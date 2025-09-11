Evde kahve tüketimi yüzde 45’e çıktı
Kahve fiyatlarındaki artış, tüketimi eve kaydırdı. Versuni'nin yeni bir araştırmasına göre, evde kahve tüketimi %45 seviyesine yükseldi. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, tüketicilerin artık evde barista kalitesinde kahve aradığını ve espresso kahve makinelerinde Philips’in %63’lük pazar payına sahip olduğunu söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Dışarda tüketilen kahve fiyatlarındaki artış, tüketimi eve yönlendirdi. Bugün kahve zincirinde en ucuz kahvenin fiyatı 120 liradan başlıyor. Yüksek fiyatlar kahvenin tüketildiği yerleri dönüştürüyor. Evde kendi kahvesini yapıp tüketmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 7 aylık kahve ithalatı da %100’e yakın arttı.
Söz konusu dönemde 78 bin 104 ton kahveye 541,4 milyon dolar ödendi. Versuni tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, evde kahve tüketiminin %45 seviyesine geldiği ortaya çıktı. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, tüketicilerin artık evde barista kalitesinde kahve aradığını belirterek Philips’in tam otomatik espresso makineleri pazarında %63’lük paya sahip olduğunu kaydetti.
“Yıllık kişi başı tüketim 1,1 kilo”
İstanbul Kahve Festivali öncesinde kahve makineleri sektörünün önde gelen markası Philips’i bünyesinde bulunduran Versuni, Türkiye’deki kahve alışkanlıklarındaki dönüşümü ve pazarın geleceğini ele aldı. Avrupa’nın en büyük kahve festivali olan 11. İstanbul Kahve Festivali 11-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Türkiye’de değişen kahve alışkanlıklarının ve kahve kategorisinde son yıllarda hızlı bir dönüşüm olduğunu ifade eden Esin Karadede, bir zamanlar “çay ülkesi” olarak anılan Türkiye’de kahve tüketiminin son yıllarda dikkate değer artış kaydettiğini, tüketici alışkanlıklarını ve ev içi deneyimlerin kökünden değiştiğini söyledi.
Versuni’nin “Evleri yuvaya dönüştürme” misyonlarıyla hareket ettiğini aktaran Karadede, bu kültürel dönüşümün nabzını tutan yeni araştırmalarının sonuçlarını ve pazar öngörülerini paylaştı. Kahvenin günlük ritüellerdeki merkezi rolüne dikkat çeken Karadede, “Türkiye’de yıllık kişi başına kahve tüketimi 1,1 kilograma ulaşmış durumda.
Bu veriler bize özellikle genç nesilde çay kültüründen hızla kahveye bir geçiş olduğunu gösteriyor. Özellikle espresso bazlı kahvelere olan ilgi her geçen gün artıyor. Philips LatteGo serimizle bu trendin öncüsü olduk. Kahve tutkunları için barista kalitesinde taze çekirdekten espresso bazlı kahveyi evlerine taşıyoruz. Türkiye küçük ev aletleri pazar büyüklüğü 3,3 milyar euro. Versuni, küçük ev aletleri kategorisinde Türkiye pazarında % 22 pay alıyor” dedi.
Bu yıl 400 bin adet makine satışı bekliyor
Özellikle espresso bazlı kahvelere olan ilginin artmasıyla tam otomatik espresso makineleri pazarının son üç yılda 3 kat büyüdüğünü ifade eden Karadede, tüketicilerin artık dışarıda deneyimledikleri barista kalitesindeki kahveyi, kendi damak zevklerine göre kişiselleştirerek evlerinin konforunda deneyimlemek istediklerini aktardı.
Bu yıl 400 bin adedin üzerinde tam otomatik espresso makinesi satılmasını beklediklerini ileten Karadede, “Tüketiciler bu ürünleri artık, evlerine ve yaşam kalitelerine yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Yaptığımız tüketim araştırmasına göre evde tüketilen kahve oranı %45, ofiste %35 ve kafede ise yüzde 14 şeklinde. Biz de Philips LatteGo serimiz ile son 12 ayda espresso bazlı kahvelerde %63’lük pazar payına sahibiz. Aynı zamanda kategoriyi büyüten ve şekillendiren itici güç konumundayız” diye konuştu.
Kahve her yaşa farklı anlamda hitap ediyor
Tüketici araştırmasında öne çıkan kahvenin farklı demografik gruplar için taşıdığı çeşitli anlamları da paylaşan Karadede, araştırmaya göre, kahve, 18-34 yaş grubu için “ilham ve sosyalleşme” anlamına gelirken, 35-44 yaş grubu için “enerji, odaklanma ve kişisel bir konfor alanı” sağlıyor. Yaş ilerledikçe kahve, bir “ritüel ve günlük keyif” aracına dönüştüğünü aktardı.
Araştırma ayrıca, kadınların kahveyle dertleşme ve paylaşma gibi anlarla daha duygusal bir bağ kurduğunu, erkeklerin ise kahveyi daha çok odaklanma ve enerji artırıcı fonksiyonel bir araç olarak gördüğünü ortaya çıkarıldı. Tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, en çok tercih edilen kahve çeşidinin açık ara yüzde 58,3 ile Americano oldu. Onu espresso yüzde 34,1 ve latte yüzde 32,3 ilee takip ediyor.