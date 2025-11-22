Google Haberler

Kapanan şirket sayısı yılın ilk on ayında üç yıl öncesine kıyasla yüzde 38 oranında arttı. Uzmanlar kapanan şirketlerin bir kısmının 'zombi'lerden oluştuğunu belirtirken, iş dünyası; yükselen maliyet ve finansman zorluğunun kapanmalarda artışa neden olduğunu ifade etti. KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç, “Finansal altyapısı sağlam olmayan şirketler kapanıyor” dedi.

Finansmanı döndüremeyen şirketler kapıya kilit vuruyor

Recep ERÇİN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre bu yılın ekim ayında 10 bin 505 yeni şirket kuruldu. Ku­rulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şir­ket sayısı ise yüzde 10,2 artarak 2 bin 688’e yükseldi. 2025 yılının ilk 10 ayında da benzer bir tablo oluş­tu.

Ocak-Ekim 2025 döneminde bir önceki döneme kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’de kalırken, kapanan şir­ket sayısı yüzde 10,7 oranın artarak 23 bin 506’ya yükseldi. On aylık dö­nemde 24 bin 995 şirket de tasfiye edildi. Söz konusu dönemde en çok şirket kapanışı 8 bin 499 ile toptan ve perakende ticarette yaşanırken, bunu 3 bin 217 ile imalat sanayi ta­kip etti. Kurulan kapanan şirket verilerine göre Ocak-Ekim 2024 döneminde ise 21 bin 230 şirket kapandı.

Bu sayı Ocak-Ekim 2023 dönemine kıyasla yüzde 21,2 daha fazla oldu. Yine aynı dönemde ku­rulan şirket sayısı ise yüzde 12,2 azaldı. Ocak-Ekim 2023 dönemin­de kapanan şirket sayısı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı. Aynı dönemde kurulan şirket sayı­sı yüzde 5,7 azaldı. 2022 yılının ilk on ayında 16 bin 953 şirket kapan­mışken, 2025’te bu sayı yüzde 38,6 oranında arttı.

Konkordatoyu bile tamamlayamıyorlar

Verileri yorumlayan DÜNYA Gazetesi Yazarı, yeminli mali mü­şavir Talha Apak, son dönemde konkordato kadar iflaslarda da ar­tış gözlemlediklerini dile getirdi. Ödemelerini alamayan firmalar ve bankaların, borçlu şirketin iflasını talep ettiğini anlatan Apak, “Şirket o hale geliyor ki 1-2 milyon TL'ye mal olan konkordatoya bile başvu­ramıyor. Başvursa heyet parasını ödeyemediği için yarı yolda iflasını istiyor.

Ağırlıkla finansman soru­nundan kaynaklı” dedi. Apak, ka­panan şirketler içinde zombi di­ye tabir edilenlerinde olduğunu da not etti. DÜNYA Gazetesi yazarı, ekonomist Erkin Işık da makro çer­çeveden bakınca kapanışların bir kısmının zombi şirketlerden geldi­ği görüşüne katıldığını söyledi. Işık, karşılıksız çekler, protestolu senet­ler ve tahsili gecikmiş alacaklara bakınca toplamda kötü bir görün­tü ortada yokken, artışın zombiler kaynaklı olabileceği yorumunun yapılabileceğini ifade etti

Yılmaz: İpotek yetmiyor şahsi kefalet isteniyor

 İktisatçı Levent Yılmaz, “İşlet­me sermayesi banka kredisine bağlı olan şirketler yeni kredi ala­mayınca iflas ediyor. Dünyadaki zombi şirket tanımının Türki­ye’ye tam uyduğu kanaatinde de­ğilim. Ödenmiş sermaye diye bir kavram var. Daha şirket kurulur­ken patronuna borçlu doğuyor. Finansmana erişim hemen her şirketin problemi. Büyükler de iş­letme kredisi ile dönüyor. Şirket, ihtiyacı olan finansmanı gayri­menkul ipotek ederek, bir de pat­ronun şahsi kefaleti ile temin ede­biliyor” diye konuştu.

Kâr etmeden kredilerle yaşamlarını sürdürüyorlar

DÜNYA Gazetesi Yazarı, ekono­mist Şevket Sayılgan, zombi şirket tanımını şöyle yaptı: “Kâr etmeyen ama kredilerle yaşamını sürdüren şirketlerin oranı hızla artıyor. Çoğu KOBİ segmentinde, net kâr marjı yüzde 1’in altında, faaliyet gelirinin yüzde 30–35’i finansman giderle­rine gidiyor, üretim sürüyor ama sermaye eriyor. Bu tür işletmelerin toplam istihdamdaki payı yüzde 22. Yani her beş çalışandan biri, fi­nansal olarak sürdürülemez bir iş­letmede çalışıyor. Bu, makro büyü­me rakamlarının altını oyuyor: GS­YH büyürken verimlilik düşüyor.”

10-15 yıllık firma kapanıyorsa düşündürücü

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme­ler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nu­rettin Özgenç, "Finansman zorluğu nedeniyle finansal altyapısı sağlam olmayan zombiler de kapanıyor. Nefes Kredisi gelse de yeterli olmuyor. 3-5 yıllık fir­maların kapanması anla­şılabilir ama 10-15 yıllık firmaların kapanma­sı düşünülmesi ge­reken bir ko­nu" dedi.

Zombileri aşan bir kapanma oranı var

TÜRKONFED Genel Başkanı Süley­man Sönmez, kapanan şirketler içerisinde zombi niteliğinde olan­ların da yer alabileceğini ancak bu yıl yüzde 10’u, geçen yıl da yüzde 20’yi aşan şirket ka­panışlarının sadece zombiler­den kaynaklanamayacağını söyledi. Sönmez, “Teks­til, deri, konfeksiyon­da çok ciddi kapan­malar oldu” di­ye konuştu.

