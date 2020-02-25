Fifteen Seconds Festival İstanbul'a geliyor

Avusturya'nın Graz şehrinde 2014 yılından bu yana düzenlenen, şimdiye kadar 20 bine yakın meraklı zihnin bir araya geldiği ve bir anti-konferans özelliği taşıyan Fifteen Seconds Festival, 6 yılın sonunda dünyaya kapılarını İstanbul'dan açıyor.

Graz dışında ilk kez 21-22 Nisan'da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Manastır tarafından düzenlenecek festival, dinleyicilerine 2 gün boyunca gündem maddeleri ve teknik sunumların olmadığı bir deneyim sunacak.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden ilk kez İstanbul'a konuşmacı olarak gelecek zihinler, bildiklerini İstanbul'da katılımcılarla paylaşacak.

Microsoft'un dijital projelerinin başındaki isim Umberto Callegari, IBM'in kurmuş olduğu Digital Makers Lab'in lideri Kei Shimada, The Walt Disney Company'nin başkan yardımcısı Scott Norville, dövme sanatçısı Luke Wessman, Burberry'nin dijital ürün tasarımcısı Ines Jaibi, İngiltere Kraliyet Binası'nda dersler veren dünyaca ünlü kimya profesörü Andrew Szydlo, dünyanın ilk mizah mühendisi Andrew Tarvin ve İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'in fizik mühendisi Michael Doser festivale renk katacak isimler arasında yer alıyor.

Meraklı zihinler bir araya gelecek

Meraklı zihinlerin bir araya geleceği festivalde, geleceğe yön veren konuşmalardan yaratıcı deneyim alanlarına, sosyal sorumluluk projelerinden eğlenceli aktivitelere kadar birçok benzersiz alternatif, ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Türkiye'nin vizyon sahibi şirketleri, yeniliklerini 10 bin metrekarelik bir interaktif deneyim alanında sergileyecek. Ziyaretçiler, düşünme şeklini değiştirecek insanlarla, fikirlerle ve ürünlerle bu alanlarda bir araya gelme olanağı elde edecek.

Ayrıca, Fifteen Seconds Festival, katılımcıların network'lerini genişletmek için biçilmiş bir kaftan olma özelliği taşıyor. Festivalde 8 farklı konuşma ve 6 farklı networking formatı bulunuyor.

Dünyanın farklı yerlerinden gelecek 4.000 meraklı zihin, alışılmadık networking formatlarıyla birbirlerini tanıma fırsatı elde edecek.

Global ölçekte başarılı şirketler ve kuruluşlardan gelen 100'den fazla konuşmacı; en parlak bilimsel zihinler, yaratıcı ve özgür kişilikler ile yeni teknolojilerin öncüleri ilham, iş, inovasyon ve yaratıcılığın kesiştiği 4 farklı sahnede yer alacak.

Ana sahnede konuşmacılar, ilham verici içeriklerini ve başarılarını paylaşacak. İş dünyası alanında pazarlama, satış, reklam, liderlik, yetenek, kültür, medya, yayıncılık ve gazetecilik alanlarından kanaat önderleriyle başarılı yarınlar için yolların keşfedilmesi konuşulacak.

İnovasyon bölümünde, hareketlilik, kentsel gelişim ve sürdürülebilirlik konusundaki teknolojik gelişmelerden Harvard, Stanford ve Oxford'dan bilim adamlarına kadar inovasyonun canlandırılacağı pek çok içerik paylaşılacak. Yaratıcılık bölümünde ise tasarım, sanat ve müzik alanlarının öncüleri çalışmalarını aktaracak ve tüm yönleriyle yaratıcılığa yeni bakış açıları sunulacağı konuşmalar gerçekleştirecek.