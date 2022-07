Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef dünya üçüncülüğü

Takip Et

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) ile İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliğinde gerçekleşen sektör toplantısında konuşan EVSİD Başkanı Talha Özger, sektör olarak ilk buluşmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu toplantılara katılımın sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutan en önemli şey olduğunu kaydeden Özger, önümüzdeki dönemde de sektör buluşmaları ile yol haritası belirlemeye devam edeceklerini belirtti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk 5 ayı 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5'lik bir büyüme ile kapattığını anlatan Özger, Türkiye'nin bu sektördeki en büyük beşinci ihracatçı olma pozisyonunu koruduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adımın ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olduğunu vurgulayan Özger, "Birim/kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar seviyelerinde ama bu yeterli değil. Hedefimiz ihracat birim fiyatını 5 dolara çıkarmak. Aynı ihracat miktarımızı koruyarak birim ihracat değerimizi bu seviyeye getirdiğimizde İtalya’yı geçerek Almanya’nın ardından üçüncü sıraya yerleşebiliriz." dedi.

Birim fiyatını yükseltme noktasında yapılacak URGE projelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Özger, "URGE projeleriyle neleri tasarlayacağımızı, nasıl farkındalık oluşturacağımızı ve ‘Made in Türkiye’ algısını istediğimiz yere nasıl taşıyacağımızı hep birlikte kurgulayacağız. URGE projeleri kapsamında markalaşma, ambalaj tasarımı ve endüstriyel tasarımda destekler bulup bunları kullanacağız. Yapacağımız organizasyonların da daha nitelikli olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

60 ülkeden 120 alıcı İstanbul'da buluştu

EVSİD olarak nitelikli alıcılarla Türk firmalarını buluşturdukları "Invitation Only" etkinliklerinin de devam edeceğini belirten Özger, en son İstanbul'da yaptıkları etkinliğe 60 ülkeden 120 alıcının katıldığını hatırlattı. Bu tip organizasyonların sadece ticaret değil aynı zamanda bir kültür alışverişi olduğuna dikkat çeken Özger, "Pandemi döneminde ara verdiğimiz Invitation Only etkinliğimize bu yıl tekrar kaldığımız yerden devam ettik. Hem konuk alıcı sayımızı hem de katılımcı sayımızı yaklaşık yüzde 50 oranında artırdık. Dünyanın her yerinden alıcıları İstanbul’da üreticilerimizle buluşturduk. Bu tip nitelikli etkinliklerin çok önemli sonuçları oluyor. Orta ve uzun vadede hedeflerimize ulaşmak için benzer etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.