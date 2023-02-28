Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı 77 ülkeye kapılarını açıyor

Düzenledikleri Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturulacak, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5’ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunacak. Ayrıca sergilenen ürünler fuar bitiminde afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerini ulaştırılacak.

Ülkemizde yaşanan büyük afetten etkilenen depremzedelerimizi unutmayan Ambiyans Fuarcılık ve Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) gerçekleştirecekleri fuarda farkındalık yaratmak için harekete geçti. 30 bini aşkın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda Türk Kızılay Derneği ve AFAD kuracakları stantlarla hem depremzedelerimiz için bağış toplayacak hem de doğal afetler hakkında farkındalık yaratacak.

Yüzde 100 sağlık garantili ve geri dönüştürülebilir eşyalar

Fuarda insan sağlığına uygun ve geri dönüştürülebilir birçok ürün görücüye çıkacak. Gıda Güvenliği Tescil Sertifikalı ve Sosyal Sorumluluk Belgesi olan ürünler sergileneceği gibi migrasyon testleri yapılmış ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın sadece gıda ile temas eden maddeler için verdiği Üretim İzin Belgesi’ne sahip ürünler de bulunacak. Kırılmaz polikarbonat hammaddeden üretilmiş geri dönüştürülebilir ürünler, yüzde 100 sağlığa uygun ürünler sergilenecek.

Ev ve mutfak eşyalarına dair son teknolojinin tanıtılacağı fuarda dijital dokunmatik fırın ve cam hazneli airfryer Türkiye’de ilk defa alıcıyla buluşacak. Son model temizlik robotları, elektrikli masaj aletleri ve yeni nesil su arıtma cihazlarının sergileneceği fuarda; otomatik kapak kilitli 5 güvenlikli düdüklü tencereler de yer alacak.

Özel tasarım ürünler sergilenecek

Orijinal el yapımı yağlı boya tablolar, özel tasarım el yapımı titanyum kaplama renkli çatal – bıçak setleri, dış yüzey kaplama taklit edilemez kişiye özel mutfak setleri ve yine konsept şeklinde baskılı tam takım mutfak gereçlerinin sergilendiği stantlar merakla bekleniyor.