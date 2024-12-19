Finansmanda sıkıntı yok ama kur düşük, faiz yüksek

Ama makro anlamda problem­ler var. Farklı farklı ürünlerde fark­lı farklı rekabet kuralları var. 2024 zor bir sene 2025’in de 4-5 ayının bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Enflasyon aşağı gelirse ihracatçıla­rımız da nefes alır. Finansman ko­nusunda sıkıntı yok ama kurlar dü­şük, faiz oranları yüksek” dedi.

Tarım Bakanı ile strateji belirleyecekler

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağ­lı Tohumlar ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği’nin (İHBİR) başarılı İhracatçıları ödüllendirdiği tören­de konuşan TİM Başkanı, “Sanayi ve tarım ülkeye lazım. Herkes Av­rupa’yı sanayisi ile bilir ama tarım­da da ne kadar önde olduğuna şahit oluyoruz. TİM ilk bin ihracatçı lis­tesinde 84 hububat sektörü firma­sı vardı. 2025 yılı için sektör hedefi 13.5 milyar dolar. 2028 için 19,7 mil­yar dolar hedef bulunuyor. Bunun için katma değerli üretimi artırma­mız lazım. TİM Sektör Kurulu ola­rak, en aktif çalışan, hem başkanla­rımız hem birlikler hem sekreterya­lar olarak, zamanımızın çoğu sizin sektörle geçiyor. Tarım konusunda her seferinde yeni bir strateji ve ba­kış açısı olması gerektiğini konu­şuyoruz. Tarıma yeni bir bakış açı­sı lazım. 26’sında Tarım Bakanımı­zı ağırlayacağız” bilgilerini paylaştı.

“Küçük yaralar alsak da büyüye­ceğiz” “Türkiye kendisine yeten, ba­zı sektörlerde birinci, un gibi. Bul­gurda da birinciyiz ama onu zaten bizden başka yapan yok” diyen Gül­tepe, “DİR’den dolayı un üreticile­rimiz son 4-5 ayda üzüldü ama çö­zeceğiz, hep beraber. Orada üretim ve tüketim arasındaki farklara ba­kılmalı. Nereye gitsek ayrı sayılar veriliyor. Devlet bazen denetimleri koyuyor, çünkü önce kendi insanı­mız...

Dilimizden döndüğünce ihra­catçıların sorunlarını, en çok etki­lenen sektörün de temsilcisi olarak, hepsini de yaşıyorum... Moral boz­madan, enerjimizi toplayarak, giy­si de lazım ama tarım her zaman la­zım. Türkiye çok daha güçlü olmak zorunda. Küçük küçük yaralar almış olabiliriz ama çift haneli ihracat ar­tışlarına devam edebiliriz” ifadele­rini kullandı.

Ton başına değer 1580 dolar

‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar - İH­BİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Tö­reni’, TİM genel merkezinde düzen­lendi. Törende konuşan İHBİR Yö­netim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “2023 yılında İHBİR ailesi olarak 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştir­dik ve 200’ün üzerinde ülkeye ulaştık. 2024 yılını ise 4 milyar dolarlık ihra­catla kapatmayı hedefliyoruz” dedi. İHBİR’in özellikle yüksek katma de­ğerli işlenmiş gıda ürünleri ihracatına odaklandığını vurgulayan Taycı; sek­tör genelinde ton başına ihracat değe­ri 850 dolar iken, İHBİR’in ton başına 1580 dolarlık bir ortalama ton başına ihracat değeri yakaladığını ifade etti.