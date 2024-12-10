E&Y raporu açıklandı: Finans kontrolörlerini gelecek beş yılda neler bekliyor?

Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi Ernst&Young'ın 'Küresel Finansal Kontrolörün DNA’sı Raporu 2024’ü yayımladı. 28 ülkede 1.000'den fazla finansal kontrolör ve 280 üst düzey finans liderinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, finansal kontrolörlerin yüzde 86'sının 2030 yılına kadar rollerinin önemli ölçüde değişmesini beklediğini ortaya koyuyor.

'Bilinmeyen yeteneklere gereksinim' artacak mı?

Araştırmaya katılan finansal kontrolörlerin yüzde 26'sı, on yılın sonunda rollerinin tamamen farklı ve hatta belki de “bilinmeyen” yetenekler gerektireceğini düşünüyor. Pek çok finansal kontrolörün yakın gelecekte yaşanacak değişiklikler için kendilerini iyi hazırladığını ortaya koyan araştıamaya göre bu meslek grubundakilerin yüzde 88’i stratejik öngörüler sağlamak için yapay zekayı kullanıyor.

Finansal kontrolörün rolünün değişim içinde olduğu açıkça kabul edilmesine ve veri içgörüleri ile yapay zekanın benimsenmesine rağmen, araştırma aynı zamanda gelişen teknolojinin gücünden tam olarak yararlanmak için daha fazla desteğe ihtiyaç duyulabileceğini de gösteriyor. Katılanların sadece yüzde 21'i teknolojiyi kullanma fırsatlarını araştırmayı değer yaratmanın en önemli üç yolundan biri olarak sıralarken, yüzde 73'ü teknolojiyi şirketin büyümesi için kullandığını belirtiyor.

Teknoloji yoluyla değer yaratabilmek

Araştırma, “kendine güvenen kontrolörler” olarak bilinen ve halihazırda teknoloji yoluyla değer yaratan bir grup finansal kontrolör (genel örneklemin yüzde 25'i) olduğunu ortaya koyuyor. Bu grubun yaklaşık beşte ikisi (yüzde 37), ankete katılan diğer kontrolörlerin yüzde 25'ine kıyasla inovasyon konusunda liderlik ediyor.

Yaratım gücü yakın gelecekte bir adım öne çıkacak

E&Y Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Ozan Özarıkça raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Finansal kontrolörün rolü önemli bir değişimin eşiğinde... İnovasyon, özellikle de teknoloji ve veri kullanımı söz konusu olduğunda 'kendine güvenen kontrolörler' ile meslektaşları arasındaki fark çok açık. Bu liderler, daha az tecrübeli kontrolörlerin beceri ve odaklanma açısından üzerinde çalışabilecekleri ideal bir model sunuyor ve doğru destek ve yaklaşımla, finansal kontrolör rolünün gerçek değer yaratma ve inovasyon için nasıl bir güç olabileceğini gösterebiliyorlar.”