EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Özger: Zorlu dönemi yeni pazarlarla atlatacağız

Ev ve Mutfak Eşyala­rı Sanayicileri ve İh­racatçıları Derneği (EVSİD), 2024 yılı Aralık ayı ve ocak-aralık dönemi ihra­cat verilerini açıkladı. Der­nek tarafından açıklanan ve­rilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü aralık ayın­da 259,4 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirerek, yıllık bazda 2023’e göre yüzde 1,3 düşüşle 3,16 milyar dolar­lık bir ihracat hacmine ulaş­tı.

Geçen yıl kilogram bazın­da ihracat yüzde 2,2 oranın­da gerilerken, ihracat birim fiyatlarının yıl genelinde ki­logram başına 3,81 dolardan 3,84 dolara yükselmesi, de­ğer bazında ihracat kaybının daha düşük kalmasını sağla­dı. Alt ürün grupları bazında bakıldığında, artış gösteren tek grup elektrikli ürün grubu ihracatı oldu ve 2024 yılında yüzde 3 oranında arttı.

İhra­cat pazarları alt ürün grupları itibarıyla incelendiğinde ise elektrikli ürün grubunda sek­törün en büyük pazarı olan İn­giltere'ye ihracatın azaldığı, buna karşın Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi di­ğer Avrupa ülkelerine ihraca­tın arttığı görüldü.

“Yılın ilk aylarına göre daha az hasarla kapattık”

Rakamları değerlendiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sana­yicileri ve İhracatçıları Der­neği (EVSİD) Yönetim Ku­rulu Başkanı Talha Özger, ihracatçılar olarak zor bir yı­lı geride bıraktıklarını ve dış pazardaki daralmanın yanın­da içeride faiz ve kur baskısı nedeniyle sektör olarak ihra­cat hedeflerine ulaşamadık­larını kaydetti.

Sektörü küre­sel ölçekte incelediklerinde de 2023 ve 2024 Ocak-Eylül veri­leri dikkate alındığında ev ve mutfak eşyaları sektörü ihra­catının yüzde 3,8 oranında bü­yüdüğünü, Türkiye olarak ise yüzde 3,2’lik büyüme ile orta­lamanın altında kaldıklarını belirten Özger, "Bunun sonu­cu olarak 2023 yılında küresel bazda en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında yerimi­zi Fransa’ya kaptırarak 6.sıra­ya gerilemiş durumdayız. Tür­kiye ekonomisinin en önemli gücü olan ihracatçılar yüksek faiz ve düşük kur baskısı ara­sında sıkışmış durumda. Sek­törde ihracat fiyatlarının artı­rılamaması ve bunun sonucu olarak ihracatçıların karlılık­larının düşmesi önümüzdeki dönem için en büyük risklerin başında geliyor" dedi.

“Kur sıkıntısı yaşansa da bu geçici bir dönem”

İhracatta yılın yüzde 5'lere varan düşüşlerle başlamasına karşın Ağustos ayından sonra biraz daha umutlu bir ortamın oluştuğunu ve bu sayede yıllık düşüşün yüzde 1,3'lere kadar gerilediğini ifade eden Özger, "Elektrikli ürün grubu sektöründe yaşanan artış ve yaptığımız pazar çeşitlemeleri, yılı görece daha az hasarla kapatmamızı sağladı.

Şu an finansman giderleri ve kurlar konusunda sıkıntılı bir dönem yaşansa da biz bunun geçici bir dönem olduğuna inanıyoruz. İhracatçılar olarak tüm dünyayı dolaşıp yeni pazarlar bularak bu zorlu dönemi atlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.