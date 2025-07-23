“Fişek ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltacağız”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Söz konusu ta­rihten itibaren tabanca fişeği ve piyade tüfeği fişeğinde seri üre­time geçtiklerini anımsatan Tu­ran Ammunition Yönetim Kuru­lu Başkanı Mehmet Özdemirel, “Türkiye’nin fişek ihtiyacında dışa bağımlılığını tamamen or­tadan kaldırmak istiyoruz” ifa­desini kullandı.

“Küresel ölçekteki üretici sayısı kısıtlı bir alan”

Ulusal ve uluslararası arena­da fişek üreticisi sayısının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Mehmet Özdemirel, “Özellikle de bazı fi­şek türlerinin arzı yetersiz du­rumda, buna bağlı olarak özel­likle ülkemizde sektörün geli­şimi hızlanarak devam ediyor. Şirket olarak milli savunmada kendi sektörümüzde dışa ba­ğımlılığı tamamen bitirmek ça­lışmalarımızın merkezinde yer alıyor” dedi.

2019 yılında 9×19 mm taban­ca mühimmatı üretimine başla­dıklarını anımsatan Mehmet Öz­demirel, özel sektörde Türkiye’de piyade tüfeği mermisi üreten iki firmadan biri arasında yer aldık­larını bildirdi. Ayrıca Türkiye’de­ki patlayıcı madde depoları ara­sında örnek seçilen tesislerinin yeraltı galeri tipi patlayıcı madde üretim ve depolama tesisine sa­hip olduğunu da anlatan Özdemi­rel, “180 bin metrekare saha üze­rine inşa edilmiş tesisimizde 125 metre uzunluğundaki yeraltı tü­neli var. Bu tesisimiz 2008 yılın­da Türkiye’deki patlayıcı madde depoları arasında örnek yeraltı patlayıcı depolama tüneli olarak seçildi” diye konuştu.

2025 yılı itibarıyla 18 ülkede, 40 şirkete ihracat yaptıkları­nı kaydeden Mehmet Özdemi­rel, üretiminin büyük kısmını Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini iletti. Özdemi­rel, “Global pazarlarda 7.62 x39 mm ve 5.56x45 mm mühimma­ta olan yüksek talep nedeniy­le 2022- 2023 yatırım planında revize yapılmış ve bu ürünlerin imalat ve dolum hatları için ge­rekli bina, altyapı ve makine teç­hizat yatırımları gerçekleştiril­di. Gelinen noktada yılda 50 mil­yon adet 5.56x45 fişek üretim kapasitesine erişildi” dedi.

Halihazırda başta Kuzey Ame­rika olmak üzere çok sayıda ülke­ye ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Mehmet Öz­demirel, şunları kaydetti: “Lüb­nan, Polonya, Kosova ve Malez­ya gibi ülkelerin yer aldığı Asya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa ül­kelerine ihracatımız var. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat hedefli­yoruz. Sektörde yaşanan başlı­ca kriz ise barutta dışa bağımlı olmamızla ilgili. Sektörde barut üretimi yerlileştirmek için çalış­malar ise devam ediyor.”

Uçaksavar fişeklerinde üretim izni

Bu yıl itibarıyla 12.7 x 99 mm, 12.7 x 108 ve .50 BMG uçaksavar fişeklerinin üretim iznini aldıkları bilgisini veren Turan Ammunition Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemirel, “2023 yılında biri Emniyet Genel Müdürlüğü, ikisi Milli Savunma Bakanlığı’ndan olmak üzere toplamda üç ihale aldık. 2023 ve 2024 yılında toplamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplamda 144 milyon adet 9x19 mm tabanca fişeği teslimatı yapıldı.

Aynı dönemlerde Milli Savunma Bakanlığı’na ise 6 milyon adet 9x19 mm tabanca fişeği teslimatı yapıldı. 2024 yılında ise 12.7x99 mm fişek, 12.7x108 mm fişek ve .50 M-BMG fişek üretimi için çalışmalara ve yatırımlara başlandı. Ayrıca tesislerimizde iki adet balistik test laboratuvarı var. Fişeklerin üretimi esnasında ve üretimden sonra teslimat öncesi balistik testler bünyemizde yapılıyor.”