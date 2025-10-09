Fintek sektöründeki yükselişini, nitelikli projelerle destekliyor

KOBİ’lerin ve işletmelerin hızlı, kolay ve güvenli fi­nansmana erişimini sağ­layan Figopara, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasın­da ilk üçe girdi. Şirket, yüzde 5 bin 126’lık ciro artışıyla üçüncü sıra­ya yerleşerek, fintek sektörünün yükselen gücü olduğunu gösterdi.

Figopara Kurucu Ortağı ve CE­O’su Koray Bahar, listede ilk üçte er almalarının yalnızca elde ettik­leri ciro artışıyla açıklanamayaca­ğını belirterek, “Buradaki başarı; vizyonumuzun, dayanıklılığımı­zın ve dönüşüm potansiyelimizin de bir göstergesi. Bu başarı, sür­dürülebilir büyümemizi olduğu kadar, iş modelimizin KOBİ’lerin büyümeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimde sağladığı faydayı ve finansal ekosistemde­ki etkisini de ortaya koyuyor. Ban­kalarla kurduğumuz güçlü iş bir­likleri ve geliştirdiğimiz yenilik­çi çözümler sayesinde, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaş­tırmaya ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Figopara’yı kurarken temel amaçlarının işletmelerin finans­mana ulaşmak için haftalar sü­ren bekleme sürelerini ve karma­şık doküman süreçlerini ortadan kaldırmayı odak noktası olarak belirlediklerinin altını çizen Ko­ray Bahar, şöyle devam etti: “Sağ­lıklı bir nakit akışı için işletmele­rin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırma prensibiy­le projelerimizi yön verdik. Çün­kü biliyoruz ki Türkiye ekonomi­sinin omurgasını oluşturan KO­Bİ’lerin büyümesinin önündeki en büyük engel likidite kadar li­kiditeye erişmek. Figopara ola­rak, kurulduğumuz günden bu ya­na KOBİ’lerin finansmana hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaş­masına aracılık ederek, son dere­ce kritik bir ihtiyacı karşılıyoruz. Farklı bir ifadeyle üstlendiğimiz misyonla bugün artık işletmele­rin can suyu olduğumuzu rahat­lıkla söyleyebilirim.”

“Ani nakit ihtiyacı bazen evrak dahi bekleyemiyor”

Finansal süreçlerin doğası gere­ği belirli onay aşamalarından geç­tiğini anımsatan Koray Bahar, bu durumun özellikle ani nakit ihti­yacı olan işletmeler için gecikme­lere ve ticari kayıplara yol açabil­diğini bildirdi. İşte bu noktada şir­ketleri gibi finteklerin üstlendiği rolün hayati bir öneme sahip ol­duğunu atıfta bulunan Bahar, “Fi­gopara olarak bankalarla kurdu­ğumuz entegre yapı sayesinde bu süreci hızlandırıyor, finansmanı bekleyen değil anında finansma­na erişilen bir yapıya dönüştürü­yoruz. Tedarikçi finansmanın­dan açık bankacılığa, dijital fatura akışlarından yapay zekâ destek­li skorlamalara kadar geliştirdiği­miz çözümler sayesinde finans­manı yalnızca erişilebilir değil, görünür ve yönetilebilir hale geti­riyoruz” ifadelerini kullandı.

“Finansmana erişimi demokratikleştirmeye devam edeceğiz”

Son iki yılda elde ettikleri yüz­de 5 bin 126’lık ciro artışının, bu yaklaşımın ne kadar doğru bir ih­tiyaçtan beslendiğini gösterdiği­ne dikkat çeken Koray Bahar, şu değerlendirmeleri yaptı: “Platfor­mumuz üzerinden bugün on bin­lerce KOBİ, saniyeler içinde erken ödeme alabiliyor, bankalarla diji­tal entegrasyonlar üzerinden gü­venli finansman ilişkisi kurabili­yor. “Türkiye 100” listesinde elde ettiğimiz bu başarıyı, büyümenin yalnızca teknolojiyle değil, ekosis­temle birlikte hareket etme kültü­rüyle mümkün olduğunu gösteren güçlü bir mesaj olarak görüyoruz. Biz de iş dünyasının her katma­nında finansmana erişimi demok­ratikleştirmeye devam edeceğiz.”

Tedarikçi finansmanı, KOBİ fi­nansmanı ve çek finansmanı hiz­metlerinin yanında bu yıl kredi hizmetlerini de hayata geçirdikle­rini açıklayan Koray Bahar, fatura teminatsız spot krediyi İş Banka­sı, faturalı spot krediyi ve taksitli ticari krediyi Fibabanka ile haya­ta geçirdiklerini dile getirdi. TEB ile geliştirdikleri ‘Rotatif Kredi’ ile işletmelerin günlük nakit akışı­nı desteklediklerini sözlerine ek­leyen bahar, şunları kaydetti: “İş Bankası, TEB ve Fibabanka gibi Türkiye’nin önde gelen bankala­rıyla yapılan iş ortaklıklarıyla kre­di ürünlerini tek bir platformda bir araya getirerek şeffaf, hızlı ve güvenilir teknolojik altyapımızla krediye erişimde yeni bir dönem başlatmış olduk.

Hizmetimiz baş­lattığımız günden bu yana hızla büyüyen bir talep görüyor. Figo­para kullanıcısı KOBİ’ler, işletme­ler ihtiyacına göre tüm kredi seçe­neklerini tek platformdan kolayca ulaşabiliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, Figopara kullanıcılarının finansal ihtiyaç­larına anında yanıt veren bu hiz­metimizle esneklik ve erişilebilir­liği en üst seviyeye taşıyoruz.”

Figoskor ile riski puanlıyor

Finansman hizmetlerinin yanı sıra işletmelerin finansal sağlığını ve potansiyel risklerini derinlemesine analiz eden yapay zekâ destekli risk puanlama ve raporlama sistemi Figoskor Pro’yu hayata geçirdiklerini açıklayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kamu ve özel kaynaklardan elde edilen ve 50 yıl geriye dönük açık ticari veriyle 500’e yakın değişken ve gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarının yanı sıra işletmelerin tedarikçi, müşteri ve bayilerine dair riskleri çok boyutlu olarak analiz ediyoruz. Böylece kullanıcılar, nakit akışını güvence altına alıyor, tahsilat risklerini minimize ediyor ve stratejik kararlarını veri odaklı yönetebiliyor” bilgisini verdi.