Fiberli Aydınlatma Ar-Ge hamleleriyle ihracatta vites yükseltiyor
1991’de kurulan, Fiber Optik Aydınlatma Sistemleri alanında Türkiye’nin ilk üretici firması olan Fiberli Ar-Ge yatırımlarını arttırdı. Gelirinin %’5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayıran ve verimliliği esas alan projeleri ile öne çıkan şirket hedefini büyüterek ihracatta yeni rekorlar planlıyor.
1991’de kurulan, Fiber Optik Aydınlatma Sistemleri alanında Türkiye’nin ilk üretici firması olan Fiberli Ar-Ge yatırımlarını arttırdı. Gelirinin %’5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayıran ve verimliliği esas alan projeleri ile öne çıkan şirket hedefini büyüterek ihracatta yeni rekorlar planlıyor.
Fiberli Ar-Ge Merkezi Müdürü Fatih İLTAR; doğayı önemseyen, verimlilik ve sürdürülebilirliği odağına alan Fiberli’nin bu doğrultuda hareket ederek 2018 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Ar-Ge
merkezinin tescillendiğini belirtti. İnovasyon odaklı ürünlerin ilk tohumlarının ekildiği Fiberli Ar-Ge merkezi 5.yılında 35’ten fazla teknik ve genç kadrosuyla dünya standartlarında aydınlatma çözümlerini geliştiriyor.
Savunma Sanayisi İçin TÜBİTAK İle Ortak Proje
İLTAR; savunma sanayisi için Fiberli Ar-Ge merkezi ve TÜBİTAK ile 4 ortak proje geliştirdiklerini belirtti. Geliştirdikleri çeşitli ürünlerin de aktif olarak kullanıldığının altını çizerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik aydınlatma ihtiyaçlarına esnek ve dayanıklı çözümler sunduklarını belirtti.
Odakta Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Var
Fiberli, sürdürülebilir çevre ve enerji tasarrufu konusunda sorumluluk üstlenerek, Ar-Ge merkezinde daha az enerji ihtiyacı duyan ve geleceğe yönelik ürünler tasarlıyor. Aynı zamanda endüstriyel tasarım alanındaki yenilikler için de Ar-Ge’nin çeşitli projeleri mevcut.
Ar-Ge merkezinin verdiği güç ile katma değer sağlayan birçok aydınlatma çözümü, Türkiye başta olmak üzere 50’den fazla ülkede 800 farklı projede yer aldı. Son dönemde dünyadaki popüler şehirlerde yerel yönetimler ve üniversiteler tarafından gündemde olan akıllı şehirlere entegre edilen aydınlatma çözümleri de şirketin stratejileri arasında.
İhracat İle Türkiye Ekonomisine Katkı
İhracatı hedefine koyan Fiberli, Ar- Ge’den aldığı güç ile 2025 vizyonunda gelirlerindeki ihracat payını %70’e çıkarmayı planlıyor. Bu doğrultuda dijital dönüşüm projeleri, teknoloji yatırımları ve Turquality programı gibi birçok dönüşümü gerçekleştirerek özellikle Avrupa’da öne çıkan cephe ve mimari aydınlatma projelerinde söz sahibi olmayı hedefliyor.
Tarımda Teknolojik Dönüşüm Şart
Ar-Ge merkezinin geliştirdiği projelerden biri olan Fiberli Growlight ile yeni nesil tarımda teknolojik dönüşümün adımları atılıyor. LED teknolojisi ile bitkilerin türüne ve gelişim dönemlerine göre ihtiyaç duydukları ışığı sağlayarak, coğrafi ve iklimsel şartları kısıtlı alanlar için sürdürülebilir tarım ortamları oluşturan şirket, bu yolla hasat süresini kısaltarak verimliliği arttıracak ürünler tasarlıyor. Ar-Ge merkezi bünyesinde barındırdığı tarımsal uygulamalar alanlarında ise growthlight aydınlatma çözümleri ile çeşitli meyve ve sebze ürünlerini üreterek bir yandan da ürünlerin verimliğini takip ediyor.