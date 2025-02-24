Fintek’i herkes için erişilebilir kılıyoruz
Kurum içi girişimcilik örneklerinden biri olan Piapiri’nin kullancılarının yüzde 40’ı kadın ve gençlerden oluşuyor. Piapiri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekerek, “Piapiri’yi, ‘finansal süper uygulama’ haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Bankacılık ve dijitalleşme… Tüm dünyada en çok büyüyen girişim alanlarından biri bu iki kelimenin ürünü olan ‘finansal teknolojiler’ bir diğer söylemle ‘fintek’ kavramı etrafında şekilleniyor.
Fintek, şirketlerin kuruldukları günden itibaren ihtiyaç duydukları en önemli hizmetlerin başında geliyor. Yatırım fikirleri ortaya koymak, finansal okuryazarlığı artırılmasına katkı sağlamak ve sektör ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak amacıyla bir platform olarak kurgulanan Piapiri de finansal danışmanlık şirketi ÜNLÜ & Co’nun içinden çıkan bir kurum içi girişim.
Piapiri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, Piapiri’nin finansal hizmetlerde kapsamlı bir değişim ve erişilebilirlik hedefine hizmet etmesi amacından ortaya yola çıktığını anlatarak, ”Her seviyeden kullanıcı için kolay erişilebilirlik, hem kullanıcı dostu olma hem de nitelikli bir deneyim sunma ve yatırımcılara anında destek olma hedefiyle ilerlediğimiz iki yıl gibi kısa bir sürede ulaştığımız başarılar, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.
“Bilinçli yatırım kararlarını destekliyoruz”
Piapiri olarak kullanıcılarının yatırım süreçlerinde ihtiyaç duyduğu tüm hizmet ve araçları tek bir platformda sunduklarını anlatan Özten, canlı ve ücretsiz borsa verileri, hisse senetleri, VİOP, yatırım fonları (TEFAS), varantlar ve eurobond işlemlerine kolay erişim sağladıklarını kaydetti. Özten, “Halka arzlara katılım süreçleri kullanıcı dostu ara yüzümüzle zahmetsizce yönetilebiliyor. Anlık alım-satım önerileri, fiyat ve haber alarmları gibi özelliklerle yatırımcılarımızın fırsatları zamanında değerlendirmesine yardımcı oluyoruz.
Ayrıca yatırım hesabı açan kullanıcılarımıza ücretsiz teknik analiz eğitimi ve detaylı takas analizleri sunuyoruz. Finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla eğitim içerikleri, raporlar, analizler ve video serilerimizle kullanıcılarımızın bilinçli yatırım kararları almasını destekliyoruz. Tüm bunların yanı sıra, her türlü soru ve ihtiyaç için hızlı çözümler sunan kapsamlı bir Çözüm Merkezi ile kullanıcılarımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Kullancıların %40’ı kadın ve gençlerden oluşuyor
Kurum içi girişimcilik örneklerinden biri olan Piapiri’nin kısa sürede sağladığı başarılarla sektörün dikkatini çektiğini ve artık özerk bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Özten, şunları söyledi: “Bu dönüşüm, girişimcilik ruhumuz ve kendi yazılım altyapımızı geliştirme vizyonunu temel alan stratejik adımlar sayesinde gerçekleşti.
Yazılım altyapımızı tamamen iç kaynaklarımızla geliştirdik ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla kullanıcılarımıza anlık, düşük maliyetli ve güvenilir finansal çözümler sunmayı başardık. Kurum içi girişimcilik sürecinde oluşturduğumuz bu yapı, kullanıcı deneyimini sürekli olarak geliştirmeye odaklandı. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz teknik geliştirmeler ve etkinliklerle özellikle kadınlar ve gençler arasında güçlü bir etki yarattık. Kullanıcı tabanımızın yüzde 40’ı kadınlar ve gençlerden oluşacak şekilde genişledi.
Düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimlerle on binlerce üniversite öğrencisine ulaştık, finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalarımızla toplumun farklı kesimlerine katkı sağladık. Yıl boyunca 17 üniversitede düzenlenen etkinlikler aracılığıyla 12 binden fazla öğrenciye eğitimler verdik.”
Hedef ‘finansal süper uygulama’ olmak
Özten, 2025 yılı için hedeflerinden söz ederken, “Amacımız Piapiri’yi ‘yatırım’ denildiğinde akla gelen ilk platformlardan biri haline getirmek. Kısa vadede T0’da nakit çekim işlemleri, dijital hisse senedi kredileri ve yurt dışı borsalara erişim gibi yenilikleri uygulamamıza entegre etmeyi planlıyoruz. Ayrıca kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş danışmanlık hizmetler sunacağız.
Orta vadede ise Piapiri’yi, tüm finansal çözümleri tek bir çatı altında toplayan bir ‘finansal süper uygulama’ haline getirmeyi hedefliyoruz. 2025’i güçlü işlem hacmi artışı ve kullanıcı sayısındaki önemli bir büyüme ile tamamlayarak sektördeki öncü pozisyonumuzu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Uzun vadede finansal ekosistemin geleceğini şekillendiren önemli aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sektör küresel ölçekte dönüşüyor
Fintek sektörünün son on yılda küresel ölçekte büyük bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Özten, “KPMG'nin ‘Pulse of Fintech’ raporuna göre, 2024’ün ilk yarısında fintek alanında küresel yatırımların toplamı 51,9 milyar dolar olarak kaydedildi.
Türkiye gibi yüksek genç nüfusu olan ve teknolojiye hızla uyum sağlayan pazarlarda ise fintek sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizdeki fintek yatırımları da son birkaç yılda önemli bir ivme kazandı. Melek yatırımcılar, risk sermayesi fonları ve kurumsal yatırımcılar artık girişimcilere çok daha fazla destek sağlıyor.
Türkiye’deki fintek ekosistemi özellikle yatırım teknolojileri, ödeme çözümleri ve dijital bankacılık uygulamaları gibi alanlarda hızla gelişiyor. Fintek sektörünün geleceğinde kişiselleştirilmiş finansal hizmetler, yapay zekâ ve büyük veriye dayalı çözümler önemli bir rol oynayacak. Türkiye’de Fintek girişimlerine yapılan yatırımların artması ve büyük finansal kuruluşların bu alana ilgisinin yoğunlaşması sektörde rekabeti ve inovasyonu körükledi” dedi.
“Farkımız ayak uydurmak değil, öncülük etmek”
“Finans sektörü dijitalleşme dalgasıyla birlikte inanılmaz bir hızla dönüşüyor” diyen Özten, “Piapiri’yi farklı kılan, bu dönüşüme sadece ayak uydurmak değil, öncülük etme vizyonu. Platformumuzu tasarlarken üç temel kritere odaklandık: kolay erişilebilirlik, güvenilirlik ve nitelikli hizmet. Sürpriz masraflar olmadan, düşük komisyon oranlarıyla her kullanıcıya eşit hizmet sağlıyoruz. Özellikle küçük yatırımcıların diğer platformlardan sağlayamadığı profesyonel hizmetleri Piapiri ile herkes için erişilebilir kılıyoruz” şeklinde konuştu.