Fintech yatırımları 7 yılın en düşüğünde

KPMG’nin küresel çap­ta fintech’lere yatırım­ları mercek altına aldığı ‘Pulse of Fintech’ raporuna ya­yımlandı. Buna göre, 2024 yı­lında küresel fintech piyasası, 4.639 işlemle toplam 95,6 mil­yar dolarlık yatırım aldı. Bu, 2017’den bu yana görülen en dü­şük seviyelerden biri oldu.

Pi­yasa, makroekonomik belirsiz­likler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen se­çimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi. Amerika kıtası, 2.267 iş­lemle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük payı al­dı. Bu yatırımların 50,7 milyar doları ve 1.836 işlemi ABD’de gerçekleşti. Karşılaştırıldığın­da, EMEA bölgesi 1.465 işlemle 20,3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 işlemle 11,4 mil­yar dolar yatırım çekti.

İkinci yarıda hız kesti

2024’ün ilk yarısında 51,7 milyar dolar olan küresel fin­tech yatırımları ikinci yarıda 43,9 milyar dolara düşse de çey­reklik veriler 2025’e girerken olumlu bir tablo çizdi. Yatırım­lar, 2024’ün üçüncü çeyreğin­de 18 milyar dolardan dördün­cü çeyrekte 25,9 milyar dolara yükseldi. Benzer bir toparlan­ma Amerika ve EMEA bölgele­rinde de görüldü. Amerika kı­tası, ikinci yarıda 31 milyar do­lar yatırım aldı ve bunun 20,2 milyar doları dördüncü çeyrek­te gerçekleşti.

2024’te hafif toparlandı ama yetmedi

2023’te 28,5 milyar dolarla son yedi yılın en düşük seviye­sine gerileyen küresel fintech çıkış işlemleri, 2024’te hafif bir toparlanmayla 37,3 milyar do­lara yükseldi. Ancak, çıkış hac­mi üst üste üçüncü yıl düşerek 399 işlemden 367’ye geriledi. Bu kısmi toparlanmaya rağ­men, çıkış ortamı oldukça za­yıf kaldı.

“Kripto yatırımları yeniden canlanıyor”

Dijital varlıklar ve kripto para birimlerine küresel yatırım, 2023’te 8,7 milyar dolardan 2024’te 9,1 milyar dolara yükseldi. 2024’ün en büyük beş kripto işleminden dördü ikinci yarıda gerçekleşti. Bu işlemler arasında Stripe’ın Bridge’i 1,1 milyar dolara satın alması, Praxis’in 525 milyon dolar, Blockstream’in 210 milyon dolar ve Current’in 200 milyon dolar yatırım alması yer aldı. 2024’te stabilcoin piyasasına olan ilgi de arttı. ABD merkezli Ripple, yılın ikinci yarısında RLUSD adlı stabilcoin’ini piyasaya sürdü.

“Seçimler yatırımlarda belirleyici oldu”

KPMG Türkiye Fintech ve Diji­tal Finans Lideri Sinem Cantürk, “2024 yılı küresel fintech sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olma­ya devam etti. Toplam yatırım hacmi ve işlem sayısı son yedi yı­lın en düşük seviyesine geriledi. Makroekonomik zorluklar, jeo­politik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda be­lirsizliği artırarak özellikle M&A ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı.

Ancak faiz oran­larının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, küresel fintech yatırımlarının toparlana­cağına dair güçlü bir iyimserlik de var. Özellikle ABD’de, yeni yö­netimin 2025’in ilk yarısında ata­cağı adımların fintech sektörüne etkileri yakından takip edilecek. Yatırımcıların faiz oranlarındaki düşüşü ve sermaye maliyetlerin­deki azalmayı fırsata çevirebile­cekleri bir döneme girdiğimiz yö­nünde bir beklenti var. Bu rapo­rumuzda, yatırımcıların fırsatları değerlendirmesine yardımcı ola­cak ve potansiyel riskleri yönete­bilmelerini sağlayacak veriler su­nuyoruz” dedi.