Fintech yatırımları 7 yılın en düşüğünde
Piyasalar, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi. Bu dönem yatırımlara da yansıdı. KPMG’nin ‘Pulse of Fintech’ raporuna göre, küresel fintech piyasası 2017’den bu yana görülen en düşük yatırımlardan birini aldı.
KPMG’nin küresel çapta fintech’lere yatırımları mercek altına aldığı ‘Pulse of Fintech’ raporuna yayımlandı. Buna göre, 2024 yılında küresel fintech piyasası, 4.639 işlemle toplam 95,6 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu, 2017’den bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu.
Piyasa, makroekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışmalar ve birçok ülkede gerçekleşen seçimlerin etkileriyle zorlu bir yıl geçirdi. Amerika kıtası, 2.267 işlemle toplam 63,8 milyar dolar yatırım alarak en büyük payı aldı. Bu yatırımların 50,7 milyar doları ve 1.836 işlemi ABD’de gerçekleşti. Karşılaştırıldığında, EMEA bölgesi 1.465 işlemle 20,3 milyar dolar, Asya-Pasifik bölgesi ise 896 işlemle 11,4 milyar dolar yatırım çekti.
İkinci yarıda hız kesti
2024’ün ilk yarısında 51,7 milyar dolar olan küresel fintech yatırımları ikinci yarıda 43,9 milyar dolara düşse de çeyreklik veriler 2025’e girerken olumlu bir tablo çizdi. Yatırımlar, 2024’ün üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolardan dördüncü çeyrekte 25,9 milyar dolara yükseldi. Benzer bir toparlanma Amerika ve EMEA bölgelerinde de görüldü. Amerika kıtası, ikinci yarıda 31 milyar dolar yatırım aldı ve bunun 20,2 milyar doları dördüncü çeyrekte gerçekleşti.
2024’te hafif toparlandı ama yetmedi
2023’te 28,5 milyar dolarla son yedi yılın en düşük seviyesine gerileyen küresel fintech çıkış işlemleri, 2024’te hafif bir toparlanmayla 37,3 milyar dolara yükseldi. Ancak, çıkış hacmi üst üste üçüncü yıl düşerek 399 işlemden 367’ye geriledi. Bu kısmi toparlanmaya rağmen, çıkış ortamı oldukça zayıf kaldı.
“Kripto yatırımları yeniden canlanıyor”
Dijital varlıklar ve kripto para birimlerine küresel yatırım, 2023’te 8,7 milyar dolardan 2024’te 9,1 milyar dolara yükseldi. 2024’ün en büyük beş kripto işleminden dördü ikinci yarıda gerçekleşti. Bu işlemler arasında Stripe’ın Bridge’i 1,1 milyar dolara satın alması, Praxis’in 525 milyon dolar, Blockstream’in 210 milyon dolar ve Current’in 200 milyon dolar yatırım alması yer aldı. 2024’te stabilcoin piyasasına olan ilgi de arttı. ABD merkezli Ripple, yılın ikinci yarısında RLUSD adlı stabilcoin’ini piyasaya sürdü.
“Seçimler yatırımlarda belirleyici oldu”
KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “2024 yılı küresel fintech sektörü için zorluklarla dolu bir yıl olmaya devam etti. Toplam yatırım hacmi ve işlem sayısı son yedi yılın en düşük seviyesine geriledi. Makroekonomik zorluklar, jeopolitik çatışmalar ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleşen kritik seçimler, piyasalarda belirsizliği artırarak özellikle M&A ve özel sermaye yatırımlarında düşüşe yol açtı.
Ancak faiz oranlarının düşmesi ve seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla, küresel fintech yatırımlarının toparlanacağına dair güçlü bir iyimserlik de var. Özellikle ABD’de, yeni yönetimin 2025’in ilk yarısında atacağı adımların fintech sektörüne etkileri yakından takip edilecek. Yatırımcıların faiz oranlarındaki düşüşü ve sermaye maliyetlerindeki azalmayı fırsata çevirebilecekleri bir döneme girdiğimiz yönünde bir beklenti var. Bu raporumuzda, yatırımcıların fırsatları değerlendirmesine yardımcı olacak ve potansiyel riskleri yönetebilmelerini sağlayacak veriler sunuyoruz” dedi.