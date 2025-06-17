Fiba'nın rüzgarları Hataylı çocuklar için esti
Fiba Yenilenebilir Enerji, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde hayata geçirdiği “Rüzgâra Çevir” projesi kapsamında 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü’nde Hataylı çocukların ve ailelerinin katılımıyla uçurtma festivali düzenledi.
Hayati ARIGAN
AÇEV’in Hatay Defne’deki konteyner kentte bulunan Çocuk ve Aile Merkezi’nde uçurtma sanatçısı Zahit Mungan eşliğinde gerçekleştirilen festivalde, çocukların yaptığı rengarenk uçurtmalar gökyüzünde süzüldü.
Şirketin 12 rüzgâr enerjisi santrali arasında en yüksek kurulu güce sahip olanının Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunduğunu hatırlatan Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz düzenlenen etkinlikte şunları söyledi: “Fiba Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir kalkınmanın, toplumsal gelişimle olan bağlantısını anlıyor, mevcut kaynakları gelecek nesillerin mutluluğu, sağlığı ve güvenliği için kullanıyoruz.
Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumun sosyal ve ekonomik refahına katkı sağlayacak toplumsal yatırımlar yapıyoruz. AÇEV ile hayata geçirdiğimiz Rüzgara Çevir projesi kapsamında Hatay’daki konteyner kentlerde yaşayan çocuklar ve ebeveynlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.”
AÇEV: Çocuğa yapılan yatırıma dikkat
Yaşamın mucizevi yılları olarak nitelendirilen erken çocukluk döneminin gelişim üzerindeki önemine dikkat çeken AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt da şöyle konuştu: “Sosyal ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle gelişimleri risk altında olan çocukları, hayata eşit bir başlangıç yapabilmeleri için bilimsel temelli eğitim programlarımızla destekliyoruz.
Biliyoruz ki nitelikli okul öncesi bakım ve eğitim hizmetleri çocukların gelişimlerini desteklemenin yanı sıra çocuklar arasındaki sosyoekonomik farklılıkların ortadan kalkmasında da önemli rol oynar. Bu dönemde çocuğa yapılan yatırımlar ve bu konudaki erken müdahaleler uzun vadede hem sosyokültürel hem ekonomik kazanımlar yaratır. İhtiyaç sahibi çocukların gelişimini destekleyebilmek için Fiba Yenilenebilir Enerji ile birlikte geleceğe yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”