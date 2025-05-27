Finansal Kurumlar ekonomiye güç kattı: İşlem hacmi ilk çeyrekte yüzde 73 arttı

Finansal Kurumlar Birliği, temsil ettiği sektörlerin 2025 yılı ilk çeyrek performansını açıkladı. Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacmi yüzde 73, özkaynakları yüzde 69 büyüdü.

FKB’nin temsil ettiği sektörlerin, finansal sistemin sağlıklı işlemesi ve derinleşmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Ballı, “Çatımız altındaki 125 şirket, finansmana erişimi kolaylaştırarak reel sektörü destekliyor. Bu çabaların, kamu düzenlemeleriyle desteklenmesi halinde sektörlerimizin gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınsayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkaynaklarda güçlü artış: İlk çeyrekte yüzde 69

Ballı, 2025 yılının ilk çeyrek finansal verilerini şu şekilde paylaştı:

* Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin işlem hacmi %73, aktif büyüklüğü %50, özkaynakları ise %69 arttı.

* Tasarruf finansman sektörü, özkaynaklarda %174, işlem hacminde %276, aktif büyüklükte ise %260 büyüme kaydederek 127 milyar TL’ye ulaştı.

* Faktoring sektörünün özkaynakları %67 artarak 67 milyar TL’ye, işlem hacmi %49 artışla 378,2 milyar TL’ye çıktı.

* Finansman sektörü, özkaynaklarını %60 artırarak 31,5 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise %44 artırarak 227,4 milyar TL’ye taşıdı.

* Finansal kiralama sektörünün özkaynakları %45 artışla 66,7 milyar TL’ye, işlem hacmi ise %49 büyümeyle 53,2 milyar TL’ye yükseldi.

* Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü %86 artarak 37,3 milyar TL’ye, özkaynakları ise %60 artarak 17 milyar TL’ye ulaştı.

“Potansiyeli ekonomiye dönüştürüyoruz”

Ballı, FKB olarak temsil ettikleri sektörlerin taşıdığı potansiyeli ekonomiye kazandırma hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, “Bu performans, sektörel çeşitliliğin ve güçlü sermaye yapısının bir göstergesidir. Gerekli düzenlemelerle sektörlerimizin finansal ekosistemdeki yeri daha da güçlenecektir” dedi.