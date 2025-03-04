FKB: Finansal Kiralama Sektörünün öz kaynak büyüklüğü yaklaşık 62 milyar TL olarak gerçekleşti

FKB Finansal Kiralama Sektörü Başkanı Selahattin Güldü, Finansal Kurumlar Birliği üyesi Finansal Kiralama Şirketlerinin 2024 yılı konsolide sektör verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Güldü, “2024 yılsonu verilerine göre, 2024 yılı işlem hacmimiz TL bazında yüzde 42,4 büyüyerek 182 milyar TL ve dolar bazında yüzde 7 büyüyerek 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal kiralama şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları tarafından yapılan tüm finansal kiralama sözleşmelerinin tescil edildiği Birliğimiz yönetiminde olan Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi verilerine göre de, 2024 yılında üye finansal kiralama şirketlerimiz yaklaşık 6,2 milyar dolar tutarına varan 16 bin 917 adet finansal kiralama sözleşmesi tescil etti” ifadesini kullandı.

Mal grupları bazında TL işlem hacminden alınan paya göre bir değerlendirme yaparsak; 2024 yılsonu verilerini önceki yıl sonu verileri ile karşılaştırdığımızda yüzde 82 büyüyen ve 57 milyar TL’ye varan İş ve İnşaat Makineleri; yüzde 3 büyüyerek 35 milyar TL’ye ulaşan Karayolu Taşıtları; yüzde 158 büyüyen ve 30 milyar TL’yi aşan Gayrimenkul; yüzde 28 artışla 14 milyar TL’ye varan Metal İşleme Makineleri ve yüzde 31 büyüme ile 15 milyara yaklaşan Diğer Makine ve Ekipmanlar, en yüksek ilk beş işlem hacmine sahip mal grupları oldu. Ayrıca altıncı sırada yer alan ve sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz önemle yüzde 80 artış gösterip 8,5 milyar TL işlem hacmini geçen Yenilenebilir Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Ekipmanları mal grubunun gelecek yıllarda da yükselişinin devamını bekliyoruz” dedi.

2024 yılı mali verilerinde artışlar dikkat çekti...

Selahattin Güldü, finansal kiralama şirketlerinin mali verilerini de şu şekilde özetledi: “Finansal Kiralama sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 23 artışla yaklaşık 335 milyar TL’ye ulaşarak, FKB çatısı altındaki en yüksek aktif büyüklüğe sahip sektör olma konumunu korudu. Sektör alacakları yüzde 24 oranında artarak 234 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak büyüklüğü yüzde 50,6 oranında yükselerek yaklaşık 62 milyar TL seviyesine ulaştı.”