Fenni fırın günlük 150 bin ekmek kapasitesine ulaştı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Simitlerimizi ‘BÜFEM’ markası adı altında 5 liradan, hatta simit-çay 10 lira, simit-ayran 10 liradan vatandaşımıza en ucuz bir şekilde ulaştırıyoruz. Ayrıca Konya’nın vazgeçilmezi olan 8 bin somun ekmeği el işçiliğiyle üretiyoruz.

Ekşi mayalı, tam tahıllı olmak üzere farklı çeşitlerde ekmekler de üretmeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Altay, özellikle ilçelerden çok yoğun talep olduğunu, ilk etapta halk ekmeği bulunmayan Ereğli’de yeni bir tesis yapmak için çalışmalara başladıklarını belirterek, Ereğli Devlet Hastanesi’nin yanında imar uygulamalarını gerçekleştirdiklerini ve en kısa sürede Ereğli’nin de Fenni Fırın’a kavuşmuş olacağını kaydetti.

Temel amaçlarının fiyatları regüle etmek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “150 bin kapasite ile Konya’daki tüm ekmek üretimini sağlamamız mümkün değil. Fırıncılarımız da bunun en önemli parçası ama biz vatandaşımızın en uygun fiyata en hijyenik ortamda kaliteli ekmek alabilmeleri için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şu anda 52 büfemizde bu satışı gerçekleştiriyoruz. 122 personelle Fenni Fırınımız Konya’mıza önemli hizmetlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı.