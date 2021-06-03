Filyos Limanı yarın hizmete giriyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı ve açılış yarın yapılacak.

Limana ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurguladı.

Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

"Aynı anda 13 gemi elleçlenmesi yapılacak"

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, limanda aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesinin yapılabileceği bilgisini verdi.