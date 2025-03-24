“Fintekte oyunun kurallarını değiştireceğiz”

Sevilay ÇOBAN

Bilgisayar mühendisi olan Latif Vardar, 20 yılı aşkın süredir teknoloji ve fintek sektörlerinde çalıştı. Bankacılık sektöründe robotik çözümler geliştirerek bankacılık işlemlerini otomatikleştiren projelerde yer alan Vardar, 2017’den itibaren yapay zekâ ve kredi skorlama üzerine yoğunlaştı. “Her zaman yeniliği ve öğrenmeyi merkeze koyan biri oldum.

MagicPay de bu yaklaşımın bir sonucu olarak Eylül 2023’te ortaya çıktı. Fintek sektöründe kuralları değiştirecek, herkesin eşit şartlarda rekabet edebileceği bir sistem yaratma vizyonu ile yola çıktık” diyen Vardar, sektörde oyunun kurallarını değiştirmeye talip olduğunu söyledi. Fintek sektörü dünya çapında büyük bir dönüşüm geçirirken Türkiye’nin bu alanda geride kaldığına dikkat çeken Vardar, “Türkiye’de fintek ekosistemi henüz tam anlamıyla oturmuş değil.

En büyük problemlerden biri, fintek çözümlerinin yeterince tanınmaması. İşletmelerin yalnızca %10’u fintek çözümlerini iş süreçlerinde kullanıyor. Oysa globalde bu oran %45 seviyesinde. Türkiye’de fintek denince akla sadece mobil ödeme sistemleri veya kredi kartı uygulamaları geliyor. Oysa bu sektör, yapay zekâ destekli işlem yönetimi, blockchain tabanlı güvenlik, mikro kredilendirme gibi çok geniş bir alanı kapsıyor” dedi.

Küçük girişimler rekabette zorlanıyor

Türkiye’de fintek şirketlerinin %85’inin bankalar tarafından kontrol edildiğine işaret eden Vardar, şunları söyledi: “Dünya genelinde bu oran %50 seviyelerinde. Bankalar kendi fintek şirketlerini kurarak piyasada daha büyük bir pay alma yarışına giriyor. Ancak bu süreçte gerçek anlamda yenilikçi çözümler üretmek yerine, daha çok kârlılığı artırmaya odaklanıyorlar.

Harcamalar teknolojiye değil, reklam kampanyalarına yapılıyor. Bu da küçük girişimlerin rekabet etmesini zorlaştırıyor ve inovasyonu baltalıyor. Türkiye’de fintek girişimlerinin %65’i ilk yılını tamamlamadan kapanıyor. Bu oran globalde %30 civarında. Yüksek maliyetler, yatırım eksikliği ve büyük oyuncuların domine ettiği piyasa, start-up’ların büyümesini neredeyse imkânsız hale getiriyor. Yeni girişimleri destekleyecek fonlar, devlet teşvikleri ve yatırımcı ağları oluşturulmalı.”

‘Tekel’i ücretsiz hizmetlerle kırmayı hedefliyor

Vardar, MagicPay olarak fintek ekosistemini büyütmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “B2B ve teknoloji firmalarına ücretsiz SDK ve API desteği sunarak fark yaratıyoruz. Genellikle yüksek maliyetlerle sunulan bu teknolojileri tüm girişimler için erişilebilir hale getiriyoruz. Böylece her firma bir fintek oyuncusuna dönüşebilir ve kendi finansal çözümlerini geliştirebilir.

Amacımız, sistemin büyük oyuncuların tekelinde kalmasını engelleyerek fintek teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştırmak” diye konuştu. MagicPay’in yenilikçi çözümlerinden de söz eden Vardar, “En büyük farkımız, yapay zekâ destekli işlem yönetimi sunmamız. Geleneksel kural tabanlı sistemlerin aksine, yapay zekâ sayesinde daha esnek ve verimli bir ödeme altyapısı sağlıyoruz. Bu da işletmelerin maliyetlerini düşürmesini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmesini sağlıyor” dedi.

Girişimlerin hem yatırımcısı hem mentorü oluyor

MagicPay’in isminin sunduğu teknolojinin felsefesini yansıttığını anlatan Vardar, “Bir sihirbazın şapkasından sürprizlerle dolu bir gösteri yapması gibi, biz de karmaşık finansal süreçleri görünmez hale getiriyoruz. Kullanıcılarımız sadece sonuçlara odaklanıyor; teknolojimizin sihri gerisini hallediyor” ifadelerini kullandı. Vardar, startuplara ücretsiz sundukları hizmetler bir tür yatırım modeli olduğuna da değinerek, “Sunduğumuz bazı hizmetler geleneksel bir VC (Venture Capital) yatırımına benzer bir model içeriyor.

Ancak biz sadece finansal destek sunan bir yatırımcıdan daha fazlasıyız. Bir startup bizimle çalışmaya başladığında, sadece teknolojimizi ücretsiz vermekle kalmıyor, aktif olarak işlerine dâhil oluyoruz. Ürün geliştirme süreçlerine destek veriyor, iş modellerini güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca başarı potansiyeli yüksek projelerde hisse karşılığı ortaklık modelleri de sunuyoruz. Bu sayede girişimlerin yatırım süreçlerinde doğru kararlar almasını sağlıyor, onlarla birlikte büyüyoruz. Startup’lar için teknoloji bariyerini ortadan kaldırarak, onları global pazara açılmaya hazır hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Küreselde büyümeye devam edecek

190’dan fazla ülkede ödeme almayı mümkün kılan altyapısıyla işletmelere hızlı ve güvenli ödeme çözümleri sunan MagicPay’in 2025’te küresel büyümesini hızlandırarak fintek dünyasında daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Vardar, “Öncelikli olarak İspanya, İngiltere, Portekiz, Azerbaycan, Dubai ve Singapur gibi stratejik pazarlara açılacağız. Bunun yanı sıra, PSP (Payment Service Provider) lisansımızı alarak dijital banka yapısına dönüşmeyi planlıyoruz“ dedi.

Fintek okuryazarlığı artırılmalı

Vardar, öncelikle fintek okuryazarlığını artırılması gerektiğini söylerken, şöyle konuştu: “Fintek okuryazarlığı Türkiye’de yeterince yaygın değil. İşletmelerin büyük çoğunluğu fintek çözümlerinin işlerini nasıl kolaylaştıracağını bilmiyor. Oysa doğru fintek araçlarıyla işletmeler finansal süreçlerini daha düşük maliyetlerle yönetebilir. Bunun için finansal teknoloji okuryazarlığını artırmalıyız. Hem kamu hem de özel sektör bu konuda daha fazla bilinçlendirme çalışması yapmalı.”