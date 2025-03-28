Fabrika mı kuracak ortak mı bulacak?

Ali YILDIRIM

Son dönemde Çinli üreticiler tüm dünyada dikkatleri üzeri­ne toplamaya başladı. Chery de bunlardan biri oldu. Türkiye’de he­men hemen 11 yıl aradan sonra yeni­den pazara dahil olan Chery, kısa sü­rede başarılı bir satış grafiğine imza attı.

Agresif fiyatlamalarla bölgede­ki yerli üreticilerle bile rekabete gir­meye başlayan markalara, akabinde tebliğler gelmeye başladı. Son olarak da gümrük vergileri artınca üreticile­rin fiyat sübvansesi biraz daha yukarı çıktı. Yaptırımlar artık Çinli üretici­ler için ağırlaşmaya başlayınca Tür­kiye’de üretim kararları öne çıkmaya başladı. İlk adım BYD’den geldi. 1 mil­yar dolarlık bir yatırımın imzaları attı. Ardından Chery ön plana çıktı fakat uzun bir süredir bu yatırım kulisle­rin dışına çıkamadı.

Önceki gün Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanayi yatırımı toplantısında Chery International CEO’su Zhang Gui­bing’e bir teşekkür mektubu takdim etti. Mektup yabancı ajanslar tarafın­dan Samsun yatırımı olarak yorum­landı. Fakat sonrasında Chery’den bir üst düzey yetkili, “Türkiye’de yatırım planımız yok. Ortak arayışındayız” dedi. Tabi şimdilik bu sır ortakla ilgili bir detay ortaya çıkmadı. Uzun bir sü­redir kulislerde dolanan yatırım rüz­gar bir anda ortaklığa döndü.

BYD yatırımının detayları Chery’e evrildi

Uzun bir süredir temaslarda bulu­nan şirket, resmi olmayan bir açıkla­ma karşısında iletişim krizine sürük­lendi. Bazı yabancı kaynaklar Cher­y’nin Samsun’da yatırım için zaten bir süredir görüştüğünü ve bu yatırı­mın artık somut hale döndüğünü pay­laştı. Devamında yatırım bedelinin 1 milyar dolar olduğu (Aynı BYD’de ol­duğu gibi) tesis kurulumunun Sam­sun’a gerçekleşeceği, yıllık üretim hacminin 200 bin adet olduğu akta­rıldı. Ajansa konuşan bir yetkilinin verdiği detaylar ise şöyle: “Bu tesis­lere ek olarak, mobilite teknolojileri için bir araştırma ve geliştirme mer­kezi de kurulacak. Bu Chery markalı araç üretim tesislerinin 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.” Böy­lece BYD yatırımın bazı detayları he­men hemen Chery’e evrildi.

Yatırım yok ama ortaklık arayışı var

Bu bilgi dolaşımı üzerine üst düzey Chery yetkilileri, verilen detayları ya­lanladı. Hemen akabinde konuyla il­gili gündeme gelen haberlerde Sanayi Bakanlığı yetkilileri de yer aldı. Chery yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir fabrika kurulumu niyetle­rinin olmadığı aslında açık açık pay­laşıldı. Üst düzey bir yetkili tarafın­dan aktarılanlara göre şu bilgiyi verdi: “Chery’nin Türkiye’de fabrika kurma planı yok. Türkiye’deki işimizi geniş­letmek için üçüncü bir tarafla ortaklık arıyoruz.” Ucu açık bırakılan bu konu birçok alana yoruldu. Bunun başın­da da Ar-Ge geldi. Bir Ar-Ge merkezi kurma niyetlerinin olduklarını baş­kan Zhang Guibing, daha önceki Çin temaslarımızda da aktarmıştı. Aynı zamanda üçüncü ortaklık açıklaması akıllara yeni bir distribütör olma ih­timalini de güçlendirdi. Chery Türki­ye’den şimdilik net bir açıklama pay­laşılmadı. İddialara göre Sanayi Ba

Ba­kanlığını kaynaklarına dayandırılan başka bir haberde de, söz konusu ya­tırımın doğrudan Chery tarafından yapılmayacağı yönünde. Tesis yatırı­mın Samsun’da yapılmasında hem fi­kir olan bakanlık yetkileri, ortakların bunu yapacağını paylaştı. Ortakların belli olmadığı ya da sır gibi saklan­dığı kararda yetkililer şunu aktardı: “1 milyar dolara ulaşması planlanan elektrikli ve hibrit araçlar ve parça­ları için Samsun’da yapılacak üretim tesisi yatırımı Chery ortakları tara­fından gerçekleştirilecek.”

Trump’dan ithal araca yüzde 25 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da açıklanması planlanan karşılıklı tarifeler öncesinde, ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu “Amerika’nın kurtuluş gününün başlangıcı” olarak nitelendirdi. Trump, söz konusu tarifelerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirterek, ABD’de üretilen otomobillere tarife uygulanmayacağını aktardı. Beyaz Saray yetkilisi Will Scharf, Trump’a imzalatmak üzere kararnameyi sunarken, otomobil tarifeleri ile ABD için yıllık 100 milyar dolardan fazla gelir sağlamasının beklendiğini belirtti.

Tarifelere ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin sedan, SUV, crossover, minivan ve kargo van gibi araçlar ile hafif ticari araçların yanı sıra motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler gibi temel otomobil parçalarına uygulanacağı, gerekirse ek parçalara da vergi getirilmesi için süreçlerin başlatılacağı kaydedildi. Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında Amerikalılar yaklaşık 16 milyon araç satın aldı ve bunların yüzde 50’sini ithal araçlar oluşturdu.

Kulis: Samsun lokasyonundan memnun değiller

Chery yetkilileri uzun bir süredir Türkiye ile yatırım konusunda sıcak temaslarda bulunuyor. Son birkaç gündür Türkiye’deki temaslarını sürdüren markanın ‘yatırım planımız yok’ açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı. Uzun bir süredir Samsun lokasyonundan bahsediliyor. Fakat kulislerde aktarılanlara göre, marka bu lokasyonu açıkçası çok da istemiyor.

Farklı bir yer için temasların sürdüğü de iddia edilirken, Manisa’nın BYD’den önce Chery’e de teklif edildiği konuşuluyor. Chery Çin’de aslında bir devlet markası. Geçen yıl eylülde Çin yönetimi markalarla bir toplantı yapmış, gelişmiş elektrikli araç teknolojilerinin ülkede kalmasını sağlamaları çağrısında bulunmuştu. Bunun yerine ‘montaj yapın’ çağrısını yapmıştı. Çin hükümetinin de bu tutumu, bu yatırımın önünde bir engel olarak değerlendirildi.