“Fişek ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltacağız”
Av tüfeği ve ses mermisi üretimine 1996 yılında başlayan Turan Ammunition, 2020 yılı itibarıyla da mühimmat üretimine başladı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Söz konusu tarihten itibaren tabanca fişeği ve piyade tüfeği fişeğinde seri üretime geçtiklerini anımsatan Turan Ammunition Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemirel, “Türkiye’nin fişek ihtiyacında dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak istiyoruz” ifadesini kullandı.
“Küresel ölçekteki üretici sayısı kısıtlı bir alan”
Ulusal ve uluslararası arenada fişek üreticisi sayısının kısıtlı olduğuna dikkat çeken Mehmet Özdemirel, “Özellikle de bazı fişek türlerinin arzı yetersiz durumda, buna bağlı olarak özellikle ülkemizde sektörün gelişimi hızlanarak devam ediyor. Şirket olarak milli savunmada kendi sektörümüzde dışa bağımlılığı tamamen bitirmek çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor” dedi.
2019 yılında 9×19 mm tabanca mühimmatı üretimine başladıklarını anımsatan Mehmet Özdemirel, özel sektörde Türkiye’de piyade tüfeği mermisi üreten iki firmadan biri arasında yer aldıklarını bildirdi. Ayrıca Türkiye’deki patlayıcı madde depoları arasında örnek seçilen tesislerinin yeraltı galeri tipi patlayıcı madde üretim ve depolama tesisine sahip olduğunu da anlatan Özdemirel, “180 bin metrekare saha üzerine inşa edilmiş tesisimizde 125 metre uzunluğundaki yeraltı tüneli var. Bu tesisimiz 2008 yılında Türkiye’deki patlayıcı madde depoları arasında örnek yeraltı patlayıcı depolama tüneli olarak seçildi” diye konuştu.
2025 yılı itibarıyla 18 ülkede, 40 şirkete ihracat yaptıklarını kaydeden Mehmet Özdemirel, üretiminin büyük kısmını Amerika ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini iletti. Özdemirel, “Global pazarlarda 7.62 x39 mm ve 5.56x45 mm mühimmata olan yüksek talep nedeniyle 2022- 2023 yatırım planında revize yapılmış ve bu ürünlerin imalat ve dolum hatları için gerekli bina, altyapı ve makine teçhizat yatırımları gerçekleştirildi. Gelinen noktada yılda 50 milyon adet 5.56x45 fişek üretim kapasitesine erişildi” dedi.
Halihazırda başta Kuzey Amerika olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Mehmet Özdemirel, şunları kaydetti: “Lübnan, Polonya, Kosova ve Malezya gibi ülkelerin yer aldığı Asya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihracatımız var. Bu yıl 25 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Sektörde yaşanan başlıca kriz ise barutta dışa bağımlı olmamızla ilgili. Sektörde barut üretimi yerlileştirmek için çalışmalar ise devam ediyor.”
Uçaksavar fişeklerinde üretim izni
Bu yıl itibarıyla 12.7 x 99 mm, 12.7 x 108 ve .50 BMG uçaksavar fişeklerinin üretim iznini aldıkları bilgisini veren Turan Ammunition Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemirel, “2023 yılında biri Emniyet Genel Müdürlüğü, ikisi Milli Savunma Bakanlığı’ndan olmak üzere toplamda üç ihale aldık. 2023 ve 2024 yılında toplamda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplamda 144 milyon adet 9x19 mm tabanca fişeği teslimatı yapıldı.
Aynı dönemlerde Milli Savunma Bakanlığı’na ise 6 milyon adet 9x19 mm tabanca fişeği teslimatı yapıldı. 2024 yılında ise 12.7x99 mm fişek, 12.7x108 mm fişek ve .50 M-BMG fişek üretimi için çalışmalara ve yatırımlara başlandı. Ayrıca tesislerimizde iki adet balistik test laboratuvarı var. Fişeklerin üretimi esnasında ve üretimden sonra teslimat öncesi balistik testler bünyemizde yapılıyor.”