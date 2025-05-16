Ev ve mutfak sektörü ihracatta 1 milyar dolara dayandı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 2025 yılı nisan ayı ihracat verilerini açıkladı. Türk ev ve mutfak sektörü, nisan ayında 224,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ilk dört aylık toplam ihracat 966 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Alt ürün grupları bazında bakıldığında, bu yıl artış gösteren bir grup bulunmazken, sektörün en büyük kalemi olan elektrikli ürünlerde ihracat yüzde 5,3 düşerek 339 milyon dolara geriledi. Metalden mamul ürünler yüzde 5,6 düşüşle 266,5 milyon dolara, plastik ürünler ise yüzde 0,8 düşüşle 218,1 milyon dolara indi.

Ancak ihracat birim değeri yüzde 3 artışla 3,77 dolardan 3,88 dolara yükseldi. Bu artışta en büyük katkıyı yüzde 11,8 oranında artan plastik ürünler sağladı. Metal ürünlerde birim fiyat yüzde 1,7 artarken, elektrikli ürünlerde yüzde 1,1 düşüş yaşandı.

Avrupa ilk sırada

Sektörün ana pazarı yine Avrupa oldu. Toplam ihracatın yüzde 32’si sadece İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya’ya yapıldı. İlk sırayı 86 milyon dolarla İngiltere alırken, onu Almanya (73,5 milyon $), İtalya (60,9 milyon $), Fransa (51,9 milyon $) ve İspanya (35,2 milyon $) izledi. Türkiye, küresel ev ve mutfak ihracatında 7. sırada yer aldı.

"Yıl zorlu başladı, ama toparlanma var"

EVSİD Başkanı Talha Özger, 2025’in hem iç hem dış koşullar nedeniyle zorlu geçtiğini vurguladı. Yılın ilk iki ayında ihracatta yüzde 10'luk düşüş yaşandığını hatırlatan Özger, mart ve nisan aylarında toparlanma işaretleri görüldüğünü ve nisan sonu itibarıyla düşüşün yüzde 5’e gerilediğini belirtti.

Özger, yüksek faiz oranları ve dalgalı döviz kurunun sektörü zorladığını vurgulayarak, “Kazandığımız pazarları kaybetmek istemiyoruz. Hükümetten ihracatçıya özel teşvikler ve destekler bekliyoruz” dedi.

Turkish Houseware Etkinliği 22-23 Mayıs’ta

Sektör, dış pazarlardaki konumunu güçlendirmek için 22-23 Mayıs’ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye” etkinliğine hazırlanıyor. 70'ten fazla ülkeden 200'ün üzerinde alıcının katılacağı etkinlikte, 100’ün üzerinde Türk üretici firma yer alacak.

“Bu organizasyon klasik fuarların ötesinde, doğrudan iş birliği fırsatları sunan bir model” diyen Özger, doğru platform ve içerikle ihracat hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Sektör, 2025 yılı için belirlenen yüzde 10 ihracat artışı hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.