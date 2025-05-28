Fındık firmaları İSO 500’ü salladı

RECEP ERÇİN

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kurulu listesinde fındık firmalarının yükselişi dikkat çekti. Aslen Ordu Ünye'de faaliyetine başlayan fakat İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı fındık firması Durak Fındık, listede 70 basamak yükselerek 178'inci oldu.

Giresunlu fındık üreticisi Yavuz Gıda 304 basamak birden sıçrama yaparak 196'ncı, Samsunlu Erçal Fındık 138 basamak yükselerek 409'uncu, Gaffaro fındık ürünlerini üreten Giresunlu Ahmet Ak Gıda 110 basamak sıçrama ile 420'nci oldu. Bir başka fındık üreticisi Trabzonlu firma Arslantürk Tarım da listede 82 basamakla hatırı sayılır yükseliş göstererek 469'unculuğa çıktı.

Zeytinciler de hızlı büyüme kaydetti

İSO 500’de zeytin ve zeytinyağı firmalarının da listenin ön sıralarına ilerlediği görüldü. Buna göre zeytinyağı üreticisi Savola Gıda 92 basamak yükselerek 192'nci oldu. Bursalı Marmara Zeytin Tarım Kooperatifi de 106 basamak yükselişle 445'nciliğe terfi etti. Hem fındık hem zeytindeki bazı firmaların İS0 İkinci 500’den birinci lige yükseldiği görüldü.