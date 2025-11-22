Finansmanı döndüremeyen şirketler kapıya kilit vuruyor

Recep ERÇİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre bu yılın ekim ayında 10 bin 505 yeni şirket kuruldu. Ku­rulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şir­ket sayısı ise yüzde 10,2 artarak 2 bin 688’e yükseldi. 2025 yılının ilk 10 ayında da benzer bir tablo oluş­tu.

Ocak-Ekim 2025 döneminde bir önceki döneme kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’de kalırken, kapanan şir­ket sayısı yüzde 10,7 oranın artarak 23 bin 506’ya yükseldi. On aylık dö­nemde 24 bin 995 şirket de tasfiye edildi. Söz konusu dönemde en çok şirket kapanışı 8 bin 499 ile toptan ve perakende ticarette yaşanırken, bunu 3 bin 217 ile imalat sanayi ta­kip etti. Kurulan kapanan şirket verilerine göre Ocak-Ekim 2024 döneminde ise 21 bin 230 şirket kapandı.

Bu sayı Ocak-Ekim 2023 dönemine kıyasla yüzde 21,2 daha fazla oldu. Yine aynı dönemde ku­rulan şirket sayısı ise yüzde 12,2 azaldı. Ocak-Ekim 2023 dönemin­de kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı. Aynı dönemde kurulan şirket sayı­sı yüzde 5,7 azaldı. 2022 yılının ilk on ayında 16 bin 953 şirket kapan­mışken, 2025’te bu sayı yüzde 38,6 oranında arttı.

Konkordatoyu bile tamamlayamıyorlar

Verileri yorumlayan DÜNYA Gazetesi Yazarı, yeminli mali mü­şavir Talha Apak, son dönemde konkordato kadar iflaslarda da ar­tış gözlemlediklerini dile getirdi. Ödemelerini alamayan firmalar ve bankaların, borçlu şirketin iflasını talep ettiğini anlatan Apak, “Şirket o hale geliyor ki 1-2 milyon TL'ye mal olan konkordatoya bile başvu­ramıyor. Başvursa heyet parasını ödeyemediği için yarı yolda iflasını istiyor.

Ağırlıkla finansman soru­nundan kaynaklı” dedi. Apak, ka­panan şirketler içinde zombi di­ye tabir edilenlerinde olduğunu da not etti. DÜNYA Gazetesi yazarı, ekonomist Erkin Işık da makro çer­çeveden bakınca kapanışların bir kısmının zombi şirketlerden geldi­ği görüşüne katıldığını söyledi. Işık, karşılıksız çekler, protestolu senet­ler ve tahsili gecikmiş alacaklara bakınca toplamda kötü bir görün­tü ortada yokken, artışın zombiler kaynaklı olabileceği yorumunun yapılabileceğini ifade etti

Yılmaz: İpotek yetmiyor şahsi kefalet isteniyor

İktisatçı Levent Yılmaz, “İşlet­me sermayesi banka kredisine bağlı olan şirketler yeni kredi ala­mayınca iflas ediyor. Dünyadaki zombi şirket tanımının Türki­ye’ye tam uyduğu kanaatinde de­ğilim. Ödenmiş sermaye diye bir kavram var. Daha şirket kurulur­ken patronuna borçlu doğuyor. Finansmana erişim hemen her şirketin problemi. Büyükler de iş­letme kredisi ile dönüyor. Şirket, ihtiyacı olan finansmanı gayri­menkul ipotek ederek, bir de pat­ronun şahsi kefaleti ile temin ede­biliyor” diye konuştu.

Kâr etmeden kredilerle yaşamlarını sürdürüyorlar

DÜNYA Gazetesi Yazarı, ekono­mist Şevket Sayılgan, zombi şirket tanımını şöyle yaptı: “Kâr etmeyen ama kredilerle yaşamını sürdüren şirketlerin oranı hızla artıyor. Çoğu KOBİ segmentinde, net kâr marjı yüzde 1’in altında, faaliyet gelirinin yüzde 30–35’i finansman giderle­rine gidiyor, üretim sürüyor ama sermaye eriyor. Bu tür işletmelerin toplam istihdamdaki payı yüzde 22. Yani her beş çalışandan biri, fi­nansal olarak sürdürülemez bir iş­letmede çalışıyor. Bu, makro büyü­me rakamlarının altını oyuyor: GS­YH büyürken verimlilik düşüyor.”

10-15 yıllık firma kapanıyorsa düşündürücü

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme­ler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nu­rettin Özgenç, "Finansman zorluğu nedeniyle finansal altyapısı sağlam olmayan zombiler de kapanıyor. Nefes Kredisi gelse de yeterli olmuyor. 3-5 yıllık fir­maların kapanması anla­şılabilir ama 10-15 yıllık firmaların kapanma­sı düşünülmesi ge­reken bir ko­nu" dedi.

Zombileri aşan bir kapanma oranı var

TÜRKONFED Genel Başkanı Süley­man Sönmez, kapanan şirketler içerisinde zombi niteliğinde olan­ların da yer alabileceğini ancak bu yıl yüzde 10’u, geçen yıl da yüzde 20’yi aşan şirket ka­panışlarının sadece zombiler­den kaynaklanamayacağını söyledi. Sönmez, “Teks­til, deri, konfeksiyon­da çok ciddi kapan­malar oldu” di­ye konuştu.