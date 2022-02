Finlandiya’daki grev etiket krizinin fitilini ateşledi

Merve YİĞİTCAN

Finlandiyalı kağıt ürünleri fabrikası UPM’de işçilerin aralık ayından bu yana devam eden grevleri Türkiye’de etiket sektörünü olumsuz etkilemeye başladı. Anlaşma sağlanamaması halinde grev 12 Mart’a kadar sürecek. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Avrupa Etiketçiler Birliği, sorunun çözümü için bir iyi niyet deklarasyonu yayınladı. Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay, Avrupa’da tüketilen etiketin yüzde 42’sinin UPM tarafından üretildiğini, Türkiye’nin etiket malzemelerinde ithalatçı olduğunu, grevin 12 Mart’a kadar uzaması halinde birçok sektörün tıkanacağını vurguladı.

Konuyla ilgili DÜNYA’ya konuşan Okay, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık etiket miktarının 5-6 metrekare olduğunu, Avrupa’da ise bu değerin 10 metrekare olduğunu aktardı. Buna göre, Avrupa’nın yıllık yaklaşık 8 milyar metrekare etiket tüketimi olduğuna işaret eden Okay, bunun yüzde 42’sinin Finlandiyalı UPM tarafından üretildiğini kaydetti. UPM’in kağıt ve orman ürünlerinde dünya devleri arasında olduğunu hatırlatan Okay, kağıt işçilerinin aralık ayında başlattığı grevin tüm dünyada etiket pazarını olumsuz etkilediğini, Türkiye’nin de bundan doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Ürünün olmaması büyük maliyet

Finlandiya’daki sendikadan yapılan en son açıklamaya göre grevin 12 Mart’a kadar uzatılmasının söz konusu olduğunu aktaran Okay, “Eğer uzarsa ciddi bir etiket krizi ile karşı karşıya kalırız. Etiket küçük gibi görünse de kullanım oranı çok fazla neredeyse her yerde kullanılıyor. Sadece fiyat etiketi gibi düşünmeyin. Yeni doğan bir bebeğin hastanede bileğine de takılan etiket, uçak firmalarının kestiği uçuş kartları da. Ya da her kargo firması gönderinin üzerine etiket yapıştırıyor. Fabrikalardan çıkan her üründe etiket oluyor. Etiket kritik bir ürün, üretip satamazsam ne olacak?” diyerek işin ciddiyetini ortaya koydu.

“Grev uzarsa piyasaya karaborsa hakim olur”

Daha öncede de UPM’de benzer krizlerin olduğunu ancak hiç bu kadar uzamadığına dikkat çeken Okay, grevin uzaması halinde pek çok sektörde tıkanma yaşanacağını savundu. Okay, “Pırıl pırıl çalışan bir sektör kriz çözülmezse kitlenecek. Bütün sektörler duracak, müşterilerimizle aramız bozulacak. 45 yıldır piyasadayım, hiç bu kadar yoka düşmemiştik. ABD’den ayda 20 konteyner gönderen bir müşteri, bugün 1 konteyner bile gönderemem diyorsa bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu demek. Bütün ülkeler etkileniyor. Büyük kriz var. Son 2 yılda kağıt fiyatlarına bağlı olarak bir maliyet artışı vardı, ancak ‘ürünün hiç olmamasının’ maliyeti çok daha ağır olur. Eğer bu iş uzarsa piyasa karaborsaya döner” ifadelerini konuştu.

Avrupalı etiketçilerden çözüm çağrısı

Konunun Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Etiketçiler Birliği’nin gündeminde de ilk sırada yer aldığını söyleyen Okay, pazartesi tüm üyelerin yer aldığı online bir toplantı gerçekleştirildiğini, sorunun çözümü için bir iyi niyet deklarasyonu hazırladıklarını kaydetti. Deklarasyonda bu işin karşılıklı sulh içinde kısa sürede çözülmesinin gerekliliğinin vurgulandığını dile getiren Okay, “Umarız çözümde etkisi olur” dedi. Okay, grevin sonlanması halinde, tedarik sürecinin toparlanmasının da yine bir vakit alabileceğini, bunun da endişesini taşıdıklarını sözlerine ekledi.

UPM Raflatac İstanbul’daki terminalini büyütüyor

UPM Grubu’nun etiket malzemesi tedarikçisi UPM Raflatac, Türkiye’ye yeni bir yatırım yaptı. Türkiye’deki geçmişi 20 seneyi geçen ve etiket pazarına hizmet veren UPM Raflatac’ın İstanbul Sancaktepe’deki merkezini 60 milyon lira yatırımla büyüten Finlandiyalı UPM Grubu, 5000 metrekare alana konuşlanan yeni etiket terminalinin Türkiye’nin stratejik konumu, üretim ve ihracat potansiyeli ile bölgenin merkez üssü olduğunun altını çizdiler. Türkiye’ye olan güvenlerini dile getiren yetkililer, İstanbul’daki terminalin dünyada 21 ülkeyi eş zamanlı yöneteceğini söyledi. Türkiye operasyonunun başında bulunan UPM Raflatac Türkiye, Kafkasya, Ortadoğu ve Güney Asya’dan Sorumlu Ülke Müdürü Cem Karabayır, “60 milyon lira yatırımla büyüttüğümüz bu terminal stratejik konumu ile firmanın Balkan ülkeleri, Kafkasya ve Ortadoğu’ya sevkiyatlarında ve bu bölgede büyümesinde önemli rol oynayacak. UPM Raflatac olarak yeni terminalimizle 21 ülkenin etiket operasyonlarını tek bir merkezden yani İstanbul’dan yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.