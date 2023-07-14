Eximbank’ın desteği önemli yatırım kredileri de açılmalı

Nurdoğan ARSLAN

Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü buğdayda hasat dönemi startını Silivri'de verdi. Hasada katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçıların döviz artsın gibi bir beklentiden çok sürdürülebilir ve enflasyon oranında artan bir kur politikası istediğini söyledi.

Eximbank kredilerinde ihracatçıya 70 milyar TL ek desteği ‘olumlu’ olarak yorumlayan Gültepe, “Asıl beklentimiz Merkez Bankası’nın reeskont kredilerine dönük. Yatırım kredilerinin açılmasını bekliyoruz” dedi.

"Avrupa’da daralma olmazsa ihracatta artış sürer"

2028’de 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Gültepe, ihracatın yarısının Avrupa'ya yapıldığını ve büyük bir pazar olduğunu vurguladı. Gültepe, “Son bir yılda Avrupa Birliği tarafında biraz talepte daralmalar yaşanıyor.

Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının etkilerinden dolayı ve Türkiye'de maliyetlerin artması ile hem talepte düşme var hem kayma var. 2023'ün ilk 6 ayında Avrupa'ya yüzde 2,6'ya yakın bir artış var. Ama önümüzdeki dönemlerde hem siyasi ilişkiler gelişir talepte de bir daralma, ekonomide de bir durgunluk olmazsa ihraat rakamlarının özellikle temmuz-ağustostan sonra artacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

"13 milyar doları tutturacağız"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Y Başkanı Kazım Taycı, Türkiye’de ciddi bir üretim artışı olduğunu ve bu yıl 21 milyon ton buğday rekoltesi beklendiğini duyurdu. Bu yıl arpa tarafında da 8.5 milyon tonluk bir rekolte beklediklerini belirten Taycı, “Otorite, buğday tarafında ton başına bin TL'lik bir sübvansiyon desteği verdi. Arpayla ilgili de 500 TL.

Bu tabii çiftçinin son derece hoşuna giden destekler. Bundan dolayı görüyoruz ki tahıl ürünlerinde her geçen yıl ekim alanları daha fazla genişlemekte ve büyümekte. Bu da bizim ihracat şansımızı daha fazla artırmaktadır” ifadeleri kullandı.

Haziran sonu itibariyle 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Taycı, “Yılın ikinci yarısı ilk yarısından her zaman biraz daha hareketli ve yüksektir. Dolayısıyla 13 milyar dolarlık hedefi yakalayacağımız kanaatindeyiz Yani her yıl yaklaşık yüzde 8'lik bir büyüme performansını devamlı korumaktayız” açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin en stratejik sektörünün tarım olduğunu söyleyen İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya da “Yerin altını da üstünü de planlayarak, stratejik değerlendirelim. Yoksa, zengin toprakların, fakir bekçileri olmak zorunda bırakılırız” şeklinde konuştu.

“Ekmek fiyatlarında zam beklemiyoruz”

Kazım Taycı, son günlerde gündeme gelen ekmek fiyatlarına zam konusunu değerlendirdi. Taycı, “Şu anda zaten TMO ekmeklik buğdayda sübvanseli fiyat veriyor. Buğday fiyatları ve ekmek fiyatlarının yukarıda olmasının en temel sebebi enflasyon ile genel giderlerin ve girdi maliyetlerinin yüksek olması. Şu anda TMO dünya piyasalarının üzerinde bir buğday fiyatı açıkladı. Yıl sonuna kadar bakliyat ve hububat dahil tüm ürünlerde fiyatların stabil gideceğini öngörüyoruz. Fiyatlarda yükseliş beklemiyoruz. Çünkü hem dünyada hem de Türkiye'de ürün fazlamız var” diye konuştu.