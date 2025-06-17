Fiba'nın rüzgarları Hataylı çocuklar için esti

Hayati ARIGAN

AÇEV’in Hatay Def­ne’deki konteyner kentte bulu­nan Çocuk ve Aile Merkezi’nde uçurtma sanatçısı Zahit Mun­gan eşliğinde gerçekleştirilen festivalde, çocukların yaptığı rengarenk uçurtmalar gökyü­zünde süzüldü.

Şirketin 12 rüzgâr enerji­si santrali arasında en yüksek kurulu güce sahip olanının Ha­tay’ın Samandağ ilçesinde bu­lunduğunu hatırlatan Fiba Ye­nilenebilir Enerji Genel Müdü­rü Koray Kıymaz düzenlenen etkinlikte şunları söyledi: “Fi­ba Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilir kalkınmanın, toplumsal gelişimle olan bağ­lantısını anlıyor, mevcut kay­nakları gelecek nesillerin mut­luluğu, sağlığı ve güvenliği için kullanıyoruz.

Faaliyet gösterdi­ğimiz bölgelerde toplumun sos­yal ve ekonomik refahına katkı sağlayacak toplumsal yatırım­lar yapıyoruz. AÇEV ile haya­ta geçirdiğimiz Rüzgara Çevir projesi kapsamında Hatay’da­ki konteyner kentlerde yaşayan çocuklar ve ebeveynlerle bir araya gelmekten mutluluk du­yuyoruz.”

AÇEV: Çocuğa yapılan yatırıma dikkat

Yaşamın mucizevi yılları ola­rak nitelendirilen erken ço­cukluk döneminin gelişim üze­rindeki önemine dikkat çeken AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt da şöyle konuştu: “Sos­yal ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle gelişimleri risk altın­da olan çocukları, hayata eşit bir başlangıç yapabilmeleri için bi­limsel temelli eğitim program­larımızla destekliyoruz.

Bi­liyoruz ki nitelikli okul öncesi bakım ve eğitim hizmetleri ço­cukların gelişimlerini destek­lemenin yanı sıra çocuklar ara­sındaki sosyoekonomik farklı­lıkların ortadan kalkmasında da önemli rol oynar. Bu dönem­de çocuğa yapılan yatırımlar ve bu konudaki erken müdahaleler uzun vadede hem sosyokültü­rel hem ekonomik kazanımlar yaratır. İhtiyaç sahibi çocukla­rın gelişimini destekleyebilmek için Fiba Yenilenebilir Enerji ile birlikte geleceğe yatırım yap­maktan mutluluk duyuyoruz.”