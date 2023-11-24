Feryapı'nın yeni hazır ofis markası: tioso.co

Feryapı, paylaşımsız hazır ofisler olarak tanımlanan yeni markası 'tioso.co'yu tanıttı. Ofisin dekorasyon maliyetini sıfıra indirmeyi, ofis kurulumuna dair tüm operasyonu tamamlayan ve iş hayatının dengesini gözeten marka, 50 metrekareden 190 metrekare büyüklüğe kadar hazır ofis alanları sunuyor. tioso.co’nun tanıtıldığı toplantıda verilen bilgilere göre, tioso.co’da birden fazla hazır ofisi yan yana kiralayıp daha büyük şirket merkezi oluşturma olanağı söz kunusu.

Kâğıthane'de Premier Kampüs Ofis’te yer alan Tioso.co'da, farklı sektörlerin aynı çatı altında toplanması ile de şirketlere 'Business Networking' imkanı sağlanıyor. Toplantıda, ortak alanlarda yapılacak olan eventlerde farklı branşlardan konuşmacıların sunumlar yapabileceği ve çeşitli organizasyonların düzenleneceği de aktarıldı.

Büyük şirketlerin, genel merkezlerini küçülterek şehrin değişik bölgelerinde daha küçük ofisler açarak, ofislerini çalışanlarının ayaklarına götürdüğüne işaret edilen toplantıda, “Akordiyon gibi büyüyebilen ve küçülen ofislerin dekorasyon yatırımlarını üstlenmek istemeyen bu şirketler de hazır ofis işletmelerinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hazır ofisleri kiraladılar” denildi. Kiralama bedeline yönelik bir soruya, yetkililer şu yanıtı verdi: “En küçük birimimiz 50 metrekare. 40-45 bin lira civarında kirası var. Alana göre değişiyor. Birim fiyatları ortalama 850- 900 TL.”