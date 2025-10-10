Fabrika yangınlarının maliyeti 19 milyar lira
Fabrika yangınlarının son 6 yıldır tedarik zincirinde bir numaralı kesinti nedeni olduğunu kaydeden Falckon CEO’su Anıl Yamaner, 2024’te Türkiye’deki endüstriyel yangınların maliyetinin 7,7 milyar TL’yi, gerçek ekonomik kaybın ise 19 milyar TL’yi aştığını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
Resilinc’in 2025 raporuna göre fabrika yangınlarının son 6 yıldır tedarik zincirinde bir numaralı kesinti nedeni olduğu ortaya çıktı. En çok etkilenen sektörler arasında ise kimya, sağlık, üretim, yüksek teknoloji ve otomotiv yer alıyor.
Endüstriyel itfaiye hizmeti veren Falckon'un CEO’su Anıl Yamaner, ABD’li Ulusal Yangın Koruma Derneği (NFPA) verilerine göre, her yıl ortalama 38 bin endüstriyel yangının olduğunu ve bunun her 7 dakikada bir yangın vakası anlamına geldiğini söyledi. Resilinc’in 2025 raporuna göre 2024 yılında dünya genelinde 2 bin 299 üretim kesintisi yaşandığını kaydeden Yamaner, Türkiye’de ise yılda ortalama 500 endüstriyel yangının yaşandığını bildirdi. Yamaner, “TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’na göre, 2018–2021 yılları arasında 1.864 yangın ve patlama yaşandı. 2024, son 7 yılın en yüksek seviyesi oldu.
720 endüstriyel olay raporlandı. En çok yangın çıkan sektörler yüzde 24 ile tekstil, yüzde 22 ile ağaç-kâğıt-mobilya oldu. İller içinde İstanbul birinci sırada yer alıyor. Yangınların yüzde 49’u Marmara Bölgesi’nde ve yüzde 25’i Ege’de meydana geldi. Türkiye’deki endüstriyel yangınların yıllık doğrudan maliyeti 7,7 milyar TL. Sigorta teminatları yalnızca 4,9 milyar TL’sini karşılıyor. Gerçek ekonomik kayıp dolaylı etkilerle birlikte 19 milyar TL’yi aşıyor. Türkiye’de sanayi kuruluşlarının yalnızca yüzde 40’ı sigortalı” dedi.
Büyük sanayi kuruluşlarına hizmet veriyor
Endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetlerinde uzmanlaşmış Türkiye’nin tek özel kuruluşu olduklarını öne süren Yamaner, 7/24 görev yapan 450’nin üzerinde profesyonel itfaiyeci ile yüksek riskli üretim ve depolama tesislerinde hizmet verdiklerini aktardı. Yamaner, “Sadece saha hizmeti sunmuyoruz. Kendi mühendislerimizle geliştirdiğimiz ‘Falckon Fire Commander (FFC)’ yazılımıyla da öne çıkıyoruz. Yazılımımız, makine öğrenmesiyle bugün acil durumlarda itfaiyecilere yardımcı olup, en verimli ve hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmemizi sağlıyor” diye konuştu.
"Yangınları yüzde 50 azaltmak mümkün”
Anıl Yamaner, endüstriyel yangınların en temel nedeninin günlük operasyonlarda göz ardı edilen riskler olduğunu kaydetti. Elektrik arızalarının ya da sigara izmaritinin yangını başlatabildiğini, ancak bu olayların altında yatan asıl sebebin ihmal ve prosedür eksikliği olduğunu vurgulayan Yamaner, “Riskler doğru tanımlanırsa endüstriyel yangınları yüzde 50 oranında azaltmak mümkün. Bu da ancak bilinçli yönetim, düzenli eğitim ve planlı acil durum senaryolarıyla sağlanabilir. Bizim işimiz sadece yangını söndürmek değil, o yangının hiç çıkmamasını sağlamak” şeklinde konuştu.