EVSİD Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Baycar: Avrupalının mutfak eşyalarındaki tercihi Türkiye

Geçtiğimiz yılı yüzde 35'lik artışla 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, bu yılın ikinci yurtdışı buluşmasını Fas'ın ardından Polonya'da gerçekleştirdi.

Şimdiye kadarki en büyük etkinlik

Polonya'da düzenlenen Invitation Only Europe etkinliğinde Avrupa'nın 11 ülkesinden 45 alıcıyı, 36 Türk firması ile buluşturduklarını ve çok iyi sonuçlar aldıklarını belirten EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar, bunun şimdiye kadar yurtdışında gerçekleştirdikleri en büyük etkinlik olduğunun altını çizdi.

Invitation Only konseptinde hedefin etkinlik yapılan ülkenin etrafındaki alıcı ülkeleri de oraya getirip sektör ile buluşturmak olduğunu kaydeden Baycar, ev ve mutfak eşyaları sektörü dışında bu kadar kalabalık bir grup ile gerçekleşen başka bir sektörel etkinlik olmadığını vurguladı. Baycar, yeni alıcılarla buluşmak ve hedef pazarları genişletmek için etkinliği Güney Afrika ve Latin Amerika’da da tekrarlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Müşteriler kendileri geliyor

Invitation Only’nin yanı sıra EVSİD Connect adında başka bir etkinliklerinin de olduğunu kaydeden Baycar, "Gittiğimiz ülkedeki satın almacıları derneğimizin ve ülkemizin üreticileriyle buluşturarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikler ihracat hedeflerimizi artırmakta bize oldukça kolaylık sağlıyor. Önceden randevu almakta zorlandığımız müşterilerimiz bizlerle görüşmek için bu sefer kendileri geliyor." dedi.

İhracata bakış değişti, hedef globalde ilk üçe girmek

Sektör olarak şimdiye kadar ihracatta hep toplam rakam üzerinden konuşup hedefler belirlediklerini anlatan Baycar, bundan sonra ise ihracata daha farklı bir bakış açısı geliştireceklerine dikkat çekti. Baycar, şöyle devam etti:

"EVSİD olarak artık daha global bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. 2025 yılı hedefimizi ihracatta küresel bazda ilk 3 içerisinde yer almak olarak belirledik. Türk ev ve mutfak eşyalarını dünya sıralamasında en yukarılara taşımak istiyoruz. Aynı zamanda da kilogram birim değerimizi 3,6 dolardan bu yılın sonunda 4 dolara, ardından da 6 dolarlara çıkarmak istiyoruz."

İhracatın bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında arttığını kaydeden Baycar, ilerleyen aylarda daha da fazla ivme kazanmasını beklediklerini söyledi. Baycar, Polonya özelinde bakıldığında ise en çok elektrikli mutfak aletleri ürün grubundan ihracat yaptıklarını, bunu plastik ev ve mutfak eşyaları ile metalden mamul ev ve mutfak eşyaları pişirme gruplarının takip ettiğini anlattı.

Ham madde ve lojistikteki fiyat artışları çok zorluyor

Son dönemde dünya genelinde yaşanan ham madde fiyat artışlarına da dikkat çeken Baycar, "Buradaki fiyat dalgalanmaları çok önemli bir sorun. Örneğin bir tencerenin fiyatını üretimde kullandığımız enerji, ana bileşen olan metal ve ambalajın fiyatı belirliyor. Yurtdışı müşterilerimizle uzun vadeli anlaşmalar yaparken maliyetlerimizi öngörebilmemiz gerekiyor. Bu açıdan üreticimiz tarihin en zor günlerini yaşıyor." dedi.

Ham madde fiyatlarının yanında lojistikte de ciddi bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Baycar, bu durumun Türkiye gibi ihracat rakamlarını artırmak isteyen ülkeleri olumsuz etkilediğini söyledi.