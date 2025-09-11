Evde kahve tüketimi yüzde 45’e çıktı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dışarda tüketilen kahve fi­yatlarındaki artış, tüke­timi eve yönlendirdi. Bu­gün kahve zincirinde en ucuz kah­venin fiyatı 120 liradan başlıyor. Yüksek fiyatlar kahvenin tüketil­diği yerleri dönüştürüyor. Evde kendi kahvesini yapıp tüketmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 7 aylık kahve ithalatı da %100’e yakın arttı.

Söz konusu dönemde 78 bin 104 ton kahveye 541,4 milyon dolar öden­di. Versuni tarafından yapılan ye­ni araştırmaya göre, evde kahve tüketiminin %45 seviyesine gel­diği ortaya çıktı. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, tü­keticilerin artık evde barista kali­tesinde kahve aradığını belirterek Philips’in tam otomatik espresso makineleri pazarında %63’lük pa­ya sahip olduğunu kaydetti.

“Yıllık kişi başı tüketim 1,1 kilo”

İstanbul Kahve Festivali önce­sinde kahve makineleri sektörü­nün önde gelen markası Philips’i bünyesinde bulunduran Versuni, Türkiye’deki kahve alışkanlıkla­rındaki dönüşümü ve pazarın ge­leceğini ele aldı. Avrupa’nın en bü­yük kahve festivali olan 11. İstan­bul Kahve Festivali 11-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. Türkiye’de değişen kahve alışkanlıklarının ve kahve kategorisinde son yıllarda hızlı bir dönüşüm olduğunu ifade eden Esin Karadede, bir zamanlar “çay ülkesi” olarak anılan Türki­ye’de kahve tüketiminin son yıllar­da dikkate değer artış kaydettiği­ni, tüketici alışkanlıklarını ve ev içi deneyimlerin kökünden değiştiği­ni söyledi.

Versuni’nin “Evleri yu­vaya dönüştürme” misyonlarıyla hareket ettiğini aktaran Karadede, bu kültürel dönüşümün nabzını tu­tan yeni araştırmalarının sonuçla­rını ve pazar öngörülerini paylaş­tı. Kahvenin günlük ritüellerdeki merkezi rolüne dikkat çeken Kara­dede, “Türkiye’de yıllık kişi başına kahve tüketimi 1,1 kilograma ulaş­mış durumda.

Bu veriler bize özel­likle genç nesilde çay kültüründen hızla kahveye bir geçiş olduğunu gösteriyor. Özellikle espresso baz­lı kahvelere olan ilgi her geçen gün artıyor. Philips LatteGo serimiz­le bu trendin öncüsü olduk. Kah­ve tutkunları için barista kalitesin­de taze çekirdekten espresso bazlı kahveyi evlerine taşıyoruz. Türki­ye küçük ev aletleri pazar büyüklü­ğü 3,3 milyar euro. Versuni, küçük ev aletleri kategorisinde Türkiye pazarında % 22 pay alıyor” dedi.

Bu yıl 400 bin adet makine satışı bekliyor

Özellikle espresso bazlı kahvele­re olan ilginin artmasıyla tam oto­matik espresso makineleri pazarı­nın son üç yılda 3 kat büyüdüğünü ifade eden Karadede, tüketicile­rin artık dışarıda deneyimledik­leri barista kalitesindeki kahveyi, kendi damak zevklerine göre kişi­selleştirerek evlerinin konforunda deneyimlemek istediklerini aktar­dı.

Bu yıl 400 bin adedin üzerinde tam otomatik espresso makinesi satılmasını beklediklerini ileten Karadede, “Tüketiciler bu ürün­leri artık, evlerine ve yaşam kali­telerine yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Yaptığımız tüketim araştırmasına göre evde tüketilen kahve oranı %45, ofiste %35 ve kafede ise yüzde 14 şeklin­de. Biz de Philips LatteGo serimiz ile son 12 ayda espresso bazlı kah­velerde %63’lük pazar payına sahi­biz. Aynı zamanda kategoriyi bü­yüten ve şekillendiren itici güç ko­numundayız” diye konuştu.

Kahve her yaşa farklı anlamda hitap ediyor

Tüketici araştırmasında öne çıkan kahvenin farklı demografik gruplar için taşıdığı çeşitli anlamları da paylaşan Karadede, araştırmaya göre, kahve, 18-34 yaş grubu için “ilham ve sosyalleşme” anlamına gelirken, 35-44 yaş grubu için “enerji, odaklanma ve kişisel bir konfor alanı” sağlıyor. Yaş ilerledikçe kahve, bir “ritüel ve günlük keyif” aracına dönüştüğünü aktardı.

Araştırma ayrıca, kadınların kahveyle dertleşme ve paylaşma gibi anlarla daha duygusal bir bağ kurduğunu, erkeklerin ise kahveyi daha çok odaklanma ve enerji artırıcı fonksiyonel bir araç olarak gördüğünü ortaya çıkarıldı. Tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, en çok tercih edilen kahve çeşidinin açık ara yüzde 58,3 ile Americano oldu. Onu espresso yüzde 34,1 ve latte yüzde 32,3 ilee takip ediyor.