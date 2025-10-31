"Faiz indirimi ile piyasada hareketlilik başladı"

Hamide HANGÜL

Son dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüşün etkisiyle, TL mevduattaki getiri konuta dönerken, faiz indirimlerinin sürmesiyle biriken talebin de harekete geçmesi bekleniyor. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, faiz düşüşünün başladığını ancak ‘biraz daha düşsün’ diyen, biriken bir alıcı kitlesinin de olduğunu vurguladı. Konut fiyatlarında şu anda reel bir düşüş olduğuna da dikkati çeken Erdoğan, “Bu, 2026’da toparlanacaktır. Çünkü uzun zamandır alıcılar beklemede. 2026’nın iyi bir yol olacağını düşünüyorum” dedi.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın, Göktürk bölgesinde yükselen Next Level Kemer Projesi’nin 10 milyar TL yatırımla gerçekleştiğini açıklayan Erdoğan, projenin şimdiden 30’unun satıldığını bildirdi. Next Level Kemer’in tamamlanmasına bir yıl kaldığına işaret eden Erdoğan, kaba inşaatı tamamlanan projenin ince işlerinin ve cephe kaplamalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Satış temposu yükselecek

Erdoğan, “Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk nedeniyle agresif bir satış stratejisi izlemedik, ancak faiz indirimleriyle birlikte piyasada yeniden hareketlilik başladı. İlginin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde satış temposunun da yükseleceğini düşünüyoruz. Bu lansmanı, projemizin teslimine bir yıl kala yapıyoruz. Bu, alıcılar için çok kıymetli ve önemli bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü genel olarak lansman fırsatlarıyla konut alanlar, evlerini üç yıl sonra teslim alabiliyor. Bizde ise bu süre sadece bir yıl” diye konuştu.

Metrekaresi 200 bin liradan başlıyor

Next Level Kemer’i şu ana kadar büyük oranda öz kaynaklarıyla finanse ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan, şöyle devam etti: “Lansman her zaman konut yatırımcıları için bir fırsattır. Biz de projenin son döneminde yatırımcılara çok cazip fırsatlar sunuyoruz. Metrekaresi 200 bin liradan başlayan fiyatlarla yarısı peşin yarısı teslimden sonra ödeme seçeneğiyle projemizden ev sahibi olmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra 48 ay vadeli olmak üzere yüzde 1,29 oran ile önemli bir satın alma alternatifimiz daha bulunuyor.” Bölgede çalışmalara ilk başladıklarında metrekare fiyatlarının 50-60 bin liralarda olduğunu, bugün ise 200 bin liraya ulaştığını söyleyen Erdoğan, “Tamamlandıktan sonra yüzde 50 daha değer artışı olur. Teslimden sonra değer artışı daha yüksek oluyor” değerlendirmesi yaptı.

Projeye Galatasaraylı futbolcular ilgi gösterdi

Galatasaray Kulubü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların da katıldığı projenin tanıtımında Fatih Erdoğan, şöyle konuştu: “9 blokta toplam 274 bağımsız bölümden oluşan projemizin tüm sosyal yaşamını, ‘Hayat’ olarak tasarladığımız büyük avluda kurguladık. Böylece bütün komşuların, ailelerin ve dostların burada buluşup, özlenen o mahalle kültürüyle sosyalleşmesini hedefledik.” Erdoğan, Next Level projesine Galatasaraylı futbolculardan da talep aldıklarını açıkladı. Erdoğan, yabancıya da sattıklarını belirterek, satışların sürdüğünü kaydetti.

Arsada yer almayı düşünmüyoruz

Arsa çalışmaları olmadığını da açıklayan Fatih Erdoğan, “Öyle bir niyetimiz yok. Güçlü kasımız konut, orayı daha da güçlendireceğiz önümüzdeki dönemde. Arazi geliştirmede yer almayı düşünmüyoruz” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre proje, 1+1’den 5,5+1’e kadar değişen konut tipleri ve 80 metrekareden 438 metrekareye kadar geniş seçenekler bulunuyor.