F İstanbul Gıda ve İçecek İhracat Fuarı 2 temmuzda kapılarını açıyor

F İstanbul Gıda ve İçecek Ürünleri + Üretim Teknolojileri İhracat Fuarı, bu yıl kapılarını 2-5 Temmuz tarihleri arasında açacak.

Üretici ve ihracatçı firmalar için yeni pazarlara açılma, doğru müşteriyle buluşma ve güçlü iş birlikleri kurma fırsatı sunacak fuar, İstanbul Fuar Merkezi’nde “Sürekli Yeni Ticaret Bağlantıları” mottosuyla gerçekleştirilirken yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısı sayesinde doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam sağlayacak.

Bir önceki edisyonunda 113 ülkeden 12 bini aşkın profesyonel kayıtlı ziyaretçiyi ağırlayan F İstanbul’a bu yıl 1000’den fazla doğrudan ve dolaylı katılımcı firma, 5 binin üstünde yurt dışı ziyaretçisi ve 120’den fazla ülkeden 15 bini aşkın kayıtlı profesyonel ziyaretçinin katılması hedefleniyor.

Doğrudan ticarete odaklanıyor

F İstanbul’un iki milyarlık bir nüfusun merkezinde yer alan üretici ve ihracatçı Türkiye'de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir katılımcı potansiyeline sahip olduğunu belirten So Fuar İcra Kurulu Üyesi Alaaddin Orhan, “Fuarımızda Avrupa, Orta Asya, Orta Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi ihracat açısından stratejik bölgelerden gelen satın almacılarla Türkiye’nin üretim gücünü buluşturuyoruz. Sadece gıda firmalarını değil, aynı zamanda gıda teknolojileri, ambalaj ve paketleme çözümleri sunan firmaları da bir araya getiriyoruz. Yani bir marketin satın alma yöneticisi ya da bir sektör profesyoneli geldiğinde, aradığı her şeyi aynı çatı altında bulabiliyor. F İstanbul bunun yanında yalnızca profesyonel ziyaretçilere açık olan yapısı sayesinde doğrudan ticarete odaklanan verimli bir ortam tesis ediyor. Bu da ziyaretçi profilinin iş odaklı olmasını sağlıyor; stantlarda gerçekten iş konuşuluyor, verimli görüşmeler yapılıyor. Ayrıca sürekli yeni müşteri hedefiyle çalışıyoruz. Sadece bir önceki yıl gelen firmalarla yetinmiyoruz; her yıl üzerine koyarak yeni alıcılar, yeni pazar temsilcileri getiriyoruz. Ürün gruplarına göre yapılan salon yerleşimi de ziyaretçiler için ciddi bir zaman yönetimi avantajı sağlıyor” dedi.