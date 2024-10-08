Fahiş fiyat artıran ve rekabeti bozanlara 6.1 milyar lira ceza

Aynı dönemde Rekabet Kurulu da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası kesti.Ticaret Bakanlığı hak­sız fiyat artışlarına ge­çit vermiyor. Bakan­lıktan yapılan açıklamada, va­tandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşı­layan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışlarına ve stokçuluk faali­yetlerine karşı azami şekilde denetim yapıldığı bildirildi.

Rutin denetimlerin 81 il­de gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, bu dene­timlerde fahiş fiyat artışı ya­pıldığı tespit edilen ürünlerin, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirildi­ği, çeşitli kriterler baz alına­rak 100 bin lira ile 1 milyon li­ra arasında idari para cezaları uygulandığı aktarıldı.

“Mücadelemiz sürecek”

Açıklamada, Bakanlığın iç ticaret birimlerince geçen yıl 170 bin 207 işletmenin denet­lendiği belirtilerek, şu ifade­ler kullanıldı:

“Bu kapsamda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uygulanmıştı. Rekabet Kuru­lu da 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya 2,7 milyar lira idari para cezası kesmişti. Bu yılın 9 ayında yapılan de­netimler sonucunda iç ticaret birimleri 340 bin 485 işletme­yi denetledi. Bunlardan 153 bin 63’üne 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulan­dı. Rekabet Kurulu da yılın 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para ce­zası verdi.”

Böylece yılın ilk 9 ayında fahiş fiyat artıran ve rekabe­ti bozan işletmelere 6 milyar 179 milyon TL para cezası ke­sildi. Bakanlık açıklamasında son dönemde özellikle mar­ketlerde yapılan fiyatlan­dırmalarla ilgili kamuoyuna yansıyan şikayetler doğrul­tusunda denetimlerin sıklaş­tırıldığına dikkat çekilerek, denetimlerde, halkın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu iş­letmelerde haksız fiyat artış­larının yaşandığına dair tes­pitlerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Bakanlığın, söz konusu durumun önüne geçmek için denetimlerini yoğunlaştırdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız, piyasada­ki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur ol­masını engellemek amacıy­la, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışı­nı titizlikle inceliyor. Bu kap­samda, Ticaret il müdürlük­leri denetim ekipleri özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaç­larının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunuyor. Hem vatandaşla­rımızın ve iyi niyetli işletme­lerin haklarını korumak hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz.”

“Asıl kayıt dışılık pazarlarda dönüyor”

Ticaret Bakanlığı’nın marketlere yönelik denetim ve ceza uygulamalarını yorumlayan TOBB Perakende Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu, temel ürünlerin denetlenmesinin son derece olduğunu söyledi. Özpamukçu, “Bu konuda zaten marketler de kolaylık sağlıyor. Yoksa özel bir durum yok şu anda.

Bu denetimler rutin devam eden uygulamaların bir parçası” dedi. Burada asıl dikkat çekilecek noktanın denetlenemeyen, kayıt dışılığının döndüğü pazarlar olduğunu dile getiren Özpamukçu, “Çünkü marketlerin denetlenebilir olması zaten başlı başına bir imkan. Denetleme için veriye ihtiyaç var. O veri nereden alınır? Marketten.

Kayıtdışılığın döndüğü yer açık pazarlar. Yani kayıt dışılığı önlemeye yönelik de güzel tedbirler alınmasını hep beraber bekliyoruz” diye konuştu. Kesilen son cezalar konusunda da suiistimal mi var? sorusunu yanıtlayan Özpamukçu, “Denetim yapılıyor, fiyatlara göre cezalar kesiliyor. Temelde o ürünlerde bir promosyon yapılmış olabiliyor. Promosyon giriş çıkışlarında fiyat farkı yansımış olabiliyor” dedi. Özpamukçu, bu durumu “marketlere ceza yağdı” diye yansıtmanın doğru olmayacağını da savundu.