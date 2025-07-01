FAYAT Grup’un Mecalac’ı alma süreci tamamlandı

FAYAT Grubu, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye’de üretim tesisleri bulunan ve kentsel şantiyelere yönelik ekskavatörler, yükleyiciler, damperli kamyonlar, kazıcı yükleyiciler gibi kompakt ve yenilikçi inşaat ekipmanları sunan Mecalac Grubu’nun yüzde 100 hissesini satın aldı.

Mecalac Grubu, Fayat Yol Ekipmanları Bölümü’ne katıldı ve özellikle kentsel projeler için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle bu bölümün ürün portföyünü güçlendirecek.

Bölümün artık 29 üretim tesisi var

Bölümün artık Avrupa, Asya ve Amerika’da toplam 29 üretim tesisi bulunduğunu söyleyen FAYAT Grubu Başkanı Jean-Claude Fayat, şu açıklamalarda bulundu:

"FAYAT Grubu, altyapı inşaat ekipmanları sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir aile şirketi olarak – Mecalac Grubu’na, hem bugün hem de uzun vadede dünya genelindeki müşterileri için istikrarlı ve güvenilir bir iş ortağı olarak kalması adına gerekli desteği sağlayacak.

Mecalac, grup bünyesinde diğer markalar gibi özerkliğini koruyacak ve Mecalac markası altında müşterilerine yüksek teknolojili çözümler sunmaya devam edecektir. Mecalac, geleceğin teknolojilerini ve dağıtım ağını geliştirmek amacıyla FAYAT Grubu’nun diğer birimleriyle iş birliği içinde olacak; böylece müşterilerimize en iyi çözümleri sunmaya ve onların yarının zorluklarıyla başa çıkabilmelerine destek olmaya devam edecektir."

"Grubumuz içinde stratejik bir rol oynayacak"

Bu satın almanın, hem FAYAT Grubu hem de müşterileri için harika bir fırsat olduğunu belirten Fayat, "Mecalac, son derece tanınan bir marka ve kentsel inşaat ekipmanları pazarında yenilikçi bir oyuncu. Grubumuz içinde stratejik bir rol oynayacak ve ürün yelpazesini geliştirmeye kararlıyız.

Mevcut ürün gamımıza tamamlayıcı olacak şekilde, Mecalac’ın uzmanlığından ve teknolojilerinden faydalanarak, özellikle şehir içi şantiyelere yönelik müşterilerimizin özgün ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ekipmanlar geliştirmeye devam edeceğiz. 170 ülkede faaliyet gösteren ve 23 binden fazla çalışanın katkısıyla FAYAT Grubu, inşaat sektörüne yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dünya genelindeki müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Altyapı İnşaatı, Temel Mühendisliği, Bina, Enerji ve Hizmetler, Metal, Basınçlı Kaplar ve Yol Ekipmanları alanında hizmet veren FAYAT Grubu’nun 2024 yılı cirosu 5,7 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir” dedi.