Ev ve mutfak eşyaları sektörünün küresel devleri İstanbul’a geliyor

Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticileri farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşturmak adına EVSİD tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Turkish Houseware by Invitation Only etkinliği bu yıl 1-4 Haziran tarihleri arasında 5. kez düzenleniyor. EVSİD, etkinlikte 60 farklı ülkeden 120 alıcıyı Türk üreticileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Bu yılki etkinlikte birçok farklı ülkeden dev markaların da İstanbul'da olacağını söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, “Pandeminin ardından iddialı bir geri dönüşe hazırlanıyoruz. Bu yıl etkinlikte 120 alıcıyı ağırlamayı planlıyoruz. Güney Afrika’da yerleşik 2 bin 542 mağazası ile Afrika'nın en büyük zincirlerinden Pep Stores, 2020 yıllık cirosu 335 milyon dolara ulaşan Edco Eindhoven, Kolombiya’da Ara markası ile yaygın bir market zincirine sahip Jeronimo Martins, yine Avrupa’da geniş bir ağı bulunan Danimarka merkezli JSYK, Carrefour Fas, Malezyalı yapı market zinciri MrDIY, Ekvator’un orta ve üst segmente hitap eden mağaza grubu PYYCA, Ukrayna ve Avrupa ile yaşanan sıkıntılar sonucu yönünü Türkiye’ye çeviren ve aralarında Svetoforg firmasının da bulunduğu Rusya merkezli zincirler, Fransız KB8, İsrailli Fox Home ve Spar India bunlardan bazıları.” şeklinde konuştu.