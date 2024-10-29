Fintek sektörüne yapılan yatırım 722 milyon dolar
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nin (TÖDEB) raporuna göre, 2023’te küresel fintek yatırımları gerileme kaydetse de Türkiye’de fintek sektörüne yapılan toplam yatırım 722 milyon dolara ulaştı. Dünyada fintek gelirleri de geleneksel bankacılığa oranla 3 kat hızlı büyüyecek.
Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), ödeme ve elektronik para sektörünün güncel durumunu ve geleceğe yönelik öngörülerini içeren 2022-2023 Dönemi Sektör Raporu’nu paylaştı. TÖDEB açıklamasında, raporun TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS) üzerinden TÖDEB üyesi ödeme kuruluşlarıyla elektronik para kuruluşlarından alınan veriler ışığında hazırlandığı belirtildi.
5 sektör oyuncusuyla yapılan derinlemesine görüşme ve 50 sektör oyuncusuyla yapılan kantitatif görüşme sonucu elde edilen değerlendirmelerin de raporda yer bulduğu aktarılan açıklamada, bu değerlendirmelerin sektörün mevcut durum analizini ve beklentilerini ortaya koyduğu vurgulandı.
700 kuruluş faaliyet gösteriyor
Raporda, ödeme ve elektronik para sektörünün, müşterilere hızlı ve esnek çözümler sunması, genç ve dinamik bir yapıya sahip olması, inovasyona önem vermesi gibi güçlü yönleriyle öne çıktığı belirtildi. Raporda, yoğun rekabet, geleneksel bankacılığın yaygınlığı ve nitelikli insan gücü ihtiyacı sektörün zayıf yönleri olarak görülürken, fırsat alanları ise dijital dönüşümdeki ilerleme, geleneksel finansal yöntemlere alternatif oluşturulması ve büyüme potansiyeline sahip olunması olarak değerlendirildi.
Raporda, 2023’te küresel fintek yatırımlarının gerileme kaydettiği ancak Türkiye’de fintek sektörüne yapılan toplam yatırımın 722 milyon dolara ulaştığı ifade edilirken, dünyadaki fintek gelirlerinin de gelecek yıllarda geleneksel bankacılığa kıyasla üç kat hızlı büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.
Rapordaki geleceğe yönelik öngörülerin, Türkiye’de fintek sektörünün dijitalleşme sürecinin hızla devam edeceğini ve açık bankacılık ile dijital cüzdan çözümlerinin yaygınlaşacağını gösterdiği kaydedildi. Raporda, geçen yıl itibarıyla Türkiye’de yaklaşık 700 fintek kuruluşunun faaliyet gösterdiği, ödemeler dikeyinin 250’den fazla kuruluşla ekosistemin en büyük segmentini oluşturduğu ifade edildi.
Geçen yıl sonunda bu segmentte yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşu sayısının 79’a yükseldiği, büyüme ivmesinin istihdamda da kendisini gösterdiği aktarılan raporda, sektördeki istihdamın yüzde 34 artarak 5 bin 953 kişi olduğu, kadın çalışan oranının yüzde 41’e ulaştığı kaydedildi.
593 milyar liralık elektronik para kullanıldı
Ödeme ve elektronik para sektörünün öz kaynaklarının 2022 yıl sonuna göre 2023 sonunda yüzde 157, dönem net kârının ise yüzde 66 artış gösterdiği belirtilen raporda, geçen yıl 31 Aralık itibarıyla ödeme fonları müşteri sayısının 12,8 milyona, elektronik para kullanıcı sayısının ise 15,8 milyona yükseldiği, 2023’te 593,3 milyar lira tutarında elektronik para kullanımının gerçekleştirildiği ifade edildi.
“Büyüme ivmesi artarak sürecek”
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün gelişimini verilerle ortaya koymanın, sektör oyuncularının pazarda kendini doğru konumlandırabilmesi, sektörün bilinirliğinin artırılması ve yeni yatırımcıların sektöre çekilmesi açısından çok değerli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bilgetekin, “Raporda sektörün gelişmesinde en etkili temel oyuncular sıralamasında regülatörlerden sonra TÖDEB’in yer alması da sağlıklı ve sürdürülebilir bir sektörel büyüme için üstlendiğimiz misyonun önemine işaret ediyor. Raporda hem sektörümüzün büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini hem de ilerleyen dönemlerde de bu gelişim hızlanacağının beklendiğini görebiliyoruz” dedi.