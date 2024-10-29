Fintek sektörüne yapılan yatırım 722 milyon dolar

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖ­DEB), ödeme ve elektronik para sektörünün güncel durumunu ve geleceğe yönelik öngörülerini içeren 2022-2023 Dönemi Sektör Raporu’nu paylaştı. TÖDEB açık­lamasında, raporun TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS) üzerin­den TÖDEB üyesi ödeme kuru­luşlarıyla elektronik para kuru­luşlarından alınan veriler ışığın­da hazırlandığı belirtildi.

5 sektör oyuncusuyla yapılan derinlemesine görüşme ve 50 sektör oyuncusuyla yapılan kan­titatif görüşme sonucu elde edi­len değerlendirmelerin de rapor­da yer bulduğu aktarılan açıkla­mada, bu değerlendirmelerin sektörün mevcut durum analizini ve beklentilerini ortaya koyduğu vurgulandı.

700 kuruluş faaliyet gösteriyor

Raporda, ödeme ve elektronik para sektörünün, müşterilere hızlı ve esnek çözümler sunması, genç ve dinamik bir yapıya sahip olması, inovasyona önem verme­si gibi güçlü yönleriyle öne çıktığı belirtildi. Raporda, yoğun reka­bet, geleneksel bankacılığın yay­gınlığı ve nitelikli insan gücü ih­tiyacı sektörün zayıf yönleri ola­rak görülürken, fırsat alanları ise dijital dönüşümdeki ilerleme, ge­leneksel finansal yöntemlere al­ternatif oluşturulması ve büyü­me potansiyeline sahip olunması olarak değerlendirildi.

Raporda, 2023’te küresel fintek yatırımlarının gerileme kaydettiği ancak Türkiye’de fintek sektörüne yapılan toplam yatırımın 722 mil­yon dolara ulaştığı ifade edilirken, dünyadaki fintek gelirlerinin de gelecek yıllarda geleneksel banka­cılığa kıyasla üç kat hızlı büyüye­ceği öngörüsüne yer verildi.

Rapordaki geleceğe yönelik ön­görülerin, Türkiye’de fintek sek­törünün dijitalleşme sürecinin hızla devam edeceğini ve açık bankacılık ile dijital cüzdan çö­zümlerinin yaygınlaşacağını gös­terdiği kaydedildi. Raporda, ge­çen yıl itibarıyla Türkiye’de yak­laşık 700 fintek kuruluşunun faaliyet gösterdiği, ödemeler di­keyinin 250’den fazla kuruluşla ekosistemin en büyük segmenti­ni oluşturduğu ifade edildi.

Geçen yıl sonunda bu segment­te yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşu sayısının 79’a yük­seldiği, büyüme ivmesinin istih­damda da kendisini gösterdiği ak­tarılan raporda, sektördeki istih­damın yüzde 34 artarak 5 bin 953 kişi olduğu, kadın çalışan oranı­nın yüzde 41’e ulaştığı kaydedildi.

593 milyar liralık elektronik para kullanıldı

Ödeme ve elektronik para sek­törünün öz kaynaklarının 2022 yıl sonuna göre 2023 sonunda yüzde 157, dönem net kârının ise yüzde 66 artış gösterdiği belirti­len raporda, geçen yıl 31 Aralık itibarıyla ödeme fonları müşte­ri sayısının 12,8 milyona, elekt­ronik para kullanıcı sayısının ise 15,8 milyona yükseldiği, 2023’te 593,3 milyar lira tutarında elekt­ronik para kullanımının gerçek­leştirildiği ifade edildi.

“Büyüme ivmesi artarak sürecek”

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün gelişimini verilerle ortaya koymanın, sektör oyuncularının pazarda kendini doğru konumlandırabilmesi, sektörün bilinirliğinin artırılması ve yeni yatırımcıların sektöre çekilmesi açısından çok değerli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bilgetekin, “Raporda sektörün gelişmesinde en etkili temel oyuncular sıralamasında regülatörlerden sonra TÖDEB’in yer alması da sağlıklı ve sürdürülebilir bir sektörel büyüme için üstlendiğimiz misyonun önemine işaret ediyor. Raporda hem sektörümüzün büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini hem de ilerleyen dönemlerde de bu gelişim hızlanacağının beklendiğini görebiliyoruz” dedi.