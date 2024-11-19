Faturaların 275 milyar lirasını devlet karşıladı

Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bay­raktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlı­ğının 2025 yılı bütçesini sundu. Türkiye’nin geçen yılki enerji ithalatı faturasının yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirten Bayraktar, “Bu miktarı düşür­mek için çalışıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nda bugün itibarıyla üretimimiz 7 milyon metrekü­pe çıktı.

Diğer sahalarımızla bir­likte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yük­selterek 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üreti­mimizle karşılar hale geldik. Sa­karya Gaz Sahası’ndaki üretimin artırılması için yaptığımız plan­lama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envante­rimize kattık. 2026 yılında üre­time alacağımız bu platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe ulaştıraca­ğız” dedi.

6,3 milyon aracın yakıtı yerli petrolden

Petrolde daha önce arama ya­pılmayan bölgelere odaklandık­larını ifade eden Bakan Bayrak­tar, “Şırnak, Gabar’da günlük üretimi 57 bin varilin üzerine yükselttik. Dağlarda toplam 540 kilometre yol yaparak bu üreti­mi gerçekleştirdik. 2024 yılında, Şırnak, Hakkâri, Van başta ol­mak üzere toplam 84 sondaj ta­mamlanmışolup bu rakamı yıl­sonunda 100’e çıkaracağız.

Bu sayede 66 milyon varillik yeni re­zerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı he­defliyoruz. Yurt dışındaki saha­larımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle bir­likte günlük toplam 155 bin va­rilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihti­yacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Saha­sı ve Gabar başta olmak üzere üretim alanlarını genişletmek, aynı zamanda da üretimi artır­mak amacıyla Türkiye Petrolle­ri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) önümüzdeki yıl 143 milyar lira­nın üzerinde yatırım yapacağını vurguladı.

Doğal gazın yüzde 20’si depolanacak

Bayraktar, ulusal doğal gaz şe­bekesine giriş noktasının 14’e, günlük giriş kapasitesinin ise 455 milyon metreküpe çıkarıl­dığı bilgisini paylaştı. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğal gaz tedarik çeşitlendirmesi için zorunlu olan 5 adet gazlaştır­ma tesisimizin toplam girişka­pasitesi 161 milyon metreküpe ulaşmıştır. Kurduğumuz geliş­mişaltyapıyı güçlendirmeye yö­nelik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevcut durumda 5,8 milyar metreküp olan yeraltı doğal gaz depolama kapasitemi­zi, 2028’de 12 milyar metreküpe yükselterek kullandığımız doğal gazın yüzde 20’den fazlasını de­polayabileceğiz.”

80 milyar metreküp arz kapasitesi var

Türkiye’nin farklı coğrafya­larda yürüttüğü çalışmalara ilişkin de açıklama yapan Bay­raktar, “Somali’yle yaptığımız anlaşma neticesinde Somali de­niz alanlarında 3 blokta petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri­ne başladık. Sismik çalışmala­rın olumlu neticelenmesi halin­de sondaj aşamasına geçmeyi hedefliyoruz. Doğal gaz tedari­ki kapsamında, Cezayir’le olan LNG anlaşmamızı 2027 yılı so­nuna kadar, Azerbaycan ile bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmamızı ise 2030 yılı sonu­na kadar uzattık.

Diğer taraftan, BOTAŞ, uluslararası firmalar­la yıllık 5,6 milyar metreküplük uzun dönemli LNG tedarik an­laşmaları imzalamıştır. Arala­rında Cezayir, ABD, Katar, Um­man, Nijerya gibi ülkelerin yer aldığı, 34 farklı ülke ile doğal gaz ticareti yapıyoruz” dedi. Bayrak­tar, Türkiye’nin bugün 80 mil­yar metreküp doğal gaz arzı sağ­layabilecek durumda olduğunu, Bulgaristan, Yunanistan, Maca­ristan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’ya doğal gaz ihraç edildiğini anlattı.

4,7 milyon haneye tüketim desteği

Vatandaşların yüksek ener­ji maliyetlerinden etkilenmeme­si için çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, verilen desteklerle il­gili şunları aktardı: “Tüm vatan­daşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarında 2024 yılının 10 ay­lık döneminde 275 milyar TL dev­letimiz tarafından karşılanmış­tır. 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar TL elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar TL doğal gaz tüketim desteği verilmiştir.

Ayrı­ca, bu yıl içinde 1,6 milyon hane­ye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı planlanmışolup, kömür dağıtımı halen devam etmektedir. Geçen yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu’na, maden, pet­rol ve doğal gaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 mil­yar TL tutarında bütçe aktararak, başta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurma­larına destek verdik.”

2025'te Nijer’de bir sahada altın üretimine başlanıyor

Bakan Bayraktar, Nijer’de arama çalışmaları kapsamında altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planladıklarını açıkladı. Bayraktar, “Dünyadaki rezervin yüzde 73’üne sahip olduğumuz bor madeninde yüzde 60’ın üzerinde küresel pazar payıyla bu alanda liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında, yüzde 97’si ihracat olmak üzere, 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracağız.

Hammadde arz güvenliğimiz kapsamında, Asya’dan Afrika’ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Pandemi sonrası yaşanan hammadde tedarik sorunları ve artan emtia fiyatları, madenlerin mümkün olduğunca yerli kaynaklardan temin edilmesi mecburiyetini bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir kaynaklarla 11 milyar $'lık ithalat önlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son bir yılda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi neticesinde yaklaşık 11 milyar dolar karşılığı olan doğal gaz ithalatının önlendiğine de dikkat çekti. Bayraktar, “Tüm dünyada olduğu gibi, yenilenebilir enerji yatırımlarının izin süreçlerini kısaltmamız gerekmektedir.

Bu amaçla 48 ayı bulan uzun izin süreçlerini 24 ayın altına düşürecek bir model üzerinde çalışıyoruz. İklim değişikliği ile mücadelenin önemli araçlarından biri olan karbon fiyatlamasına yönelik Emisyon Ticaret Sistemi’nin altyapısı EPİAŞ bünyesinde hazır hale getirilmişolup, İklim Kanunu’nun yasalaşmasına müteakip devreye alınacaktır” diye konuştu.

Stratejik madenler için yol haritası açıklanacak

Bayraktar, yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarmak amacıyla kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA), son 10 yılda ortalama 670 bin metre sondaj gerçekleştirerek yeni rezervlerin tespitini sağladığını ve bu rezervlerin önemli bir kısmının ekonomiye kazandırıldığı anlattı. Bayraktar, 2023’te kömür ve altın dahil, ara ve uç ürünler hariç olmak üzere, toplam madencilik ithalatının yaklaşık 40 milyar dolar olduğunu, bu kapsamda maden üretimini güvenli ve sürdürülebilir şekilde artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Bayraktar, Türkiye için kritik ve stratejik madenler yol haritasının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.