EVSİD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Talha Özger seçildi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nde (EVSİD) Talha Özger dönemi başladı. 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda tek aday olarak oyların tamamını alan Talha Özger, derneğin yeni başkanı seçildi.

Yeni yönetim olarak ilk hedeflerinin sektör ihracatını sürdürülebilir kılmak olduğunu söyleyen Talha Özger, "EVSİD olarak 6 senede yapmış olduğumuz organizasyonların ne kadar nitelikli sonuç odaklı olması için çalıştıysak bugünden sonra da devam edeceğiz. 2021 - 2024 dönemi için her yıl en az 4 sektörel ticaret heyeti, yurtdışı fuar katılımı, eğitim programları ve yeni URGE projeleri kurguladık. Burada EVSİD’in ortaya koymuş olduğu vizyon ile beraber çok iyi işlere imza attık ve 2 dönem kuralına sadık kalıp bayrak değişimini gerçekleştirdik. Ümit ediyoruz ki bu davranışımız tüm STK’larımızın anlayışına bir ışık tutar. Zamanı geldiğinde bizler de alttan gelen nesillere görevlerimizi devredebilmeliyiz.” şeklinde konuştu.

“İhracatıyla göğsümüzü kabartıyor”

Genel kurulda bir konuşma yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yıllık 2,5 milyar doların üzerindeki ihracatıyla göğsümüzü kabartan sektörümüz, ne mutlu bizlere ki, binlerce paydaşıyla, böylesine başarılı bir meslek örgütünü kurdu. Toplam ihracatta 19 milyar dolarla tüm zamanların aylık ihracat rekorunu kırdığımız Mart ayında ise ev ve mutfak eşyaları sektörümüzün ihracatı yüzde 47’lik artışla 316 milyon doların üzerine çıktı. 3,3 dolarlık kilogram başı ihracatla, hedeflerimize önemli derece katkı sağlayan bir sektör." değerlendirmesini yaptı.

"Satın almacıları, özelleşmiş bölgelere çekeceğiz"

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki ise, konuşmasında alternatif ihracat pazarları için sektörel kümelenmenin kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Sektör olarak her ülkeye ihracat yaptıklarını, ancak ticaretin ağırlıklı olarak belirli ülkelerle gerçekleştiğini anlatan Öztiryaki, "Bu noktada alternatif pazarlara daha fazla nüfuz edebilmek için farklı pazarların ihtiyaçlarına göre farklı çözümler sunmak gerekiyor. ‘Sektörel Kümelenmelerin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesi’ projemiz ile Afrika ve benzeri gelişmekte olan ülkelerden satın almacıları, ülkemizde sektörlerin ve toptancıların kümelendikleri özelleşmiş bölgelere çekmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde üretim kabiliyeti çok yüksek. Hedefimiz, potansiyel ara mamul gruplarını belirleyerek bu konulara üretim yatırımı yapabilecek firmalarımızı tespit etmek." şeklinde konuştu.