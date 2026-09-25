Fabrika yatırımları askıya alındı, projeler konuta kaydı
Reel sektörün yeni imalat tesisleri ve altyapı projelerini askıya aldığı bu dönemde, inşaatçı ve geliştiricilerin odağında konut projeleri öne çıkıyor. Konutun yanı sıra özellikle sanayi tesisi inşaatlarında uzmanlaşan İdakon Yapı da iki yeni konut projesini duyurdu.
Nurdoğan A. ERGÜN
Yükselen finansman maliyetleri ve küresel pazarlardaki talep daralması nedeniyle, sanayide fabrika ve kapasite artış yatırımlarının ertelenmesi, yatırımcıların ve geliştiricilerin odağını konut sektörüne kaydırdı.
Sanayide sermayenin bekleme moduna geçmesi, nispeten öngörülebilir ve güvenli liman olarak görülen konut projelerini öne çıkararak ticari yatırımlardan konut üretimine doğru bir kayışa yol açıyor. Fabrika ve lojistik merkezi inşaatlarında uzmanlaşan ve bugüne kadar 500 bin metrekarenin üzerinde inşaatı tamamlayan İdakon Yapı da konut projelerine ağırlık verdi. Şirket, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki iki yeni projesi İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız’a start verdi.
Önümüzdeki süreçte Halkalı projesinin de başlayacağı duyuruldu. İdakon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Değer, reel sektörün yeni imalat tesisleri ve altyapı projelerini askıya aldığını, konjonktüre uygun olarak kendilerinin de konut projelerine ağırlık verdiklerini belirtti. Başkan Vekili Ali Hasan Kılıç da, sanayi tarafında fırsatların 2-3 yıl sonra yeniden oluşacağını öngörerek, savunma sanayi tarafında umutlu konuştu.
Orta gelir grubuna hitap eden iki yeni proje
İdakon Yapı tarafından 4.2 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız’da hedef kitlenin orta gelir grubu olduğunu açıklayan İdris Değer, 30 ay sonra yaşamın başlayacağı projelerde kişiye özel ödeme planları oluşturduklarını kaydetti. Paşaköy’de metrekare fiyatlarının 80 bin TL, Yıldız’da ise 85 bin TL’den başladığını açıklayan Değer, ön satışına 1 ay önce başlanan her iki projenin de tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.
Her iki projenin lokasyonunu belirlerken gelecekte taşıyacağı potansiyeli de dikkate aldıklarını ifade eden Ali Hasan Kılıç ise, İDAPARK Yıldız’ın 134 konutta, Paşaköy’ün ise 299 konuttan oluştuğunu açıklayarak, “İdakon Yapı olarak Anadolu Yakasın’nda toplam 433 konut ve 23 ticari üniteyi hayata geçiriyoruz” dedi. Şirket olarak kentsel dönüşüm projelerinde de yer aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getiren Kılıç, “yarısı bizden” kampanyasının uzatılmasını olumlu bulduklarını söyledi. Kılıç, kentsel dönüşümdeki mağduriyetler konusunda ise ev sahiplerinin yetkin müteahhitlerle çalışması gerektiğini vurguladı.
“Gayrimenkulün güvenli liman olduğu pekişecek”
Gayrimenkulün yatırım olarak her zaman güvenli liman olduğunu belirten İdris Değer, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin bu durumu daha da pekiştirdiğini söyledi. Uzun vadede değer artışını sürdüren konut sektörünün, belirsizlik zamanlarının en sağlam reel varlığı olarak öne çıktığını söyleyen Değer, gayrimenkulün her koşulda varlığını ve değerini koruyan geleneksel “güvenli liman” algısının önümüzdeki dönemde çok daha belirgin şekilde pekiştireceğini söyledi.