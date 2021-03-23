Fintech yatırımları 2020 yılı ikinci yarıda ikiye katlandı

KPMG’nin düzenli olarak hazırladığı ‘Pulse of Fintech’ raporunun 2020’nin ikinci yarısını inceleyen bölümü açıklandı.

Rapora göre, 2020’de kürsel ölçekte toplam 2 bin 861 işlemde 105,3 milyar dolarlık fintech yatırımı gerçekleşti. Geçen yıl pandeminin başında birçok anlaşmanın durmasının ardından yatırımcılar ve fintech’ler yılın ikinci yarısında yeni normalde iş yapmayı öğrenerek trendi tersine çevirdi.

Fintech’ler ikinci yarıda, ilk yarıdaki toplam hacmin iki katı yatırım aldı. 2019’da 500 milyon dolar civarında gerçekleşen siber güvenlik yatırımları 2020’de 2 milyar doların üzerine çıktı. Dünyanın her yerinde şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesi ve çevrimiçi kanalların artan kullanımı siber güvenlikle ilgili rakamların yukarı fırlamasına neden oldu.

Rapora göre, fintech yatırımları 2019’da gerçekleşen mega M&A işlemlerinin 2020’de gerçekleşmemesi nedeni ile 2020 yılı sonunda 2019’daki 168 milyon dolar seviyesinden 105 milyon dolar seviyesine geriledi. Yıla yumuşak bir başlangıç yaptıktan sonra, 2020’nin ikinci yarısında, küresel M&A, PE ve VC işlemlerinde 71,9 milyar dolar tutarında fintech yatırımı gördü. Bu, 2020’nin ilk yarısında görülen 33,4 milyar dolarlık yatırım miktarının iki katından fazla.

Küresel VC yatırımları tarihinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştı. Pandemiye rağmen fintechler 42,3 milyar dolarlık VC yatırımı çekerek, 2018’den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Dijital Bankalar tarafında 2020’nin ilk yarısında büyük işlemler gerçekleşti. İsveç merkezli dijital banka Klarna 650 milyon dolar, Revolut 580 milyon dolar ve ABD merkezli Chime 533 milyon dolar tutarında VC yatırımı topladı.

"2021'de fintech faaliyetlerinde toparlanma bekliyoruz"

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri ve Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, “Rapora göre 2020’de gördüğümüz değişiklikler, COVID-19 azaldığında da büyük olasılıkla durmayacak. Dünyanın her yerinde insanlar ve işletmeler çevikliğin ve etkiye tepkiyle yanıt vermenin önemini kabul ediyor. Finansal hizmetler yelpazesindeki şirketler, dijital yeniliği benimsemezlerse nelerin tehlikeye gireceğinin farkındalar. 2020'de büyük zorlukların aynı zamanda sektörler için büyük fırsatlar yarattığını öğrendik. 2021'de fintech faaliyetlerinde toparlanma bekliyoruz.” şeklinde konuştu.