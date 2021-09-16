Facebook ve Unite.ad’den yeni eğitim serisi

Geçtiğimiz ay duyurulan Facebook Creator Marketing Accelerator programının da partneri olan Unite.ad ile Facebook’un beraber hayata geçirdiği Unite.ad Creator Academy, içerik üreticilerinin ve pazarlamacıların ekosisteme daha çok hakim olmalarını ve daha başarılı iş birlikleri yapılmasına olanak sağlayacak.

Unite.ad Creator Academy’nin içerik üreticilerine sağlayacağı başlıca faydalar şu şekilde:

● Hedef kitleler ile daha anlamlı etkileşimler yaratılmasına

● Instagram’da amaca yönelik ve sonuç odaklı stratejiler kurgulanmasına

● Yaratıcı içeriğin iletişimdeki önemini anlayarak mobil dünyanın dinamiklerine çok daha uygun içerikler üretilmesine yardımcı olacak.

Facebook Blueprint online eğitim platformu üzerinden herkese açılan Unite.ad Creator Academy için Facebook Türkiye Ticari Direktörü İlke Toptaş şunları söyledi: “Günümüzde creatorlar, dijital içerik üreticileri, influencerlar hem tüketici yolculuklarını şekillendirmekte hem de kültüre yön vermekte çok önemli rol oynuyorlar. Bu bağlamda, platformlarımız ile ilgili güncel kalmaları bizim için çok değerli ve gerekli. Sevgili Unite.ad ile birlikte, bunun için bu platformu hayata geçirdik.”

Unite.ad’in Genel Müdürü Arman Acar ise, “Unite.ad olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren eğitime ve sektörün gelişmesine katkı sağlamayı bir kültür olarak belirledik. Facebook ile beraber gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde, influencerlar ve pazarlamacılara bulundukları sektörü daha iyi anlatabilecek ve yaratıcı içeriklerin geliştirilmesine ön ayak olabileceğiz.” dedi.

Unite.ad Creator Academy’e giriş yapmak için Facebook hesabınız olması yeterli.

Dijital içerik üreticiler için hazırlanan eğitim setine https://fb.me/UniteAdCreator adresinden ulaşılabiliyor. Pazarlamacılar ise kendilerine özel hazırlanan eğitim setine https://fb.me/UniteAdMarketeers adresi üzerinden ulaşabilirler.

B2Press’in katkılarıyla...