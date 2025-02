Fintek’i herkes için erişilebilir kılıyoruz

Takip Et

Sevilay ÇOBAN

Bankacılık ve dijitalleş­me… Tüm dünyada en çok büyüyen girişim alanlarından biri bu iki keli­menin ürünü olan ‘finansal teknolojiler’ bir diğer söylem­le ‘fintek’ kavramı etrafında şe­killeniyor.

Fintek, şirketlerin kuruldukları günden itibaren ihtiyaç duydukları en önem­li hizmetlerin başında geliyor. Yatırım fikirleri ortaya koy­mak, finansal okuryazarlığı ar­tırılmasına katkı sağlamak ve sektör ihtiyaçlarına özel çö­zümler sunmak amacıyla bir platform olarak kurgulanan Pi­apiri de finansal danışmanlık şirketi ÜNLÜ & Co’nun içinden çıkan bir kurum içi girişim.

Pia­piri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, Piapiri’nin finansal hizmetlerde kapsam­lı bir değişim ve erişilebilirlik hedefine hizmet etmesi ama­cından ortaya yola çıktığını an­latarak, ”Her seviyeden kulla­nıcı için kolay erişilebilirlik, hem kullanıcı dostu olma hem de nitelikli bir deneyim sunma ve yatırımcılara anında destek olma hedefiyle ilerlediğimiz iki yıl gibi kısa bir sürede ulaştığı­mız başarılar, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

“Bilinçli yatırım kararlarını destekliyoruz”

Piapiri olarak kullanıcıla­rının yatırım süreçlerinde ih­tiyaç duyduğu tüm hizmet ve araçları tek bir platformda sunduklarını anlatan Özten, canlı ve ücretsiz borsa verile­ri, hisse senetleri, VİOP, yatı­rım fonları (TEFAS), varantlar ve eurobond işlemlerine kolay erişim sağladıklarını kaydetti. Özten, “Halka arzlara katılım süreçleri kullanıcı dostu ara yüzümüzle zahmetsizce yö­netilebiliyor. Anlık alım-satım önerileri, fiyat ve haber alarm­ları gibi özelliklerle yatırımcı­larımızın fırsatları zamanında değerlendirmesine yardımcı oluyoruz.

Ayrıca yatırım hesa­bı açan kullanıcılarımıza üc­retsiz teknik analiz eğitimi ve detaylı takas analizleri sunu­yoruz. Finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla eğitim içe­rikleri, raporlar, analizler ve video serilerimizle kullanıcı­larımızın bilinçli yatırım ka­rarları almasını destekliyo­ruz. Tüm bunların yanı sıra, her türlü soru ve ihtiyaç için hızlı çözümler sunan kapsam­lı bir Çözüm Merkezi ile kul­lanıcılarımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kullancıların %40’ı kadın ve gençlerden oluşuyor

Kurum içi girişimcilik ör­neklerinden biri olan Piapi­ri’nin kısa sürede sağladığı ba­şarılarla sektörün dikkatini çektiğini ve artık özerk bir tek­noloji şirketi olarak faaliyetle­rini sürdürdüğünü ifade eden Özten, şunları söyledi: “Bu dö­nüşüm, girişimcilik ruhumuz ve kendi yazılım altyapımızı geliştirme vizyonunu temel alan stratejik adımlar sayesin­de gerçekleşti.

Yazılım altya­pımızı tamamen iç kaynakla­rımızla geliştirdik ve tekno­lojiye yaptığımız yatırımlarla kullanıcılarımıza anlık, dü­şük maliyetli ve güvenilir fi­nansal çözümler sunmayı ba­şardık. Kurum içi girişimcilik sürecinde oluşturduğumuz bu yapı, kullanıcı deneyimi­ni sürekli olarak geliştirmeye odaklandı. 2024 yılında ger­çekleştirdiğimiz teknik geliş­tirmeler ve etkinliklerle özel­likle kadınlar ve gençler ara­sında güçlü bir etki yarattık. Kullanıcı tabanımızın yüz­de 40’ı kadınlar ve gençler­den oluşacak şekilde genişle­di.

Düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimlerle on binlerce üni­versite öğrencisine ulaştık, fi­nansal okuryazarlığı artırma­ya yönelik çalışmalarımızla toplumun farklı kesimlerine katkı sağladık. Yıl boyunca 17 üniversitede düzenlenen et­kinlikler aracılığıyla 12 bin­den fazla öğrenciye eğitimler verdik.”

Hedef ‘finansal süper uygulama’ olmak

Özten, 2025 yılı için he­deflerinden söz ederken, “Amacımız Piapiri’yi ‘ya­tırım’ denildiğinde akla gelen ilk platformlar­dan biri haline getir­mek. Kısa vadede T0’da nakit çekim işlemleri, dijital hisse senedi kre­dileri ve yurt dışı bor­salara erişim gibi yeni­likleri uygulamamıza entegre etmeyi planlı­yoruz. Ayrıca kullanıcı deneyimini daha da iyi­leştirmek için yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetler su­nacağız.

Orta vadede ise Pia­piri’yi, tüm finansal çözümle­ri tek bir çatı altında toplayan bir ‘finansal süper uygulama’ haline getirmeyi hedefliyoruz. 2025’i güçlü işlem hacmi artışı ve kullanıcı sayısındaki önemli bir büyüme ile tamamlayarak sektördeki öncü pozisyonumu­zu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede finansal ekosis­temin geleceğini şekillendiren önemli aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kul­landı.

Sektör küresel ölçekte dönüşüyor

Fintek sektörünün son on yılda küresel ölçekte büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Özten, “KPMG'nin ‘Pulse of Fintech’ raporuna göre, 2024’ün ilk yarısında fintek alanında küresel yatırımların toplamı 51,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye gibi yüksek genç nüfusu olan ve teknolojiye hızla uyum sağlayan pazarlarda ise fintek sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki fintek yatırımları da son birkaç yılda önemli bir ivme kazandı. Melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve kurumsal yatırımcılar artık girişimcilere çok daha fazla destek sağlıyor.

Türkiye’deki fintek ekosistemi özellikle yatırım teknolojileri, ödeme çözümleri ve dijital bankacılık uygulamaları gibi alanlarda hızla gelişiyor. Fintek sektörünün geleceğinde kişiselleştirilmiş finansal hizmetler, yapay zekâ ve büyük veriye dayalı çözümler önemli bir rol oynayacak. Türkiye’de Fintek girişimlerine yapılan yatırımların artması ve büyük finansal kuruluşların bu alana ilgisinin yoğunlaşması sektörde rekabeti ve inovasyonu körükledi” dedi.

“Farkımız ayak uydurmak değil, öncülük etmek”

“Finans sektörü dijitalleşme dalgasıyla birlikte inanılmaz bir hızla dönüşüyor” diyen Özten, “Piapiri’yi farklı kılan, bu dönüşüme sadece ayak uydurmak değil, öncülük etme vizyonu. Platformumuzu tasarlarken üç temel kritere odaklandık: kolay erişilebilirlik, güvenilirlik ve nitelikli hizmet. Sürpriz masraflar olmadan, düşük komisyon oranlarıyla her kullanıcıya eşit hizmet sağlıyoruz. Özellikle küçük yatırımcıların diğer platformlardan sağlayamadığı profesyonel hizmetleri Piapiri ile herkes için erişilebilir kılıyoruz” şeklinde konuştu.