöre umut verdiğini belirten EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, dünya genelinde altıncı sıradaki yerlerini koruduklarına dikkat çekti. Özger "Çin dahil en büyük 10 ihracatçı ülkenin toplam sektör ihracatının yüzde 85’ini oluşturduğu bir ortamda, Türkiye’nin pazardan yüzde 2.62'lik pay almasını son derece önemli buluyoruz" dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2025 yılı Mart ayı ihracat verilerini açıkladı. Dernek tarafından açıklanan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü mart ayında 263 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk üç ayda 741 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesine karşın, geçen yıl ulaşılan 792.5 milyon dolarlık ihracata göre yüzde 6.4 gerilemiş oldu. Alt ürün grupları bazında bakıldığında, üç aylık dönemde artış gösteren bir ürün grubu olmazken, en büyük grup olan elektrikli ürün ihracatı yüzde 5.9'luk bir düşüş gösterdi. Bu grupta ocak-mart döneminde 260.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, metalden mamul ürün grubunda yüzde 6.8 düşüşle 209.5 milyon dolar ve plastik grubunda da yüzde 4.6 düşüşle 164.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

“Mart ayı rakamları umut verici”

Ana alt ürün gruplarında yaşanan bu düşüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk üç ayına göre yüzde 1.4 artışla 3.79 dolardan 3.84 dolara yükseldi. Sektörün lokomotifi olan elektrikli ürün gruplarında birim fiyat yüzde 2.2 düşerken, kilogram birim fiyatı 4.63 dolardan 4.53 dolara geriledi. Metalden mamul ürün grubunda birim fiyatlar yüzde 0.3 düşüşle 4.63 dolara inerken, plastik ürün grubunda ihracat birim fiyatı yüzde 10'luk artış ile 3.10 dolardan 3.42 dolara tırmandı. Sektörün küresel ölçekte incelediğinde ev ve mutfak eşyaları sektöründe en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında 6’ncı sıradaki yerini koruduğunu aktaran Özger, “Çin dahil en büyük 10 ihracatçı ülkenin toplam sektör ihracatının yüzde 85'ini oluşturduğu bir ortamda Türkiye’nin pazardan yüzde 2.62'lik pay almasını son derece önemli buluyoruz" dedi.