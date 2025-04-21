Fenni fırın günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaştı
Fenni Fırın, ikinci etabının hizmete girmesiyle günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaştı. Fenni Fırın’ın Konya’nın en önemli markalarından biri haline geldiğini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Tesisimizde yarı otomatik 90 bin sandviç ekmek ve 25 bin simit üretimi gerçekleştiriyoruz.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Simitlerimizi ‘BÜFEM’ markası adı altında 5 liradan, hatta simit-çay 10 lira, simit-ayran 10 liradan vatandaşımıza en ucuz bir şekilde ulaştırıyoruz. Ayrıca Konya’nın vazgeçilmezi olan 8 bin somun ekmeği el işçiliğiyle üretiyoruz.
Ekşi mayalı, tam tahıllı olmak üzere farklı çeşitlerde ekmekler de üretmeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Altay, özellikle ilçelerden çok yoğun talep olduğunu, ilk etapta halk ekmeği bulunmayan Ereğli’de yeni bir tesis yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, Ereğli Devlet Hastanesi’nin yanında imar uygulamalarını gerçekleştirdiklerini ve en kısa sürede Ereğli’nin de Fenni Fırın’a kavuşmuş olacağını kaydetti.
Temel amaçlarının fiyatları regüle etmek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “150 bin kapasite ile Konya’daki tüm ekmek üretimini sağlamamız mümkün değil. Fırıncılarımız da bunun en önemli parçası ama biz vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şu anda 52 büfemizde bu satışı gerçekleştiriyoruz. 122 personelle Fenni Fırınımız Konya’mıza önemli hizmetlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı.