Evrensel Hizmet Projeleri'nin 3'üncü fazı başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından üzerinden Evrensel Hizmet Projeleri hakkında bilgi verdi.

Sayan, “Bugün, paydaşlarımızla birlikte Kısım-3 Projesi'nin başlangıç toplantısını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

2011'de başlatılan Kısım-1 Projesi'yle nüfusu 500'ün altında olan ve hiçbir işletmeci tarafından hizmet götürülemeyen 1799 yerleşim yerine, kamu imkanları harcanarak GSM hizmeti götürüldüğünü anımsatan Sayan, 2017'de bu yerlere 4,5G altyapısı ile mobil genişbant internet hizmeti için çalışmalara başlandığını vurguladı.

Kısım-2 Projesi'yle de daha önce 4,5G altyapısı bulunmayan 942 yerleşim yerine 4,5G mobil genişbant internet ve ses hizmeti götürüldüğü bilgisini veren Sayan, 2021'de kırsal yerleşim yerlerine devlet desteğiyle hizmet sunulmasına yönelik 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu'nda değişiklikler yapıldığını ifade etti.

"1000 yerleşim yerini daha 4,5G teknolojisiyle tanıştıracağız"

Değişiklik kapsamında, Bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteğiyle, işletmecilerin ticari olarak hizmet sunmak istemediği zor coğrafi şartlara sahip bölgelere sadece yerli-milli ULAK baz istasyonları ile 4,5G genişbant internet sunulacağına işaret eden Sayan, şu değerlendirmede bulundu: "Bugün ise Kısım-3 Projesi kapsamında, daha önce mobil genişbant hizmeti götürülmemiş 605 yerleşim yeri, 4,5G hizmeti ile kapsama alınacak. 2G hizmetine sahip 156 yerleşim yerine 4,5G hizmeti götürülecek. 325 yerleşim yerine de römork tipi baz istasyonu sağlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 1000 yerleşim yerini daha 4,5G teknolojisiyle tanıştırmış olacağız. Bakanlık olarak erişilemeyen son hane kalmayıncaya kadar var gücümüzle çalışmaya ve sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz. BTK ve Türksat başta olmak üzere tüm kurumlarımızı canıgönülden kutluyorum. Milletimiz ve sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun."