Fabrika yatırımları askıya alındı, projeler konuta kaydı

Nurdoğan A. ERGÜN

Yükselen finansman maliyetleri ve küre­sel pazarlardaki talep daralması nedeniyle, sana­yide fabrika ve kapasite artış yatırımlarının ertelenmesi, yatırımcıların ve geliştirici­lerin odağını konut sektörü­ne kaydırdı.

Sanayide serma­yenin bekleme moduna geç­mesi, nispeten öngörülebilir ve güvenli liman olarak görü­len konut projelerini öne çı­kararak ticari yatırımlardan konut üretimine doğru bir ka­yışa yol açıyor. Fabrika ve lo­jistik merkezi inşaatlarında uzmanlaşan ve bugüne kadar 500 bin metrekarenin üzerin­de inşaatı tamamlayan İda­kon Yapı da konut projelerine ağırlık verdi. Şirket, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki iki yeni projesi İDAPARK Paşaköy ve İDAPARK Yıldız’a start ver­di.

Önümüzdeki süreçte Hal­kalı projesinin de başlayacağı duyuruldu. İdakon Yapı Yöne­tim Kurulu Başkanı İdris De­ğer, reel sektörün yeni imalat tesisleri ve altyapı projelerini askıya aldığını, konjonktüre uygun olarak kendilerinin de konut projelerine ağırlık ver­diklerini belirtti. Başkan Ve­kili Ali Hasan Kılıç da, sana­yi tarafında fırsatların 2-3 yıl sonra yeniden oluşacağını ön­görerek, savunma sanayi tara­fında umutlu konuştu.

Orta gelir grubuna hitap eden iki yeni proje

İdakon Yapı tarafından 4.2 milyar TL’lik yatırımla ha­yata geçirilen İDAPARK Pa­şaköy ve İDAPARK Yıldız’da hedef kitlenin orta gelir gru­bu olduğunu açıklayan İdris Değer, 30 ay sonra yaşamın başlayacağı projelerde kişi­ye özel ödeme planları oluş­turduklarını kaydetti. Paşa­köy’de metrekare fiyatları­nın 80 bin TL, Yıldız’da ise 85 bin TL’den başladığını açık­layan Değer, ön satışına 1 ay önce başlanan her iki proje­nin de tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı­ğını söyledi.

Her iki projenin lokasyonunu belirlerken ge­lecekte taşıyacağı potansiye­li de dikkate aldıklarını ifade eden Ali Hasan Kılıç ise, İDA­PARK Yıldız’ın 134 konutta, Paşaköy’ün ise 299 konuttan oluştuğunu açıklayarak, “İda­kon Yapı olarak Anadolu Ya­kasın’nda toplam 433 konut ve 23 ticari üniteyi hayata ge­çiriyoruz” dedi. Şirket olarak kentsel dönüşüm projelerin­de de yer aldıklarını ve alma­ya devam edeceklerini dile getiren Kılıç, “yarısı bizden” kampanyasının uzatılmasını olumlu bulduklarını söyledi. Kılıç, kentsel dönüşümdeki mağduriyetler konusunda ise ev sahiplerinin yetkin müte­ahhitlerle çalışması gerekti­ğini vurguladı.

“Gayrimenkulün güvenli liman olduğu pekişecek”

Gayrimenkulün yatırım olarak her zaman güvenli liman olduğunu belirten İdris Değer, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin bu durumu daha da pekiştirdiğini söyledi. Uzun vadede değer artışını sürdüren konut sektörünün, belirsizlik zamanlarının en sağlam reel varlığı olarak öne çıktığını söyleyen Değer, gayrimenkulün her koşulda varlığını ve değerini koruyan geleneksel “güvenli liman” algısının önümüzdeki dönemde çok daha belirgin şekilde pekiştireceğini söyledi.