Fintek sektöründeki yükselişini, nitelikli projelerle destekliyor
Yeni nesil bir finansal teknoloji platformu olduklarını anlatan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Son iki yılda ciromuzu yüzde 5 bin 126 artırarak, Türkiye 100 listesinde üçünü sırada yer aldık. Fintek sektöründeki yükselişimizi ihtiyaç odaklı nitelikli projelerle desteklememiz, başarı etken” dedi.
KOBİ’lerin ve işletmelerin hızlı, kolay ve güvenli finansmana erişimini sağlayan Figopara, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk üçe girdi. Şirket, yüzde 5 bin 126’lık ciro artışıyla üçüncü sıraya yerleşerek, fintek sektörünün yükselen gücü olduğunu gösterdi.
Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, listede ilk üçte er almalarının yalnızca elde ettikleri ciro artışıyla açıklanamayacağını belirterek, “Buradaki başarı; vizyonumuzun, dayanıklılığımızın ve dönüşüm potansiyelimizin de bir göstergesi. Bu başarı, sürdürülebilir büyümemizi olduğu kadar, iş modelimizin KOBİ’lerin büyümeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimde sağladığı faydayı ve finansal ekosistemdeki etkisini de ortaya koyuyor. Bankalarla kurduğumuz güçlü iş birlikleri ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler sayesinde, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
Figopara’yı kurarken temel amaçlarının işletmelerin finansmana ulaşmak için haftalar süren bekleme sürelerini ve karmaşık doküman süreçlerini ortadan kaldırmayı odak noktası olarak belirlediklerinin altını çizen Koray Bahar, şöyle devam etti: “Sağlıklı bir nakit akışı için işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırma prensibiyle projelerimizi yön verdik. Çünkü biliyoruz ki Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin büyümesinin önündeki en büyük engel likidite kadar likiditeye erişmek. Figopara olarak, kurulduğumuz günden bu yana KOBİ’lerin finansmana hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmasına aracılık ederek, son derece kritik bir ihtiyacı karşılıyoruz. Farklı bir ifadeyle üstlendiğimiz misyonla bugün artık işletmelerin can suyu olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.”
“Ani nakit ihtiyacı bazen evrak dahi bekleyemiyor”
Finansal süreçlerin doğası gereği belirli onay aşamalarından geçtiğini anımsatan Koray Bahar, bu durumun özellikle ani nakit ihtiyacı olan işletmeler için gecikmelere ve ticari kayıplara yol açabildiğini bildirdi. İşte bu noktada şirketleri gibi finteklerin üstlendiği rolün hayati bir öneme sahip olduğunu atıfta bulunan Bahar, “Figopara olarak bankalarla kurduğumuz entegre yapı sayesinde bu süreci hızlandırıyor, finansmanı bekleyen değil anında finansmana erişilen bir yapıya dönüştürüyoruz. Tedarikçi finansmanından açık bankacılığa, dijital fatura akışlarından yapay zekâ destekli skorlamalara kadar geliştirdiğimiz çözümler sayesinde finansmanı yalnızca erişilebilir değil, görünür ve yönetilebilir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Finansmana erişimi demokratikleştirmeye devam edeceğiz”
Son iki yılda elde ettikleri yüzde 5 bin 126’lık ciro artışının, bu yaklaşımın ne kadar doğru bir ihtiyaçtan beslendiğini gösterdiğine dikkat çeken Koray Bahar, şu değerlendirmeleri yaptı: “Platformumuz üzerinden bugün on binlerce KOBİ, saniyeler içinde erken ödeme alabiliyor, bankalarla dijital entegrasyonlar üzerinden güvenli finansman ilişkisi kurabiliyor. “Türkiye 100” listesinde elde ettiğimiz bu başarıyı, büyümenin yalnızca teknolojiyle değil, ekosistemle birlikte hareket etme kültürüyle mümkün olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olarak görüyoruz. Biz de iş dünyasının her katmanında finansmana erişimi demokratikleştirmeye devam edeceğiz.”
Tedarikçi finansmanı, KOBİ finansmanı ve çek finansmanı hizmetlerinin yanında bu yıl kredi hizmetlerini de hayata geçirdiklerini açıklayan Koray Bahar, fatura teminatsız spot krediyi İş Bankası, faturalı spot krediyi ve taksitli ticari krediyi Fibabanka ile hayata geçirdiklerini dile getirdi. TEB ile geliştirdikleri ‘Rotatif Kredi’ ile işletmelerin günlük nakit akışını desteklediklerini sözlerine ekleyen bahar, şunları kaydetti: “İş Bankası, TEB ve Fibabanka gibi Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla yapılan iş ortaklıklarıyla kredi ürünlerini tek bir platformda bir araya getirerek şeffaf, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapımızla krediye erişimde yeni bir dönem başlatmış olduk.
Hizmetimiz başlattığımız günden bu yana hızla büyüyen bir talep görüyor. Figopara kullanıcısı KOBİ’ler, işletmeler ihtiyacına göre tüm kredi seçeneklerini tek platformdan kolayca ulaşabiliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, Figopara kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarına anında yanıt veren bu hizmetimizle esneklik ve erişilebilirliği en üst seviyeye taşıyoruz.”
Figoskor ile riski puanlıyor
Finansman hizmetlerinin yanı sıra işletmelerin finansal sağlığını ve potansiyel risklerini derinlemesine analiz eden yapay zekâ destekli risk puanlama ve raporlama sistemi Figoskor Pro’yu hayata geçirdiklerini açıklayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kamu ve özel kaynaklardan elde edilen ve 50 yıl geriye dönük açık ticari veriyle 500’e yakın değişken ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra işletmelerin tedarikçi, müşteri ve bayilerine dair riskleri çok boyutlu olarak analiz ediyoruz. Böylece kullanıcılar, nakit akışını güvence altına alıyor, tahsilat risklerini minimize ediyor ve stratejik kararlarını veri odaklı yönetebiliyor” bilgisini verdi.