Fintek liderleri İstanbul’da bir araya geldi

Türkiye, fintek sektörünün küresel buluşmalarından İstanbul Fintech Week’e ev sahipliği yapıyor. İstanbul Fişekhane’de gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde, en büyük kripto borsalarından FTX’in çöküşünün ardından sektördeki yeni normal, kripto alanındaki regülasyonlar, yeni teknolojiler ve bankacılık sisteminin bu alanda izlemesi gereken yol haritası ana gündemi oluşturdu.

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) ana destekçisi olduğu İstanbul Fintech Week başladı. 13 Nisan’da Fişekhane’de başlayan Türkiye’nin ilk ve en büyük küresel finansal teknoloji etkinliği 4. İstanbul Fintech Week’e 20 ülkeden katılım gerçekleşti. FINTR Yönetim Kurulu Başkanı ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu yönetiminde düzenlenen etkinliğin ilk günkü açılışını OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun, yaptı.

“2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri Z jenerasyonundan oluşacak"

Byun, son dönemde bankacılık alanında yaşanan çöküş ve dünyanın en büyük kripto borsalarından FTX’in Kasım 2022’de iflasını açıkladığına dikkat çekerek “Küresel anlamda da pek çok sorunla karşı karşıyayız. Asla hayal edemeyeceğimiz olaylar meydana geliyor. Faiz oranları, doların statüsü, rezervler, ülkelerdeki savaşlar, çatışmalar, jeopolitik sorunlar, tüm bunlar büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Böyle bir ortamda sizlere tavsiyem, önünüze çıkan fırsatları test etmeye önem verin” diye konuştu.

İstanbul Fintech Week ilk gün Blockchain Fest’e ev sahipliği yaptı. Merkeziyetsizlik, merkezi borsaların yapısal dönüşümü, Web3 ve metaverse kavramları ağırlıklı olarak ele alındı. Katılımcılar, piyasa zorluklarının üstesinden gelmek için regülasyonların nasıl geliştiği, Blockchain'in ticarete etkileri, Web3 ile değişen hayatlar ve dijital para birimlerinin geleceği gibi konuları tartıştı.

The British Blockchain Association Başkanı Naseem Naqvi, “metaverse”ün kamu hizmetlerine etkisine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Global Blockchain Business CEO’su Sandra Ro da Web3 ile değişen hayatları konu alan sunumunda, “2025 yılında dünya nüfusunun üçte biri Z jenerasyonundan oluşacak. Tüm bu akıllı cihazların içine doğmuş bir nesil ile tüketim alışkanlıkları da bilgiyi tüketim şekli de değişecek. Dünyanın herhangi bir bölgesinde hibrit çalışabiliyor olmak daha da yaygınlaşacak. Yapay zeka, ChatGPT4 gibi çok havalı teknolojiler arasında son derece çetin bir rekabet söz konusu olacak” dedi.

GTG Advocates yönetici ortağı Ian Gauci, “Merkeziyetsizlik evreninde çok değişik bir dönem yaşanıyor. Düzenlemeye tabi olmaması gereken birşeylerin düzenlenmesini ister hale geldik. Tabii bir regülasyon ihtiyacı var. Tüm dünyada standarda oturtulabilecek bir mevzuat şart. Böyle bir mevzuatın olmaması FTX’in çöküşüne sebep oldu. FTX bu konuda gerçekten dikkatli olmalıydı, burada sebep sonuç ilişkisi vardı. Bu durum hepimizi olumsuz etkiledi. Çünkü hepimiz aynı yörüngede ilerliyoruz. Öte taraftan bankacılık sektöründe de daha önce görmediğimiz bir olgunluk safhasındayız” dedi.

İki gün boyunca 50’nin üzerinde oturum gerçekleşecek

Dreams Quest Kurucu Ortağı Steve Good ise bankaların evrimleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yeni teknoloji alıyorsun ama bunu eski sistemde kullanıyorsun. İşlemleri sistemleştiren bankalar her şeyi entegrasyona yöneltirlerse kaos ortaya çıkabilir. Tüm bankaların bir araya gelmesi ve ortak bir dil oluşturabilmesi gerekiyor. Bu bir paradigma değişimi aslında, birleştirme ya da ayrıştırma değil” diye konuştu.

2023 yılı ve sonrasında risk yatırımcıları konulu panelde konuşan Seven Seas Genel Müdürü Evgeni Mitkov, “Pek çok yatırımcı kriptonun çetin kışlarını gördüler, şimdi tam da yatırımın olması gereken zamanda olduğunu düşünüyorlar. Gerçek teknolojiye, gerçek senaryoya odaklanıyorlar. Ciddi bir fırsat var karşımızda.” dedi.

Ptoken Başkan Yardımcısı ve CMO’su Artur Boytsov ise yatırımcıların eğilmeleri gereken ana etkenlerden bahsetti. Holo Chain Pazarlama Direktörü David Atkinson da önümüzdeki dönemde merkeziyetsizlikte yapay zeka ve yeni teknolojilerin birleşimine tanıklık edeceğimizi belirterek, “Bilişimin altyapısının tamamen değiştiğini göreceğiz” dedi.

İki gün boyunca 50’nin üzerinde oturum gerçekleşecek. Zirvede uluslararası pek çok katılımcının yanı sıra Azerbaycan ve Romanya’dan da heyetler yer alıyor. Zirvenin bilet satışlarından elde edilen gelirinin bir kısmı, 6 Şubat depremlerinde kayıplar yaşayan bölgedeki ihtiyaç sahipleri için bağışlanacak.