Fikir Otobüsü Lise Projesi’nde hedef Avrupa liderliği

Türkiye’de genç girişimciliği artırmak için örnek bir model oluşturan Fikir Otobüsü Lise Projesi’nin başarı sürecini değerlendiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Fikir Otobüsü’nün MTSO’nun üyesi olan genç girişimcilerle başlayan bir vizyon projesi olduğunu belirterek, “Odamızın temel konularından olan sürekli eğitimin ve sürekli gelişmenin destekçisi marka bir projedir.

Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefimiz Avrupa’da ses getirmektir. MTSO olarak gençlerin, girişimciliğin, yenilikçiliğin, bilimsel eğitimin ve dijital bir ekonominin destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kiper: Örnek bir model oluşturmaya çalıştık

TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Dr. Osman Kiper, "Projemizi Türkiye’de diğer girişimcilik projelerinden farklı kılan şey yalnızca ödül vermek değil, yarışma öncesi, sonrası ve süreç esnasında gençlerimizi sürekli motive etmek, eğitimler verip hazırladıkları projelerle ilgili iş insanlarıyla buluşturmak, projelerinin marka, faydalı model ya da patent başvurusunda bulunmaları için onları yönlendirmek” diye belirtti.