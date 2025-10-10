Fabrika yangınlarının maliyeti 19 milyar lira

Mehmet H. GÜLEL

Resilinc’in 2025 rapo­runa göre fabrika yan­gınlarının son 6 yıldır tedarik zincirinde bir numa­ralı kesinti nedeni olduğu orta­ya çıktı. En çok etkilenen sek­törler arasında ise kimya, sağ­lık, üretim, yüksek teknoloji ve otomotiv yer alıyor.

Endüstri­yel itfaiye hizmeti veren Falc­kon'un CEO’su Anıl Yamaner, ABD’li Ulusal Yangın Koruma Derneği (NFPA) verilerine gö­re, her yıl ortalama 38 bin en­düstriyel yangının olduğunu ve bunun her 7 dakikada bir yan­gın vakası anlamına geldiğini söyledi. Resilinc’in 2025 rapo­runa göre 2024 yılında dünya genelinde 2 bin 299 üretim ke­sintisi yaşandığını kaydeden Yamaner, Türkiye’de ise yıl­da ortalama 500 endüstriyel yangının yaşandığını bildir­di. Yamaner, “TMMOB Kim­ya Mühendisleri Odası’na gö­re, 2018–2021 yılları arasında 1.864 yangın ve patlama yaşan­dı. 2024, son 7 yılın en yüksek seviyesi oldu.

720 endüstriyel olay raporlandı. En çok yan­gın çıkan sektörler yüzde 24 ile tekstil, yüzde 22 ile ağaç-kâ­ğıt-mobilya oldu. İller içinde İstanbul birinci sırada yer alı­yor. Yangınların yüzde 49’u Marmara Bölgesi’nde ve yüzde 25’i Ege’de meydana geldi. Tür­kiye’deki endüstriyel yangınla­rın yıllık doğrudan maliyeti 7,7 milyar TL. Sigorta teminatları yalnızca 4,9 milyar TL’sini kar­şılıyor. Gerçek ekonomik ka­yıp dolaylı etkilerle birlikte 19 milyar TL’yi aşıyor. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yalnızca yüzde 40’ı sigortalı” dedi.

Büyük sanayi kuruluşlarına hizmet veriyor

Endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetlerinde uzmanlaşmış Türkiye’nin tek özel kuruluşu olduklarını öne süren Yama­ner, 7/24 görev yapan 450’nin üzerinde profesyonel itfaiye­ci ile yüksek riskli üretim ve depolama tesislerinde hizmet verdiklerini aktardı. Yamaner, “Sadece saha hizmeti sunmu­yoruz. Kendi mühendisleri­mizle geliştirdiğimiz ‘Falckon Fire Commander (FFC)’ yazı­lımıyla da öne çıkıyoruz. Yazı­lımımız, makine öğrenmesiyle bugün acil durumlarda itfaiye­cilere yardımcı olup, en verim­li ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmemizi sağlıyor” diye konuştu.

"Yangınları yüzde 50 azaltmak mümkün”

Anıl Yamaner, endüstriyel yangınların en temel nedeninin günlük operasyonlarda göz ardı edilen riskler olduğunu kaydetti. Elektrik arızalarının ya da sigara izmaritinin yangını başlatabildiğini, ancak bu olayların altında yatan asıl sebebin ihmal ve prosedür eksikliği olduğunu vurgulayan Yamaner, “Riskler doğru tanımlanırsa endüstriyel yangınları yüzde 50 oranında azaltmak mümkün. Bu da ancak bilinçli yönetim, düzenli eğitim ve planlı acil durum senaryolarıyla sağlanabilir. Bizim işimiz sadece yangını söndürmek değil, o yangının hiç çıkmamasını sağlamak” şeklinde konuştu.