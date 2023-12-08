EZZİB, başarılı ihracatçıları ödüllendirdi

Özlem SARSIN

Ödül töreninde konuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, bu sezon sektör olarak tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşarak başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyerek, hedeflerinin 2 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunu ifade etti.

2022/23 zeytinyağı ihracat sezonunda ise, 118 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve toplam zeytinyağı ihracatının miktar bazında yüzde 158 artarak 58 bin tondan 150 bin tona, tutar bazında ise yüzde 259 artarak 201 milyon dolardan 723 milyon dolara yükseldiğini ifade eden Er, “Sİspanya’dan sonra en büyük ikinci üretici konumuna yükseldiğimiz 2022/23 ihracat sezonunda, üretimdeki rekor ile birlikte elde ettiğimiz başarıyla, toplam sektör ihracatımız 947 milyon dolara ulaştı ve sektör dünyada çok önemli bir yer edindi” dedi.

“Zeytinyağı arzında paniğe gerek yok”

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yönelik getirilen ek tedbirlerin 17 Ekim’de süresiz olarak uzatıldığına dikkat çeken Er, kısıtlama kararların birliklerinden ve sektör temsilcileri ile istişarede bulunulmadan alındığını aktardı.

Bu yıl yeni sezona yaklaşık 170 bin ton stok fazlasıyla gireceğimiz görülmekte. 2023/24 sezonunda da UZZK verilerine göre 179 bin ton rekoltemiz mevcut. Bu veriler ışığında iç pazarda zeytinyağı arzında panik olmasını gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum” diye konuştu. Törende konuşun TİM Meclis Başkanı Mustafa Gültepe de kasım ayında zeytinyağı sektörünün birim ihracatını en fazla artıran beşinci sektör olduğunu söyledi.

2022’de en çok ambalajlı zeytinyağı ihracatı yapan 10 firma

-Verde Yağ

-Kozmopolitan Gıda

-Savola Gıda

-Eraydın Tarım Ürünleri Gıda

-Alhatoğlu Zeytincilik

-Ticaret Ve Sanayi Kontuvarı

- Yonca Gıda

-Nejat Atalan Dış Ticaret

- Poyraz Zeytinyağı

-Küçükbay Yağ

2022’de en çok ambalajlı sofralık zeytin ihracatı yapan 10 firma

-Toprak Zeytin Zeytinyağı

-Eker Gıda

-Maroli Gıda

-Yunuslar Tarım Ürünleri

-Günkar İnşaat Gıda

-Aydona Gıda

-Saha Tarım

-Gintaş Tarım

-Yeniçağ Gıda

-Saltay Dış Ticaret