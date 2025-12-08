EY-Parthenon: Türkiye inşaat sektörü 2027’de 70 milyar euroyu aşarak istikrarlı büyümesini sürdürecek

EY-Parthenon’un Türkiye İnşaat Sektörü Görünümü raporu açıklandı.

Dünya genelinde kurumsal finansman ve strateji danışmanlığı hizmeti sunan EY-Parthenon’un raporu, sektörün 2018–2024 dönemindeki hacimsel dönüşümünü konut, ticari, endüstriyel ve kamu yatırımları ekseninde incedi.

Analize göre, pandemi döneminde sert daralma yaşayan inşaat sektörü, toparlanma sürecinin ardından 2024’te 61 milyar euro ile zirve seviyesine ulaştı.

Büyüklüğün:

* 2025’te 65 milyar euroya,

* 2026’da 70 milyar euroya,

* 2027’de ise bu seviyenin üzerine çıkması bekleniyor.

Maliyetler rekor seviyede artarken sektör güçlü kalmayı sürdürüyor

Raporda, sektörün karşılaştığı en kritik sorunlardan birinin maliyetlerdeki keskin artış olduğu vurgulandı. 2021’de 100 birim olarak kabul edilen inşaat maliyet endeksi, 2024’te 505 seviyesine yükseldi. Buna rağmen sektörün üretim endeksi, 2017’de 119’dan 2022’de 94’e geriledikten sonra 2024’te yeniden 115’e çıkmış durumda.

Kamu yatırımları, kentsel dönüşüm ve yeniden inşa: Sektörün güçlü fırsat alanları

EY-Parthenon raporunda, sektörün büyüme potansiyelini güçlendiren fırsatlar şöyle sıralandı:

* Kentsel dönüşüm projelerinin hızlanması

* Deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri

* Yüksek kamu yatırım hacmi ve teşvikler

* Artan hane halkı oluşumu

Buna karşın; iş gücü sıkıntısı, maliyetlerdeki artış, regülasyon belirsizlikleri ve üretim kapasitesindeki dalgalanmalar sektörün risk kalemleri arasında bulunuyor.



Güçlü konut talebi tüketiciyi alternatif finansman yöntemlerine yöneltti

Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu, güçlü konut talebine rağmen krediye erişimde yaşanan zorlukların tüketicileri alternatif finansman modellerine yöneltmesi. Tasarruf finansmanı bu alanda en hızlı büyüyen yöntemlerden biri oldu.

Tasarruf finansman şirketlerinin:

* 2022’de 0,8 milyar euro olan varlıkları,

* 2024’te 2,8 milyar euroya,

* 2025 Haziran itibarıyla 4,2 milyar euroya yükseldi.

