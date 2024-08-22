Figopara CEO’su Bahar: KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz

Birol BOZKURT

Son dönemde KOBİ’lerin ve diğer ticari işletmelerin nakit akışını yönetmekte zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Yüksek faiz oranları hem üreticileri hem tedarikçileri zorlarken finansal teknoloji firmaları nakit akışında yaşanan kopukluğu gidermek adına önemli bir rol oynuyor. Tüm ticari işletmelerin tüm bankacılık hizmetlerini sunma vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar, “Ticari işletmelerin finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran lider bir fintech platformu olmak istiyoruz. Misyonumuz ise, KOBİ’lerin nakit akışlarını hızlandırarak, sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.

Gelecek hedeflerimiz arasında, hizmetlerimizi daha da çeşitlendirerek Türkiye genelindeki tüm ticari işletmelere ulaşmak ve global pazarlarda etkin bir oyuncu olmak bulunuyor. Dijitalleşme ve inovasyon yoluyla, finansmana erişimi daha da kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye ve dünyadaki ticari işletmeler ve tedarik zincirlerinin finansman süreçlerini etkinleştirerek sürdürülebilir bir yönetim sağlamak ve finansal işlemlerini tek platform üzerinden yönetebilmelerinin önünü açmak” diye konuştu.

“Satıcılar için vade sorununu ortadan kaldırıyoruz”

2016 yılında işletmelerin nakit akışı ve işletme sermayesi problemlerini çözmek amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Koray Bahar, “Müşterilerimize, faturalarını kestikleri gün tahsil edebilecekleri bir çözüm sunuyoruz. Ayrıca, faturayı ödeyecek olan müşterilere de avantajlar sağlıyoruz. Satış yapanlar için vade problemini ortadan kaldırırken, alıcılar için vadeyi uzatmak ya da kendi nakitleriyle erken ödeme yaparak daha kârlı alışveriş yapma imkanı sunuyoruz.

Alıcı, satıcı ve bankayı bir araya getiren bir modelimiz var. Nakide erişim, nakitin KOBİ’ye, küçük işletmelere ulaşması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Biz burada paranın finansmanının daha demokratik bir hale gelmesi için alıcı, satıcı ve bankayı bir araya getiren bir model sunuyoruz. Bankaların doğru kaynağı doğru işletmeye aktarılmasını sağlıyoruz. Alıcılar için kendi işletme sermayelerini daha doğru yönetebilmelerini sağlıyoruz. Satıcılar için de vade problemini, çeki senedi ortadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’lerin nakde ulaşmasını sağlıyoruz”

Nakde ulaşmanın işletmeleri için çok önemli olduğu bir dönemden geçtiğini belirten Koray Bahar, “Türkiye’nin önde gelen şirketleri, KOBİ ve OBİ’lere hizmet sağlayan ve ödeme bekleyen firmalara; entegre olduğumuz yirmi ikiden fazla ticari kuruluşla birlikte anlık olarak vade beklemelerine gerek kalmadan nakde ulaşmalarını sağlayan bir çözüm sunuyoruz. Aynı zamanda özellikle bilanço yönetiminde kendi nakdini kullanan şirketlerin farklı enstrümanları yaratmalarına da aracılık ediyoruz.

Gerçek zamanlı ticaretin analizini yaparak daha efektif bir finansman ürününe ulaşmayı sağlayan bir model sunuyoruz. Bu modelde bankalar ve finansal kuruluşlarla entegre olarak çalışıyoruz. KOBİ’lerin şu anda nakde ulaşabilmek için birden fazla farklı kuruluşa gitmesi gerekiyor. Farklı nakit ihtiyaçlarının çözümünü Figopara üzerinden sağlayarak farklı ticari kuruluş ve bankalara gitmeye gerek kalmadan, daha görünür bir skorlamayla beraber nakde hızlı erişebiliyorlar” dedi.

“2024 yılı sonunda 100 milyar TL’lik hacim hedefliyoruz”

"Bugüne kadar 140’tan fazla kurumsal firmanın, yaklaşık 7 bin 500 tedarikçisinin, 120 binden fazla faturasına finansmansağladık ve 10 milyar TL’den fazla işlem hacmi yarattık" diyen Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar, önümüzdeki dönem hedeflerini şu şekilde anlattı; “2024 için yılbaşında 6,5 kat büyüme hedefliyorken, ilk çeyrek verileri doğrultusunda yıl sonu hedefimizi bir önceki yıla göre 12,5 kat büyüme ve 100 milyar TL’lik finansman hacmi olarak revize ettik. Yılsonu hedefimiz olan 100 milyar TL'ye ulaşmak için bir dizi stratejik adım atmayı planlıyoruz. Öncelikle, mevcut müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve memnuniyetlerini artırmak için yoğun çaba harcıyoruz.

Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak, ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler sunma odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Teknolojik altyapımızı sürekli güncelleyerek, müşterilerimize daha hızlı ve verimli çözümler sunma kapasitemizi artırıyoruz. Bunun yanı sıra, iş ortaklıklarımızı genişleterek iş birliği ağımızı büyütmeyi planlıyoruz. Bu sayede, daha fazla KOBİ’ye ulaşarak, onların finansal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet yelpazemizi zenginleştiriyoruz. Tüm bu stratejilerle, yılsonu hedefimize ulaşma konusunda kararlılıkla ilerliyoruz.