“Firmalar mümessillerini randevuyla göndersin!”

14 Mayıs 2020

Yasemin SALİH

Perakende sektöründe kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte Türkiye’de kayıtlı 25 bin ilaç ve dermokozmetik mümessili (reprezant-ürün tanıtım temsilcisi) sahaya çıkmak için Sağlık Bakanlığı’nın vereceği tarihi bekliyor. Markalar ve eczaneler 1 Temmuz için hazırlık yaptıklarını belirttiler. Sağlık Bakanlığı kararıyla 16 Mart’tan bu yana hastane ve eczanelere ziyaret gerçekleştirmeleri yasaklanan mümessiller, dijital pazarlama yöntemiyle evlerinden çalışıyorlardı. Ürünlerini sadece eczanelerde satışa sunan dermokozmetik markalarının birçoğu bu süreçte yeni pazarlama yöntemleri geliştirdiklerini belirttiler.

Görüştüğümüz dermokozmetik markalarının yöneticilerinin büyük bölümü sahaya çıkma tarihi olarak 1 Temmuz’a odaklandıklarını vurguladılar. 1 Haziran alternatifini değerlendiren de var. Eczacılar ise tarihten çok uygulama yönteminin önemli olduğunu vurguladılar. İşte tarafların yeni dönem hakkında görüşleri…

NAOS Türkiye Genel Müdürü Bayram KAYMAK

‘BAYRAM BELİRLEYİCİ OLACAK’

Bünyemizde Bioderma, Institut Esthederm ve Etat Pur markalarını bulunduruyoruz. Ürünlerimiz eczane kanalında satılıyor. Pandemi döneminde insanlar evde olduğu için sosyal medya üzerinden tüketiciye ulaştık. Diyetisyenler, plates koçlarıyla işbirlikleri yaptık. Bu dönemde vitaminler ve besin destekleri öne çıktı. Bunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz. Normalleşmeyle birlikte de ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Dermatologları ve eczacıları ziyaret eden bir grup var. İlaç şirketlerinin ziyaretlerine 1 Temmuz’da başlayacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Biz şirket olarak 1 Haziran için hazırlık yapıyoruz. Bayramdaki tutuma göre bu tarih 1 Eylül’e de uzayabilir.

COSMED CEO’su Deren ÖZTÜRK

“PLANIMIZI 1 TEMMUZ’A GÖRE YAPTIK”

Dermokozmetik markası olduğumuz için sadece eczanelerde satış yapıyoruz. Biz de sürecin başında kısa çalışma ödeneğine başvururken, sürecin 1 Temmuz’da biteceği öngörüsüyle planlarımızı yaptık. Dermotologlarla görüşüyoruz. Şu anda ekibimiz evlerinde, internet satışlarımız üç kat arttı. Online satışın toplam cirodaki oranı yüzde 60’lara çıktı. Bunda hedef kitlemiz olan gençlerin evde özbakımlarına özen göstermesi etkili oldu. Gördük ki kimse kendini salmadı, maskeler, serumlar yaptılar. Markamızı araştırdılar, daha çok tanındık.

Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan PADEL

“RANDEVU SİSTEMİ İLE GÜNLÜK ZİYARET KISITLANMALI”

Eczanelere mümessil ziyaretlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz bir regülasyon yok. Her şey bakanlıktan gelecek karara bağlı. Eczacılar olarak tüm firmaların aynı anda sahaya çıkmasını doğru bulmuyoruz. Gerek ilaç, gerekse dermokozmetik şirketlerinin elemanları kademeli olarak eczanelere girmeye başlamalı. Biz burada randevu sistemine geçilmesini mantıklı buluyoruz. Her ezcanenin kapasitesi aynı değil, yeri ve büyüklüğüne göre günlük belli sayılarda mümessil kabul edilir, zaman içinde bu sayı artırılır. Uzun yıllar Eczacılar Odası’nda aktif rol alan biri olarak 1 Haziran’ın mümessillerin eczanelere girişi için erken bir tarih olduğunu düşünüyorum. Böyle bir karar alınırsa da eczacılar olarak farklı yaklaşımlar ve önlemler uygulayarak güvenliği sağlamak zorunda kalırız. Şu anda tüm eczaneler yoğun önlemler alıyor. Çünkü salgın geçmiş, atlatılmış değil. Reprezantların eczane ziyaretleri için 1 Temmuz daha olası görülüyor, yanlış bir tarih de olmaz diye düşünüyorum.

L’Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar AKÇAM

“DEZENFEKTANI RAFLARA KOYACAĞIZ”

Kozmetik sektörü dünya genelinde son 10 yıldır ekonomik trendlerin hep birkaç puan üzerinde büyüdü. Aynı durum Türkiye için de geçerli. Kozmetik sektörünün global büyüklüğü 530 milyar doların üzerinde. Türkiye’de ise yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim var. Türkiye’de en yüksek pay saç ve cilt bakım kategorilerinin. Cilt bakım kategorisinde özellikle anti ageing özelliği olan ürünlerin pazar payı oldukça fazla. Bizim de ciromuzun büyük bölümü bu alandan geliyor. Salgınla birlikte tüm mağazalarımızı 19 Mart itibarıyla kapatarak sadece online satışımızı devam ettirdik. Online alışveriş konusunda oldukça ciddi bir artış ve talep yaşadık. Geçen yılın aynı dönemine göre şu an 7.5 kat daha fazla fatura kesiyoruz. Pandemi döneminde hastanelere bağış için ürettiğimiz el dezenfektanlarını, mağazalar faaliyete geçtiğinde raflara koyacağız.

Gülsha Kurucu CEO’su Gülşah GÜRKAN

“FRANSIZLAR GÜL YAĞI SİPARİŞİNİ KESMEDİ”

Türkiye’nin en eski gül yağı üreticileriniz. Gürkan Grubu olarak, Isparta’da yılda bin 500 ton gül işleme kapasitesiyle kozmetik sektörünün ihtiyacını karşılıyoruz. 2011’de Gülsha markasını kurduk. “Evde kal” sürecini markayı daha fazla tanıtarak fırsata çevirdik. Diğer yandan 25’ten fazla ülkeye hammadde ihraç ediyoruz. Pandemi döneminde yabancı üreticilerin gül yağı siparişlerinde azalma olmadı. Bizim asıl sorunumuz hasat. Güllerin yüzde 20’sini kendi bahçemizden, geri kalanını sözleşmeli tarımla çiftçilerden sağlıyoruz.