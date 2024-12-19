Finansmanda sıkıntı yok ama kur düşük, faiz yüksek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçılar olarak yüzümüz çok gülmüyor. Yaşanılan sıkıntıları elimizden geldiğince anlatıyoruz.
Ama makro anlamda problemler var. Farklı farklı ürünlerde farklı farklı rekabet kuralları var. 2024 zor bir sene 2025’in de 4-5 ayının bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Enflasyon aşağı gelirse ihracatçılarımız da nefes alır. Finansman konusunda sıkıntı yok ama kurlar düşük, faiz oranları yüksek” dedi.
Tarım Bakanı ile strateji belirleyecekler
İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) başarılı İhracatçıları ödüllendirdiği törende konuşan TİM Başkanı, “Sanayi ve tarım ülkeye lazım. Herkes Avrupa’yı sanayisi ile bilir ama tarımda da ne kadar önde olduğuna şahit oluyoruz. TİM ilk bin ihracatçı listesinde 84 hububat sektörü firması vardı. 2025 yılı için sektör hedefi 13.5 milyar dolar. 2028 için 19,7 milyar dolar hedef bulunuyor. Bunun için katma değerli üretimi artırmamız lazım. TİM Sektör Kurulu olarak, en aktif çalışan, hem başkanlarımız hem birlikler hem sekreteryalar olarak, zamanımızın çoğu sizin sektörle geçiyor. Tarım konusunda her seferinde yeni bir strateji ve bakış açısı olması gerektiğini konuşuyoruz. Tarıma yeni bir bakış açısı lazım. 26’sında Tarım Bakanımızı ağırlayacağız” bilgilerini paylaştı.
“Küçük yaralar alsak da büyüyeceğiz” “Türkiye kendisine yeten, bazı sektörlerde birinci, un gibi. Bulgurda da birinciyiz ama onu zaten bizden başka yapan yok” diyen Gültepe, “DİR’den dolayı un üreticilerimiz son 4-5 ayda üzüldü ama çözeceğiz, hep beraber. Orada üretim ve tüketim arasındaki farklara bakılmalı. Nereye gitsek ayrı sayılar veriliyor. Devlet bazen denetimleri koyuyor, çünkü önce kendi insanımız...
Dilimizden döndüğünce ihracatçıların sorunlarını, en çok etkilenen sektörün de temsilcisi olarak, hepsini de yaşıyorum... Moral bozmadan, enerjimizi toplayarak, giysi de lazım ama tarım her zaman lazım. Türkiye çok daha güçlü olmak zorunda. Küçük küçük yaralar almış olabiliriz ama çift haneli ihracat artışlarına devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.
Ton başına değer 1580 dolar
‘Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar - İHBİR 2023 İhracat Öncüleri Ödül Töreni’, TİM genel merkezinde düzenlendi. Törende konuşan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, “2023 yılında İHBİR ailesi olarak 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve 200’ün üzerinde ülkeye ulaştık. 2024 yılını ise 4 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” dedi. İHBİR’in özellikle yüksek katma değerli işlenmiş gıda ürünleri ihracatına odaklandığını vurgulayan Taycı; sektör genelinde ton başına ihracat değeri 850 dolar iken, İHBİR’in ton başına 1580 dolarlık bir ortalama ton başına ihracat değeri yakaladığını ifade etti.